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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Кривбасс
3:1
Конец матча
Полесье
0'
1:0
11' Гол
Yegor Tverdokhlib
49' Желтая карточка
Макуана Бени
51' Желтая карточка
Matej Matic
1:1
63' Гол
Гуцуляк Алексей
2:1
72' Гол
Yegor Tverdokhlib
84' Желтая карточка
Bandeira
84' Желтая карточка
Artem Smolyakov
3:1
86' Гол
Yegor Tverdokhlib
90' Желтая карточка
Драмбаев Aлександр
90'+2
30
Маханьков
Владимир
25
Bandeira
7
Понедельник
Андрей
15
Драмбаев
Aлександр
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
11
Yegor
Tverdokhlib
64
Yaroslav
Shevchenko
20
Микитишин
Артур
9
Созах
Даниэль
23
Волынец
Евгений
13
Лукас
Тэйлор
5
Сарапий
Эдуард
4
Matej
Matic
29
Artem
Smolyakov
30
Леднeв
Богдан
60
Maksym
Melnychenko
55
Крушиньский
Борис
11
Гуцуляк
Алексей
80
Венделл
Боргес
7
Назаренко
Александр
Кривбасс
Полесье

История личных встреч

Кривбасс
Полесье

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 6 0.43
Созах Даниэль 2 0.14
Задерака Максим 2 0.14
Hrvoje Ilic 1 0.07
Кожушко Олег 1 0.07
Понедельник Андрей 1 0.07
Драмбаев Aлександр 1 0.07
Аду Принс 1 0.07
Стецков Тимур 1 (1) 0.07
Кузык Денис 0 0
Лунёв Максим 0 0
Микитишин Артур 0 0
Yaroslav Shevchenko 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуцуляк Алексей 8 0.57
Назаренко Александр 7 (2) 0.5
Крушиньский Борис 1 0.07
Чоботенко Сергей 1 0.07
Леднeв Богдан 1 0.07
Эрнандес Луйфер 1 0.07
Сарапий Эдуард 1 0.07
Artem Smolyakov 1 0.07
Caua Paixao 1 0.07
Бабенко Руслан 0 0
Майсурадзе Георгий 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Matej Matic 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 5 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Bandeira 3 0
Романчук Александр II 1 1
Понедельник Андрей 2 0
Созах Даниэль 2 0
_Matteo Amoroso 2 0
Задерака Максим 1 0
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
По Жан-Морель 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Микитишин Артур 1 0
Дибанго Иван 1 0
Yaroslav Shevchenko 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михайличенко Богдан 3 1
Бабенко Руслан 4 0
Таллиш Энрике 4 0
Крушиньский Борис 3 0
Artem Smolyakov 3 0
Vialle 3 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Макуана Бени 2 0
Сарапий Эдуард 2 0
Чоботенко Сергей 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Назаренко Александр 1 0
Волынец Евгений 1 0
Бристрич Адмир 1 0
Caua Paixao 1 0
Matej Matic 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
2
Кривбасс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Полесье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
12
Кривбасс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Полесье
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
19%
2
9%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
4
25%
4
18%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
25%
4
18%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
6
46%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оболонь - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Рух Львов 1:1 Полесье - Кривбасс 2:1
Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 Заря - Кривбасс 0:1 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2
Полесье
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Полесье - Заря 1:1 Динамо Киев - Полесье 2:1 Александрия - Полесье 1:0 Полесье - Кривбасс 2:1
Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0

Результаты матчей

Кривбасс
Полесье

Точный счет

1:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
3
5
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
5
9
2
12
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 11 2 0 32 - 10 35
2.
Александрия
 13 10 3 0 22 - 8 33
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 2 2 38 - 12 29
4.
Кривбасс
 14 7 4 3 17 - 13 25
5.
Полесье
 14 6 5 3 22 - 14 23
6.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
7.
Верес
 15 4 7 4 17 - 18 19
8.
Рух Львов
 13 4 6 3 17 - 9 18
9.
ЛНЗ Черкасcы
 15 5 3 7 16 - 22 18
10.
Заря
 14 5 1 8 14 - 18 16
11.
Ворскла
 15 4 4 7 14 - 21 16
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 14 3 3 8 9 - 17 12
14.
ФК Левый Берег
 0:0 15 2 4 9 4 - 18 10
15.
Оболонь
 0:0 15 2 4 9 6 - 27 10
16.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 25 - 6 18
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Кривбасс
 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 2 11
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
11.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 0:0 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 0:0 8 1 2 5 1 - 10 5
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
6.
Полесье
 6 3 0 3 10 - 8 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
11.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 0:0 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 0:0 7 1 1 5 1 - 12 4
16.
Черноморец Од
 6 0 2 4 4 - 9 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 8 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Г О О О О Л - Гуцуляк Алексей бьет в цель!
    • 51'
      Matej Matic получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Бени Макуана получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Wendell уходит с поля. Бени Макуана выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Г О О О О Л - Егор Твердохлиб бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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