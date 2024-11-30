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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Хартберг
1:1
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
44' Гол
Капальдо Николас
58' Желтая карточка
Капальдо Николас
64' Желтая карточка
Йео Кунфоло Мусса
1:1
70' Гол
Диарра Юба
85' Желтая карточка
Маркус Бенджамин
90'+4
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
6
Караматик
Матео
4
Маркус
Бенджамин
23
Кайнц
Тобиас
5
Диарра
Юба
10
Афдияй
Донис
22
Marco
Hoffmann
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
91
Пёнтковски
Камиль
23
Гаду
Джоан
29
Гиндо
Дауда
7
Капальдо
Николас
18
Бидструп
Мадс
30
Глух
Оскар
45
Доргелес
Нене
21
Ратков
Петар
49
Йео
Кунфоло
Мусса
Хартберг
4-2-3-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-3

История личных встреч

Хартберг
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
600%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

История матчей

Б
1:5
Б
5:1
Б
3:2
К
1:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
0:3
Б
7:1
Б
3:0
Б
0:6
Б
2:2
Б
7:2
Б
0:4
Б
2:0
КА
0:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.5
0.88

Среднее время на гол

180
102

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

3.75
3

Среднее время на гол

24
30

Всего голов

35
37

Голов в среднем за матч

1.94
2.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

46
43

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Mijic 6 (1) 0.43
Maximilian Fillafer 2 0.14
Кайнц Тобиас 2 0.14
Диарра Юба 1 0.07
Прокоп Доминик 1 0.07
Афдияй Донис 1 0.07
Fabian Wilfinger 1 0.07
Marco Hoffmann 1 0.07
Омореги Джастин 0 0
Manuel Pfeifer 0 0
Furkan Demir 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 5 (1) 0.38
Йео Кунфоло Мусса 3 0.23
Доргелес Нене 2 0.15
Конате Карим 2 (1) 0.15
Ратков Петар 1 0.08
Капальдо Николас 1 0.08
Бидструп Мадс 1 0.08
Edmund Baidoo 1 0.08
Дедич Амар 0 0
Кьергаард Мауриц 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Furkan Demir 4 0
Диарра Юба 4 0
Fabian Wilfinger 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Афдияй Донис 3 0
Компош Пауль 3 0
Маркус Бенджамин 3 0
Прокоп Доминик 2 0
Хайль Юрген 2 0
Marco Hoffmann 2 0
Марич Лука 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Patrik Mijic 1 0
Караматик Матео 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Nelson Prenner 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 4 0
Байчетич Стефан 3 0
Йео Кунфоло Мусса 3 0
Гаду Джоан 1 1
Капальдо Николас 2 0
Пёнтковски Камиль 2 0
Диамбу Мамади 2 0
Дедич Амар 1 0
Доргелес Нене 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Байду Самсон 1 0
Дагим Адам 1 0
Кларк Бобби 1 0

Результаты матчей

Хартберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
3
Хартберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
9
Хартберг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
3
21%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
3
30%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
1
33%
76-90

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
13%
4
24%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
5
29%
29%
61-75
3
20%
4
24%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
20%
4
24%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
4
20%
5
29%
29%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
6
30%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 1:0 Хартберг - Фёрст Вена 1:2 Хартберг - Штурм Грац 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:1
Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3
Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3

Результаты матчей

Хартберг
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
4
1.5
2
6
1
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
5
8
1
13
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 15 10 3 2 37 - 16 33
2.
Аустрия Вена
 14 8 3 3 20 - 13 27
3.
Рапид Вена
 14 7 6 1 18 - 12 27
4.
Вольфсбергер
 15 7 2 6 29 - 22 23
5.
ЛАСК
 14 6 2 6 22 - 21 20
6.
Ред Булл Зальцбург
 13 5 4 4 17 - 17 19
7.
Блау-Вайсс Линц
 14 5 2 7 17 - 20 17
8.
Хартберг
 14 4 5 5 17 - 18 17
9.
Аустрия Клагенфурт
 13 4 3 6 13 - 27 15
10.
Сваровски Тироль
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Гразер
 15 2 6 7 21 - 30 12
12.
Альтах
 15 2 4 9 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Рапид Вена
 7 6 1 0 13 - 5 19
3.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
4.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
5.
Хартберг
 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Вольфсбергер
 8 3 2 3 14 - 11 11
7.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Сваровски Тироль
 7 1 4 2 3 - 4 7
11.
Гразер
 7 1 3 3 11 - 13 6
12.
Альтах
 8 1 3 4 8 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
ЛАСК
 7 4 1 2 10 - 8 13
3.
Вольфсбергер
 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Ред Булл Зальцбург
 8 2 3 3 7 - 13 9
5.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
6.
Рапид Вена
 7 1 5 1 5 - 7 8
7.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
10.
Хартберг
 6 1 2 3 7 - 10 5
11.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (3)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 8 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (2)
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гразер Филипович Петар 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Альтах Инголич Сандро 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
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