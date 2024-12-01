Тур: 14. Стадион: BBBank Wildpark. Зрители: 31805
0'
0:1
23' ГолЖан-Люк Домпе
1:1
36' ГолШлойзенер Фабиан
1:2
55' ГолЖан-Люк Домпе
55' Желтая карточкаБурнич Дженис
60' Желтая карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
61' Желтая карточкаРапп Николай
69' Желтая карточкаЗивзивадзе Буду
72' Желтая карточкаЭльфадли Даниэль
85' Желтая карточкаЖан-Люк Домпе
1:3
87' ГолЗельке Дейви
90' Желтая карточкаФранке Марсель
90' Желтая карточкаЗельке Дейви
90'+4
Ход матча
23'
0:1
36'
55'
55'
61'
69'
72'
85'
87'
1:3
90'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 8
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
408 Количество передач 452
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
39 Enes Zengin
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
24 Перрен ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сахити ЭмирПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
45 Fabio Balde
-
49 Otto Stange
-
Главный тренер: Merlin Polzin
История личных встреч
Карлсруэ
Гамбург
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
19 матчей
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
2.44
1.9
Среднее время на гол
36
47
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
2.16
1.47
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
41
61
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|9
|0.64
|Ванитцек Марвин
|4
|0.29
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.29
|Йенсен Леон
|3
|0.21
|Хунцикер Андрин
|2
|0.14
|Франке Марсель
|2
|0.14
|Гюнтер Лассе
|1
|0.07
|Конте Бамбасе
|1
|0.07
|Бурнич Дженис
|1
|0.07
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Херольд Дэвид
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|7
|0.5
|Глацель Роберт
|7 (1)
|0.5
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|6
|0.43
|Жан-Люк Домпе
|5
|0.36
|Эльфадли Даниэль
|2
|0.14
|Каттербах Ноа
|1
|0.07
|Рихтер Марко
|1
|0.07
|Хайер Моритц
|1
|0.07
|Пореба Лукаш
|1
|0.07
|Мухайм Миро
|0
|0
|Карабец Адам
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|7
|0
|Бурнич Дженис
|5
|0
|Йенсен Леон
|5
|0
|Зивзивадзе Буду
|4
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0
|Хунцикер Андрин
|3
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|4
|2
|Зельке Дейви
|4
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Хефти Сильван
|3
|0
|Мухайм Миро
|3
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Мефферт Йонас
|1
|1
|Рейс Людовит
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Карабец Адам
|2
|0
|Эльфадли Даниэль
|2
|0
|Fabio Balde
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
5
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Гамбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
12
18
Карлсруэ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Гамбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
7%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
5
38%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
5
36%
4
33%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
6
33%
1-15
4
31%
3
17%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
3
23%
3
17%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
5
45%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
27
31
13 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
1
4%
9
29%
29%
1-15
6
22%
4
13%
16-30
6
22%
4
13%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
5
19%
8
26%
76-90
Пропущено
25
20
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
7
28%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
5
20%
8
40%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
5
20%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1
Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1
Гамбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гамбург - Шальке 04 2:2 Гамбург - Твенте 2:4 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1 Гамбург - Нюрнберг 1:1
Фрайбург - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3
Результаты матчей
Карлсруэ
Гамбург
Точный счет
1:3
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
52
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
86
104
59
59
113
212
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6