Тур: 15. Стадион: Cherkasy Arena.
1:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаБойко Виталий
1:0
27' ГолЯшари Мухаррем
1:1
39' ПенальтиКампос Луан
44' Желтая карточкаГайдучик Николай
45' Желтая карточкаFrancis Momoh
47' Желтая карточкаДахновский Виталий
1:2
76' ГолКампос Луан
90'+7
Ход матча
16'
27'
1:0
39'
1:1
44'
45'
76'
1:2
33
Путря
Илья
99
Кампос
Луан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
ЛНЗ Черкасcы
Верес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Мухаррем
|3 (1)
|0.2
|Путря Илья
|2
|0.13
|Топалов Дмитрий
|2
|0.13
|Пасич Геннадий
|2
|0.13
|Francis Momoh
|2
|0.13
|Mollo Bessala
|1
|0.07
|Ноникашвили Шота
|1 (1)
|0.07
|Тилль Оливье
|1
|0.07
|Наумец Владислав
|1
|0.07
|Бойко Виталий
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Луан
|4 (1)
|0.27
|Гайдучик Николай
|3 (1)
|0.2
|Мрвалевич Марко
|3 (2)
|0.2
|Шарай Владислав
|2
|0.13
|Клёц Дмитрий
|2
|0.13
|Дахновский Виталий
|1
|0.07
|Степанюк Руслан
|1
|0.07
|Вовченко Семён
|1
|0.07
|Iago Siqueira
|0
|0
|Кучеров Валерий
|0
|0
|Mykhaylo Protasevych
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francis Momoh
|4
|0
|Салиху Хайдин
|2
|1
|Бойко Виталий
|3
|0
|Тилль Оливье
|3
|0
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Mollo Bessala
|3
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Муравский Назарий
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Ajdi Dajko
|2
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Andres Carrasco
|1
|0
|Халайла Осама
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарай Владислав
|5
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Iago Siqueira
|4
|0
|Evgeny Shevchenko III
|3
|0
|Куция Георгий
|3
|0
|Смиян Максим
|1
|1
|Степанюк Руслан
|2
|0
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Мрвалевич Марко
|2
|0
|Дахновский Виталий
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Mykhaylo Protasevych
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Dmytro Godya
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Верес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
3
ЛНЗ Черкасcы
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Верес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
4
10
ЛНЗ Черкасcы
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Верес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
3
21%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
14%
5
36%
76-90
Забито
15
18
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
0
0%
3
17%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
5
33%
4
22%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
9%
3
18%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
8
35%
2
12%
46-60
1
4%
3
18%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ворскла - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 0:1 Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0
Верес
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Верес - Александрия 1:1 Верес - Рух Львов 2:0 Оболонь - Верес 0:0 Верес - Оболонь 2:1
Верес - Ворскла 2:2 Черноморец Од - Верес 1:1 Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
Верес
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкасcы
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
82
35
46
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
41
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
411
510
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|5