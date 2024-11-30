Тур: 15. Стадион: Cherkasy Arena.
1:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
17'
28'
1:0
33
Путря
Илья
99
Кампос
Луан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
ЛНЗ Черкасcы
Верес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Мухаррем
|2 (1)
|0.13
|Путря Илья
|2
|0.13
|Топалов Дмитрий
|2
|0.13
|Пасич Геннадий
|2
|0.13
|Francis Momoh
|2
|0.13
|Mollo Bessala
|1
|0.07
|Ноникашвили Шота
|1 (1)
|0.07
|Тилль Оливье
|1
|0.07
|Наумец Владислав
|1
|0.07
|Бойко Виталий
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайдучик Николай
|3 (1)
|0.2
|Мрвалевич Марко
|3 (2)
|0.2
|Шарай Владислав
|2
|0.13
|Кампос Луан
|2
|0.13
|Клёц Дмитрий
|2
|0.13
|Дахновский Виталий
|1
|0.07
|Степанюк Руслан
|1
|0.07
|Вовченко Семён
|1
|0.07
|Iago Siqueira
|0
|0
|Кучеров Валерий
|0
|0
|Mykhaylo Protasevych
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салиху Хайдин
|2
|1
|Бойко Виталий
|3
|0
|Тилль Оливье
|3
|0
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Francis Momoh
|3
|0
|Mollo Bessala
|3
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Муравский Назарий
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Ajdi Dajko
|2
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Andres Carrasco
|1
|0
|Халайла Осама
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарай Владислав
|5
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Iago Siqueira
|4
|0
|Evgeny Shevchenko III
|3
|0
|Куция Георгий
|3
|0
|Смиян Максим
|1
|1
|Степанюк Руслан
|2
|0
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Мрвалевич Марко
|2
|0
|Mykhaylo Protasevych
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Дахновский Виталий
|1
|0
|Гайдучик Николай
|1
|0
|Dmytro Godya
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Верес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
ЛНЗ Черкасcы
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
4
10
ЛНЗ Черкасcы
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Верес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
3
21%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
14%
5
36%
76-90
Забито
14
16
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
4
29%
3
19%
61-75
5
36%
3
19%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
10%
3
19%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
8
38%
2
13%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
4
19%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ворскла - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 0:1 Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0
Верес
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Верес - Александрия 1:1 Верес - Рух Львов 2:0 Оболонь - Верес 0:0 Верес - Оболонь 2:1
Верес - Ворскла 2:2 Черноморец Од - Верес 1:1 Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
Верес
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкасcы
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
82
34
46
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
31
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
410
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|13
|10
|3
|0
|22 - 8
|33
|3.
|13
|9
|2
|2
|38 - 12
|29
|4.
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|14 - 12
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|7.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|16 - 20
|21
|8.
|13
|4
|6
|3
|17 - 9
|18
|9.
|14
|5
|1
|8
|14 - 18
|16
|10.
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|11.
|0:1
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|12.
|14
|2
|7
|5
|8 - 11
|13
|13.
|14
|3
|3
|8
|9 - 17
|12
|14.
|14
|2
|3
|9
|4 - 18
|9
|15.
|14
|2
|3
|9
|6 - 27
|9
|16.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|17 - 7
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|6.
|8
|3
|5
|0
|12 - 6
|14
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|8.
|0:1
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|10.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|15.
|7
|1
|1
|5
|1 - 10
|4
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|5.
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 12
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|5