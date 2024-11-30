Тур: 15. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
1:1
Конец матча
0'
0:1
44' ГолКапальдо Николас
58' Желтая карточкаКапальдо Николас
64' Желтая карточкаЙео Кунфоло Мусса
1:1
70' ГолДиарра Юба
85' Желтая карточкаМаркус Бенджамин
90'+4
Ход матча
44'
0:1
58'
70'
1:1
85'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
70
Дедич
Амар
23
Гаду
Джоан
29
Гиндо
Дауда
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Jonas Karner
-
61 Furkan Demir
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
-
23 Гаду ДжоанЗащитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
История личных встреч
Хартберг
Ред Булл Зальцбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
600%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.5
0.88
Среднее время на гол
180
102
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
3.75
3
Среднее время на гол
24
30
Всего голов
35
37
Голов в среднем за матч
1.94
2.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
46
43
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Mijic
|6 (1)
|0.43
|Maximilian Fillafer
|2
|0.14
|Кайнц Тобиас
|2
|0.14
|Диарра Юба
|1
|0.07
|Прокоп Доминик
|1
|0.07
|Афдияй Донис
|1
|0.07
|Fabian Wilfinger
|1
|0.07
|Marco Hoffmann
|1
|0.07
|Омореги Джастин
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|5 (1)
|0.38
|Йео Кунфоло Мусса
|3
|0.23
|Доргелес Нене
|2
|0.15
|Конате Карим
|2 (1)
|0.15
|Ратков Петар
|1
|0.08
|Капальдо Николас
|1
|0.08
|Бидструп Мадс
|1
|0.08
|Edmund Baidoo
|1
|0.08
|Дедич Амар
|0
|0
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Furkan Demir
|4
|0
|Диарра Юба
|4
|0
|Fabian Wilfinger
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Маркус Бенджамин
|3
|0
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Караматик Матео
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Nelson Prenner
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Байчетич Стефан
|3
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|3
|0
|Гаду Джоан
|1
|1
|Капальдо Николас
|2
|0
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|Диамбу Мамади
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Доргелес Нене
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Байду Самсон
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Кларк Бобби
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
3
Хартберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
9
Хартберг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
3
21%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
3
30%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Пропущено
10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
1
33%
76-90
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
13%
4
24%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
5
29%
29%
61-75
3
20%
4
24%
76-90
Пропущено
20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
20%
4
24%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
4
20%
5
29%
29%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
6
30%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 1:0 Хартберг - Фёрст Вена 1:2 Хартберг - Штурм Грац 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:1
Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3
Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3
Результаты матчей
Хартберг
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
44
24
26
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
85
410
58
113
211
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Гразер
|Филипович Петар
|2 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Альтах
|Инголич Сандро
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6