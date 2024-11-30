Тур: 15. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
70
Дедич
Амар
23
Гаду
Джоан
29
Гиндо
Дауда
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Jonas Karner
-
61 Furkan Demir
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
-
23 Гаду ДжоанЗащитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
История личных встреч
Хартберг
Ред Булл Зальцбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
600%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.5
0.88
Среднее время на гол
180
102
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
3.75
3
Среднее время на гол
24
30
Всего голов
35
37
Голов в среднем за матч
1.94
2.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
46
43
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Mijic
|6 (1)
|0.43
|Maximilian Fillafer
|2
|0.14
|Кайнц Тобиас
|2
|0.14
|Прокоп Доминик
|1
|0.07
|Афдияй Донис
|1
|0.07
|Fabian Wilfinger
|1
|0.07
|Marco Hoffmann
|1
|0.07
|Омореги Джастин
|0
|0
|Диарра Юба
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|5 (1)
|0.38
|Йео Кунфоло Мусса
|3
|0.23
|Доргелес Нене
|2
|0.15
|Конате Карим
|2 (1)
|0.15
|Ратков Петар
|1
|0.08
|Бидструп Мадс
|1
|0.08
|Edmund Baidoo
|1
|0.08
|Дедич Амар
|0
|0
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Furkan Demir
|4
|0
|Диарра Юба
|4
|0
|Fabian Wilfinger
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Маркус Бенджамин
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Караматик Матео
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Nelson Prenner
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Байчетич Стефан
|3
|0
|Гаду Джоан
|1
|1
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|Диамбу Мамади
|2
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Доргелес Нене
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Байду Самсон
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Кларк Бобби
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
2
Хартберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
9
Хартберг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
33%
3
23%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Пропущено
10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
1
33%
76-90
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
14%
4
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
5
31%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
4
21%
4
25%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
4
21%
5
31%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
32%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 1:0 Хартберг - Фёрст Вена 1:2 Хартберг - Штурм Грац 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:1
Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3
Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3
Результаты матчей
Хартберг
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
24
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
75
49
57
112
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|2.
|14
|8
|3
|3
|20 - 13
|27
|3.
|14
|7
|6
|1
|18 - 12
|27
|4.
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|5.
|0:2
|15
|6
|2
|7
|25 - 21
|20
|6.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|16 - 16
|19
|7.
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|8.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|9.
|13
|4
|3
|6
|13 - 27
|15
|10.
|2:0
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|11.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|12 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|3.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|26 - 9
|19
|4.
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|6.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|7.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|2:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|12.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|0:2
|7
|3
|0
|4
|11 - 10
|9
|4.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|6.
|7
|1
|5
|1
|5 - 7
|8
|7.
|7
|2
|1
|4
|5 - 19
|7
|8.
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|9.
|2:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|10 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6