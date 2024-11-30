Тур: 15. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
1:0
11' ГолYegor Tverdokhlib
49' Желтая карточкаМакуана Бени
51' Желтая карточкаMatej Matic
1:1
63' ГолГуцуляк Алексей
2:1
72' ГолYegor Tverdokhlib
84' Желтая карточкаBandeira
84' Желтая карточкаArtem Smolyakov
3:1
86' ГолYegor Tverdokhlib
90' Желтая карточкаДрамбаев Aлександр
90'+2
Ход матча
11'
49'
51'
63'
1:1
72'
84'
84'
86'
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
-
90 Caua Paixao
-
-
34 Vialle
-
-
Главный тренер: Imad Ashur
История личных встреч
Кривбасс
Полесье
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|6
|0.43
|Созах Даниэль
|2
|0.14
|Задерака Максим
|2
|0.14
|Hrvoje Ilic
|1
|0.07
|Кожушко Олег
|1
|0.07
|Понедельник Андрей
|1
|0.07
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.07
|Аду Принс
|1
|0.07
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.07
|Кузык Денис
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Yaroslav Shevchenko
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуцуляк Алексей
|8
|0.57
|Назаренко Александр
|7 (2)
|0.5
|Крушиньский Борис
|1
|0.07
|Чоботенко Сергей
|1
|0.07
|Леднeв Богдан
|1
|0.07
|Эрнандес Луйфер
|1
|0.07
|Сарапий Эдуард
|1
|0.07
|Artem Smolyakov
|1
|0.07
|Caua Paixao
|1
|0.07
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
|Matej Matic
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|5
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Bandeira
|3
|0
|Романчук Александр II
|1
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Созах Даниэль
|2
|0
|_Matteo Amoroso
|2
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Yaroslav Shevchenko
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михайличенко Богдан
|3
|1
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Таллиш Энрике
|4
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Artem Smolyakov
|3
|0
|Vialle
|3
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Сарапий Эдуард
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Бристрич Адмир
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
|Matej Matic
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
2
Кривбасс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Полесье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
12
Кривбасс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Полесье
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
19%
2
9%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
4
25%
4
18%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
25%
4
18%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
6
46%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
2
15%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оболонь - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Рух Львов 1:1 Полесье - Кривбасс 2:1
Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 Заря - Кривбасс 0:1 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2
Полесье
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Полесье - Заря 1:1 Динамо Киев - Полесье 2:1 Александрия - Полесье 1:0 Полесье - Кривбасс 2:1
Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0
Результаты матчей
Кривбасс
Полесье
Точный счет
1:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
25
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
311
59
212
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|13
|10
|3
|0
|22 - 8
|33
|3.
|13
|9
|2
|2
|38 - 12
|29
|4.
|14
|7
|4
|3
|17 - 13
|25
|5.
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|6.
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|7.
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|8.
|13
|4
|6
|3
|17 - 9
|18
|9.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|10.
|14
|5
|1
|8
|14 - 18
|16
|11.
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|12.
|14
|2
|7
|5
|8 - 11
|13
|13.
|14
|3
|3
|8
|9 - 17
|12
|14.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|4 - 18
|10
|15.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|6 - 27
|10
|16.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|17 - 7
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|8
|3
|5
|0
|12 - 6
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|9.
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|15.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|1 - 10
|5
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|5.
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|1 - 12
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|5