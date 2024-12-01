Тур: 14. Стадион: BBBank Wildpark.
Ход матча
23'
0:1
36'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
39 Enes Zengin
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
24 Перрен ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сахити ЭмирПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
45 Fabio Balde
-
49 Otto Stange
-
Главный тренер: Merlin Polzin
История личных встреч
Карлсруэ
Гамбург
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
19 матчей
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
2.44
1.9
Среднее время на гол
36
47
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
2.16
1.47
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
41
61
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|9
|0.64
|Ванитцек Марвин
|4
|0.29
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.29
|Йенсен Леон
|3
|0.21
|Хунцикер Андрин
|2
|0.14
|Франке Марсель
|2
|0.14
|Гюнтер Лассе
|1
|0.07
|Конте Бамбасе
|1
|0.07
|Бурнич Дженис
|1
|0.07
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Херольд Дэвид
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|7 (1)
|0.5
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|6
|0.43
|Зельке Дейви
|6
|0.43
|Жан-Люк Домпе
|4
|0.29
|Эльфадли Даниэль
|2
|0.14
|Каттербах Ноа
|1
|0.07
|Рихтер Марко
|1
|0.07
|Хайер Моритц
|1
|0.07
|Пореба Лукаш
|1
|0.07
|Мухайм Миро
|0
|0
|Карабец Адам
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|6
|0
|Йенсен Леон
|5
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0
|Хунцикер Андрин
|3
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|4
|2
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Зельке Дейви
|3
|0
|Хефти Сильван
|3
|0
|Мухайм Миро
|3
|0
|Мефферт Йонас
|1
|1
|Рейс Людовит
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Карабец Адам
|2
|0
|Fabio Balde
|2
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
5
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Гамбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
12
18
Карлсруэ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Гамбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
8%
3
30%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
4
40%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
4
36%
4
36%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
6
33%
1-15
4
31%
3
17%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
3
23%
3
17%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
5
45%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
26
28
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
1
4%
9
32%
1-15
6
23%
3
11%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
5
19%
7
25%
76-90
Пропущено
22
19
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
7
32%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
3
16%
31-45
4
18%
8
42%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
4
18%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1
Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1
Гамбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гамбург - Шальке 04 2:2 Гамбург - Твенте 2:4 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1 Гамбург - Нюрнберг 1:1
Фрайбург - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3
Результаты матчей
Карлсруэ
Гамбург
Точный счет
3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
33
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
42
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
85
94
58
49
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|6
|1
|25 - 17
|27
|2.
|1:1
|14
|6
|6
|2
|27 - 23
|24
|3.
|14
|7
|2
|5
|19 - 14
|23
|4.
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|25 - 17
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|7.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|8.
|14
|6
|3
|5
|25 - 23
|21
|9.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|1:1
|14
|5
|6
|3
|29 - 20
|21
|11.
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|12.
|14
|5
|5
|4
|28 - 24
|20
|13.
|1:1
|14
|3
|5
|6
|21 - 27
|14
|14.
|14
|3
|4
|7
|23 - 29
|13
|15.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|16.
|1:1
|14
|2
|6
|6
|13 - 16
|12
|17.
|14
|2
|6
|6
|15 - 20
|12
|18.
|14
|2
|2
|10
|5 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|4.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|15 - 12
|13
|5.
|1:1
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|6.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 12
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|17 - 12
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|10.
|6
|2
|3
|1
|15 - 12
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|17.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|6.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|10.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|13.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6