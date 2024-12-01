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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Карлсруэ
1:1
Второй тайм: 46'
Гамбург

Ход матча

23'
0:1
Жан-Люк Домпе
36'
Шлойзенер Фабиан
(Ванитцек Марвин)
1:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
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Карлсруэ
Ничья
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1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
31
Конте
Бамбасе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Фернандеш
Даниэль
2
Микельбрансис
Вильям
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
8
Эльфадли
Даниэль
17
Карабец
Адам
20
Рихтер
Марко
18
Джатта
Бейкери
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
7
Жан-Люк
Домпе
Карлсруэ
4-4-2
Гамбург
4-1-2-3

История личных встреч

Карлсруэ
Гамбург

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

19 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
3:4
Б2
2:2
Б2
4:2
Б2
1:0
Б2
3:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
2:4
БСМ
1:2
БСМ
1:1
ТМС
0:1
К
4:2
Б
3:2
Б
2:1
Б
7:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2.44
1.9

Среднее время на гол

36
47

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

2.16
1.47

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

41
61

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 9 0.64
Ванитцек Марвин 4 0.29
Шлойзенер Фабиан 4 0.29
Йенсен Леон 3 0.21
Хунцикер Андрин 2 0.14
Франке Марсель 2 0.14
Гюнтер Лассе 1 0.07
Конте Бамбасе 1 0.07
Бурнич Дженис 1 0.07
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 7 (1) 0.5
Кёнигсдёрффер Рансфорд 6 0.43
Зельке Дейви 6 0.43
Жан-Люк Домпе 4 0.29
Эльфадли Даниэль 2 0.14
Каттербах Ноа 1 0.07
Рихтер Марко 1 0.07
Хайер Моритц 1 0.07
Пореба Лукаш 1 0.07
Мухайм Миро 0 0
Карабец Адам 0 0
Fabio Balde 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 6 0
Йенсен Леон 5 0
Бурнич Дженис 4 0
Зивзивадзе Буду 3 0
Шлойзенер Фабиан 3 0
Хунцикер Андрин 3 0
Франке Марсель 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Байфус Марцель 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Хессер Робин 1 0
Гюнтер Лассе 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 4 2
Стеффен Баумгарт 3 0
Зельке Дейви 3 0
Хефти Сильван 3 0
Мухайм Миро 3 0
Мефферт Йонас 1 1
Рейс Людовит 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Карабец Адам 2 0
Fabio Balde 2 0
Хайер Моритц 1 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
5
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Гамбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

12
18
Карлсруэ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Гамбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
8%
3
30%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
4
40%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
4
36%
4
36%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
6
33%
1-15
4
31%
3
17%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
3
23%
3
17%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
5
45%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

26
28
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
1
4%
9
32%
1-15
6
23%
3
11%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
5
19%
7
25%
76-90

Пропущено

22
19
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
7
32%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
3
16%
31-45
4
18%
8
42%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
4
18%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1
Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1
Гамбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гамбург - Шальке 04 2:2 Гамбург - Твенте 2:4 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1 Гамбург - Нюрнберг 1:1
Фрайбург - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3

Результаты матчей

Карлсруэ
Гамбург

Точный счет

3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
2
3
3
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
4
2
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
9
4
5
8
2.5
4
9
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 14 7 6 1 25 - 17 27
2.
Карлсруэ
 1:1 14 6 6 2 27 - 23 24
3.
Ганновер 96
 14 7 2 5 19 - 14 23
4.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
5.
Эльвeрсберг
 14 6 4 4 25 - 17 22
6.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
7.
Нюрнберг
 1:0 14 6 3 5 27 - 23 21
8.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
9.
Фортуна
 0:1 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Гамбург
 1:1 14 5 6 3 29 - 20 21
11.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
12.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
13.
Гройтер Фюрт
 1:1 14 3 5 6 21 - 27 14
14.
Шальке 04
 14 3 4 7 23 - 29 13
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Ульм 1846
 1:1 14 2 6 6 13 - 16 12
17.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 7 4 1 2 16 - 11 13
4.
Нюрнберг
 1:0 7 4 1 2 15 - 12 13
5.
Гамбург
 1:1 7 3 4 0 18 - 8 13
6.
Карлсруэ
 1:1 7 3 3 1 14 - 12 12
7.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
8.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
9.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 0:1 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Ульм 1846
 1:1 7 1 2 4 7 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 1:1 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
2.
Фортуна
 0:1 7 5 0 2 11 - 4 15
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 1:1 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 1:1 7 2 3 2 13 - 11 9
11.
Нюрнберг
 1:0 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 1:1 7 2 2 3 11 - 12 8
13.
Ульм 1846
 1:1 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
15.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Гамбург
5.30
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