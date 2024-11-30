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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Гразер
2:0
Первый тайм: 21'
Вольфсбергер
0'
1:0
8' Гол
Мадернер Даниэль
2:0
11' Гол
Ципот Тио

Ход матча

8'
Мадернер Даниэль
(Christian Lichtenberger)
1:0
11'
Ципот Тио
(Мадернер Даниэль)
2:0
Лучшие коэффициенты
Гразер
Ничья
Вольфсбергер
3.35
3.38
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Все Коэффициенты
1
Jakob
Meierhofer
19
Marco
Gantschnig
5
Филипович
Петар
4
Кройцриглер
Мартин
28
Фризер
Доминик
7
Сатин
Мурат
13
Marco
Perchtold
14
Италиано
Джейкоб
10
Christian
Lichtenberger
9
Мадернер
Даниэль
11
Ципот
Тио
12
Польстер
Николас
22
Баумгартнер
Доминик
27
Chibuike
Nwaiwu
37
Nicolas
Wimmer
97
Яшич
Адис
19
Алтунашвили
Сандро
8
Писингер
Симон
31
Ульманн
Максимилиан
11
Балло
Тьерно
20
Зукич
Деян
10
Забитцер
Томас
Гразер
3-4-3
Вольфсбергер
3-4-3

История личных встреч

Гразер
Вольфсбергер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
4:2
ТМК
0:1
ТМК
1:2
КА
0:6

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

2.5
3.5

Среднее время на гол

36
25

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1.25
2.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
32

Бомбардиры внутри турнира

Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Lichtenberger 3 0.2
Мадернер Даниэль 2 0.13
Michael Lang2 2 0.13
Ципот Тио 2 0.13
Вучич Ромео 2 0.13
Росенбергер Бенжамен 1 0.07
Michael Cheukoua 1 0.07
Atsushi Zaizen 1 0.07
Филипович Петар 1 0.07
Сатин Мурат 0 0
Италиано Джейкоб 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 4 0.27
Балло Тьерно 4 (1) 0.27
Erik Kojzek 4 0.27
Атанга Давид 2 0.13
Писингер Симон 2 0.13
Баумгартнер Доминик 2 0.13
Ульманн Максимилиан 2 0.13
Angelo Gattermayer 1 0.07
Chibuike Nwaiwu 1 0.07
Emmanuel Agyeman 1 0.07
Алтунашвили Сандро 1 0.07
Омич Эрвин 1 0.07
Яшич Адис 0 0

Карточки

Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Jovicic 4 1
Росенбергер Бенжамен 5 0
Филипович Петар 2 1
Италиано Джейкоб 3 0
Christian Lichtenberger 3 0
Marco Gantschnig 3 0
Atsushi Zaizen 3 0
Thorsten Schriebl 3 0
Dennis Dressel 3 0
Ципот Тио 3 0
Marco Perchtold 2 0
Сатин Мурат 2 0
Michael Cheukoua 2 0
Michael Lang2 2 0
Lukas Graf 1 0
Мадернер Даниэль 1 0
Jakob Meierhofer 1 0
Вучич Ромео 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 4 0
Chibuike Nwaiwu 4 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Писингер Симон 2 0
Ульманн Максимилиан 2 0
Атанга Давид 2 0
Забитцер Томас 2 0
Яшич Адис 2 0
Angelo Gattermayer 2 0
Karamoko Sankara 2 0
Пинк Маркус 0 1
Nicolas Wimmer 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Польстер Николас 1 0
Зукич Деян 1 0
Dietmar Kuhbauer 1 0
Омич Эрвин 1 0
Erik Kojzek 1 0

Результаты матчей

Гразер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
2
Гразер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

4
11
Гразер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Вольфсбергер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
38%
1
9%
1-15
2
25%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
4
24%
3
27%
61-75
2
12%
4
36%
76-90

Забито

18
25
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
17%
2
8%
1-15
3
17%
6
24%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
5
28%
4
16%
46-60
3
17%
6
24%
61-75
2
11%
6
24%
76-90

Пропущено

26
19
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
15%
2
11%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
4
15%
4
21%
61-75
4
15%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Гразер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Гразер 1:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Брегенз - Гразер 2:1
Гразер - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Гразер 5:2 Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вольфсбергер - Альтах 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0

Результаты матчей

Гразер
Вольфсбергер

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гразер
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
3
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 0:0 15 10 3 2 36 - 15 33
2.
Аустрия Вена
 14 8 3 3 20 - 13 27
3.
Рапид Вена
 14 7 6 1 18 - 12 27
4.
ЛАСК
 14 6 2 6 22 - 21 20
5.
Вольфсбергер
 0:2 15 6 2 7 25 - 21 20
6.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 13 5 4 4 16 - 16 19
7.
Блау-Вайсс Линц
 14 5 2 7 17 - 20 17
8.
Хартберг
 0:0 14 4 5 5 16 - 17 17
9.
Аустрия Клагенфурт
 13 4 3 6 13 - 27 15
10.
Гразер
 2:0 15 3 6 6 20 - 26 15
11.
Сваровски Тироль
 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Альтах
 0:0 15 2 4 9 12 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Рапид Вена
 7 6 1 0 13 - 5 19
3.
Штурм Грац
 0:0 8 6 1 1 26 - 9 19
4.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
5.
Хартберг
 0:0 8 3 3 2 9 - 7 12
6.
Вольфсбергер
 0:2 8 3 2 3 14 - 11 11
7.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Гразер
 2:0 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 4 2 3 - 4 7
12.
Альтах
 0:0 8 1 3 4 7 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 0:0 7 4 2 1 10 - 6 14
2.
ЛАСК
 7 4 1 2 10 - 8 13
3.
Вольфсбергер
 0:2 7 3 0 4 11 - 10 9
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 8 2 3 3 6 - 12 9
5.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
6.
Рапид Вена
 7 1 5 1 5 - 7 8
7.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Гразер
 2:0 8 1 3 4 10 - 17 6
10.
Хартберг
 0:0 6 1 2 3 7 - 10 5
11.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
12.
Альтах
 0:0 7 1 1 5 5 - 11 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 10 (3)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 8 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (2)
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
Весь список
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