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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 31805
Карлсруэ
1:3
Конец матча
Гамбург
0'
0:1
23' Гол
Жан-Люк Домпе
1:1
36' Гол
Шлойзенер Фабиан
1:2
55' Гол
Жан-Люк Домпе
55' Желтая карточка
Бурнич Дженис
60' Желтая карточка
Кёнигсдёрффер Рансфорд
61' Желтая карточка
Рапп Николай
69' Желтая карточка
Зивзивадзе Буду
72' Желтая карточка
Эльфадли Даниэль
85' Желтая карточка
Жан-Люк Домпе
1:3
87' Гол
Зельке Дейви
90' Желтая карточка
Франке Марсель
90' Желтая карточка
Зельке Дейви
90'+4

Ход матча

23'
0:1
Жан-Люк Домпе
36'
Шлойзенер Фабиан
(Ванитцек Марвин)
1:1
55'
1:2
Жан-Люк Домпе
(Эльфадли Даниэль)
55'
Бурнич Дженис
 
60'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
61'
Рапп Николай
 
62'
Хессер Робин
Бурнич Дженис
 
67'
 
Fabio Balde
Джатта Бейкери
69'
Зивзивадзе Буду
 
72'
 
Эльфадли Даниэль
72'
Хунцикер Андрин
Конте Бамбасе
 
78'
 
Зельке Дейви
Кёнигсдёрффер Рансфорд
78'
 
Пореба Лукаш
Рихтер Марко
85'
 
Жан-Люк Домпе
87'
Пфайффер Лука
Рапп Николай
 
87'
Эглофф Лилиан
Байфус Марцель
 
87'
1:3
Зельке Дейви
(Жан-Люк Домпе)
88'
 
Сахити Эмир
Жан-Люк Домпе
88'
 
Ферай Иммануэль
Карабец Адам
90'
Франке Марсель
 
90'
 
Зельке Дейви

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 408 Количество передач 452
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
31
Конте
Бамбасе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Фернандеш
Даниэль
2
Микельбрансис
Вильям
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
8
Эльфадли
Даниэль
17
Карабец
Адам
20
Рихтер
Марко
18
Джатта
Бейкери
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
7
Жан-Люк
Домпе
Карлсруэ
4-4-2
Гамбург
4-1-2-3

История личных встреч

Карлсруэ
Гамбург

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

19 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
3:4
Б2
2:2
Б2
4:2
Б2
1:0
Б2
3:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
2:4
БСМ
1:2
БСМ
1:1
ТМС
0:1
К
4:2
Б
3:2
Б
2:1
Б
7:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2.44
1.9

Среднее время на гол

36
47

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

2.16
1.47

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

41
61

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 9 0.64
Ванитцек Марвин 4 0.29
Шлойзенер Фабиан 4 0.29
Йенсен Леон 3 0.21
Хунцикер Андрин 2 0.14
Франке Марсель 2 0.14
Гюнтер Лассе 1 0.07
Конте Бамбасе 1 0.07
Бурнич Дженис 1 0.07
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 7 0.5
Глацель Роберт 7 (1) 0.5
Кёнигсдёрффер Рансфорд 6 0.43
Жан-Люк Домпе 5 0.36
Эльфадли Даниэль 2 0.14
Каттербах Ноа 1 0.07
Рихтер Марко 1 0.07
Хайер Моритц 1 0.07
Пореба Лукаш 1 0.07
Мухайм Миро 0 0
Карабец Адам 0 0
Fabio Balde 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 7 0
Бурнич Дженис 5 0
Йенсен Леон 5 0
Зивзивадзе Буду 4 0
Франке Марсель 3 0
Шлойзенер Фабиан 3 0
Хунцикер Андрин 3 0
Ванитцек Марвин 2 0
Байфус Марцель 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Хессер Робин 1 0
Гюнтер Лассе 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 4 2
Зельке Дейви 4 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Хефти Сильван 3 0
Мухайм Миро 3 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Мефферт Йонас 1 1
Рейс Людовит 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Карабец Адам 2 0
Эльфадли Даниэль 2 0
Fabio Balde 2 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Хайер Моритц 1 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
5
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Гамбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

12
18
Карлсруэ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Гамбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

18
23

Голы по времени матча

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
7%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
5
38%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
5
36%
4
33%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
6
33%
1-15
4
31%
3
17%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
3
23%
3
17%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
5
45%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

27
31
13 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
1
4%
9
29%
29%
1-15
6
22%
4
13%
16-30
6
22%
4
13%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
5
19%
8
26%
76-90

Пропущено

25
20
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
7
28%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
5
20%
8
40%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
5
20%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1
Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1
Гамбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гамбург - Шальке 04 2:2 Гамбург - Твенте 2:4 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1 Гамбург - Нюрнберг 1:1
Фрайбург - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3

Результаты матчей

Карлсруэ
Гамбург

Точный счет

1:3
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
2
3
4
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
5
2
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
10
4
5
9
2.5
5
9
1
13
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 14 7 6 1 25 - 17 27
2.
Ганновер 96
 14 7 2 5 19 - 14 23
3.
Гамбург
 14 6 5 3 31 - 20 23
4.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
5.
Карлсруэ
 14 6 5 3 27 - 25 23
6.
Эльвeрсберг
 14 6 4 4 25 - 17 22
7.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
8.
Фортуна
 14 6 4 4 20 - 17 22
9.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
10.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
11.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
12.
Нюрнберг
 14 5 4 5 28 - 25 19
13.
Гройтер Фюрт
 14 3 5 6 21 - 27 14
14.
Шальке 04
 14 3 4 7 23 - 29 13
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Ульм 1846
 14 2 6 6 13 - 16 12
17.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 7 4 1 2 16 - 11 13
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
7.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
8.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
9.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
2.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
15.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Фортуна Хоффманн Андре 6
Весь список
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