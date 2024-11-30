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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
ЛНЗ Черкасcы
1:0
Первый тайм: 39'
Верес
0'
17' Желтая карточка
Бойко Виталий
1:0
28' Гол
Яшари Мухаррем

Ход матча

17'
Бойко Виталий
 
28'
Яшари Мухаррем
1:0
21
Кучеренко
Евгений
33
Путря
Илья
4
Ajdi
Dajko
55
Ноникашвили
Шота
18
Каплиенко
Александр
10
Бойко
Виталий
1
Тилль
Оливье
15
Яшари
Мухаррем
23
Топалов
Дмитрий
22
Francis
Momoh
7
Eynel
Soares
23
Кожухарь
Андрей
6
Куция
Георгий
44
Danyil
Checher
33
Гончаренко
Роман
95
Evgeny
Shevchenko
III
99
Кампос
Луан
20
Iago
Siqueira
10
Клёц
Дмитрий
11
Дахновский
Виталий
7
Степанюк
Руслан
89
Гайдучик
Николай
ЛНЗ Черкасcы
Верес

История личных встреч

ЛНЗ Черкасcы
Верес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Мухаррем 2 (1) 0.13
Путря Илья 2 0.13
Топалов Дмитрий 2 0.13
Пасич Геннадий 2 0.13
Francis Momoh 2 0.13
Mollo Bessala 1 0.07
Ноникашвили Шота 1 (1) 0.07
Тилль Оливье 1 0.07
Наумец Владислав 1 0.07
Бойко Виталий 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайдучик Николай 3 (1) 0.2
Мрвалевич Марко 3 (2) 0.2
Шарай Владислав 2 0.13
Кампос Луан 2 0.13
Клёц Дмитрий 2 0.13
Дахновский Виталий 1 0.07
Степанюк Руслан 1 0.07
Вовченко Семён 1 0.07
Iago Siqueira 0 0
Кучеров Валерий 0 0
Mykhaylo Protasevych 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салиху Хайдин 2 1
Бойко Виталий 3 0
Тилль Оливье 3 0
Топалов Дмитрий 3 0
Пасич Геннадий 3 0
Francis Momoh 3 0
Mollo Bessala 3 0
Путря Илья 2 0
Муравский Назарий 2 0
Кучеренко Евгений 2 0
Ajdi Dajko 2 0
Олейник Денис 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Andres Carrasco 1 0
Халайла Осама 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарай Владислав 5 0
Вовченко Семён 4 0
Iago Siqueira 4 0
Evgeny Shevchenko III 3 0
Куция Георгий 3 0
Смиян Максим 1 1
Степанюк Руслан 2 0
Гончаренко Роман 2 0
Мрвалевич Марко 2 0
Mykhaylo Protasevych 2 0
Когут Богдан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Дахновский Виталий 1 0
Гайдучик Николай 1 0
Dmytro Godya 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Верес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
ЛНЗ Черкасcы
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

4
10
ЛНЗ Черкасcы
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Верес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
3
21%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
14%
5
36%
76-90

Забито

14
16
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
4
29%
3
19%
61-75
5
36%
3
19%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
10%
3
19%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
8
38%
2
13%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
4
19%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ворскла - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 0:1 Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0
Верес
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Верес - Александрия 1:1 Верес - Рух Львов 2:0 Оболонь - Верес 0:0 Верес - Оболонь 2:1
Верес - Ворскла 2:2 Черноморец Од - Верес 1:1 Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
Верес

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкасcы
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
4
1.5
4
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 11 2 0 32 - 10 35
2.
Александрия
 13 10 3 0 22 - 8 33
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 2 2 38 - 12 29
4.
Полесье
 13 6 5 2 21 - 11 23
5.
Кривбасс
 13 6 4 3 14 - 12 22
6.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
7.
ЛНЗ Черкасcы
 1:0 15 6 3 6 16 - 20 21
8.
Рух Львов
 13 4 6 3 17 - 9 18
9.
Заря
 14 5 1 8 14 - 18 16
10.
Ворскла
 15 4 4 7 14 - 21 16
11.
Верес
 0:1 15 3 7 5 15 - 18 16
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 14 3 3 8 9 - 17 12
14.
ФК Левый Берег
 14 2 3 9 4 - 18 9
15.
Оболонь
 14 2 3 9 6 - 27 9
16.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 25 - 6 18
4.
ЛНЗ Черкасcы
 1:0 8 5 1 2 10 - 6 16
5.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
6.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
7.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 2 11
8.
Верес
 0:1 10 2 5 3 12 - 14 11
9.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
10.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
11.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
6.
Полесье
 5 3 0 2 9 - 5 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
10.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
11.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
12.
Верес
 0:1 5 1 2 2 3 - 4 5
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 1:0 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 6 0 2 4 4 - 9 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 7 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Г О О О О Л - Muharrem Jashari бьет в цель!
  • 17'
    Бойко Виталий получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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ЛНЗ Черкасcы
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