Тур: 15. Стадион: Меркур-Арена.
2:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
8'
11'
2:0
11
Ципот
Тио
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
20
Зукич
Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ципот ТиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Вучич РомеоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rene Poms
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Балло ТьерноНападающий
-
20 Зукич ДеянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
-
17 Атанга ДавидНападающий
-
-
-
-
47 Erik Kojzek
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Гразер
Вольфсбергер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
2.5
3.5
Среднее время на гол
36
25
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1.25
2.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
32
Бомбардиры внутри турнира
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christian Lichtenberger
|3
|0.2
|Мадернер Даниэль
|2
|0.13
|Michael Lang2
|2
|0.13
|Ципот Тио
|2
|0.13
|Вучич Ромео
|2
|0.13
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0.07
|Michael Cheukoua
|1
|0.07
|Atsushi Zaizen
|1
|0.07
|Филипович Петар
|1
|0.07
|Сатин Мурат
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|4
|0.27
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.27
|Erik Kojzek
|4
|0.27
|Атанга Давид
|2
|0.13
|Писингер Симон
|2
|0.13
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.13
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.13
|Angelo Gattermayer
|1
|0.07
|Chibuike Nwaiwu
|1
|0.07
|Emmanuel Agyeman
|1
|0.07
|Алтунашвили Сандро
|1
|0.07
|Омич Эрвин
|1
|0.07
|Яшич Адис
|0
|0
Карточки
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Jovicic
|4
|1
|Росенбергер Бенжамен
|5
|0
|Филипович Петар
|2
|1
|Италиано Джейкоб
|3
|0
|Christian Lichtenberger
|3
|0
|Marco Gantschnig
|3
|0
|Atsushi Zaizen
|3
|0
|Thorsten Schriebl
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Ципот Тио
|3
|0
|Marco Perchtold
|2
|0
|Сатин Мурат
|2
|0
|Michael Cheukoua
|2
|0
|Michael Lang2
|2
|0
|Lukas Graf
|1
|0
|Мадернер Даниэль
|1
|0
|Jakob Meierhofer
|1
|0
|Вучич Ромео
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|4
|0
|Chibuike Nwaiwu
|4
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|Атанга Давид
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Angelo Gattermayer
|2
|0
|Karamoko Sankara
|2
|0
|Пинк Маркус
|0
|1
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Польстер Николас
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Dietmar Kuhbauer
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Результаты матчей
Гразер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
2
Гразер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
4
11
Гразер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Вольфсбергер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
38%
1
9%
1-15
2
25%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
4
24%
3
27%
61-75
2
12%
4
36%
76-90
Забито
18
25
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
17%
2
8%
1-15
3
17%
6
24%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
5
28%
4
16%
46-60
3
17%
6
24%
61-75
2
11%
6
24%
76-90
Пропущено
26
19
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
15%
2
11%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
4
15%
4
21%
61-75
4
15%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Гразер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Гразер 1:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Брегенз - Гразер 2:1
Гразер - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Гразер 5:2 Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вольфсбергер - Альтах 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0
Результаты матчей
Гразер
Вольфсбергер
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гразер
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
33
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
51
44
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|2.
|14
|8
|3
|3
|20 - 13
|27
|3.
|14
|7
|6
|1
|18 - 12
|27
|4.
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|5.
|0:2
|15
|6
|2
|7
|25 - 21
|20
|6.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|16 - 16
|19
|7.
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|8.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|9.
|13
|4
|3
|6
|13 - 27
|15
|10.
|2:0
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|11.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|12 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|3.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|26 - 9
|19
|4.
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|6.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|7.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|2:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|12.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|0:2
|7
|3
|0
|4
|11 - 10
|9
|4.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|6.
|7
|1
|5
|1
|5 - 7
|8
|7.
|7
|2
|1
|4
|5 - 19
|7
|8.
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|9.
|2:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|10 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6