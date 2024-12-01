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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Нюрнберг
1:0
Перерыв
Фортуна
0'
1:0
15' Гол
Ельч Финн

Ход матча

15'
Ельч Финн
(Юстван Юлиан)
1:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
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Нюрнберг
Ничья
Фортуна
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Все Коэффициенты
1
Рейхерт
Ян
4
Ельч
Финн
31
Кнохе
Робин
44
Карафиат
Ондржей
2
Вилладсен
Оливер
10
Юстван
Юлиан
20
Яндер
Каспар
17
Кастроп
Йенс
3
Данило
Соарес
30
Эмрели
Махир
9
Цимас
Стефанос
33
Кастенмайер
Флориан
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
20
Сиберт
Джамиль
25
Циммерман
Маттиас
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
31
Зоботка
Марсель
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
24
Ковнацки
Давид
19
Ийоха
Эммануэль
7
Пейчинович
Дженан
Нюрнберг
3-5-2
Фортуна
3-4-1-2

История личных встреч

Нюрнберг
Фортуна

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

22 матча

59.1%
9.1%
31.8%
13 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
0:5
Б2
2:0
К
1:1
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
1:1
К
5:1
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:0

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.1
1.33

Среднее время на гол

81
67

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.45
1.41

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цимас Стефанос 6 0.43
Юстван Юлиан 3 (1) 0.21
Эмрели Махир 3 0.21
Шлаймер Лукас 3 0.21
Яндер Каспар 2 0.14
Данило Соарес 1 0.07
Пик Флориан 1 0.07
Кастроп Йенс 1 0.07
Карафиат Ондржей 1 0.07
Окунуки Кандзи 1 0.07
Шевчик Михал 1 0.07
Ельч Финн 1 0.07
Rafael Lubach 1 0.07
Думан Тайлан 1 (1) 0.07
Кнохе Робин 0 0
Валентини Энрико 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 (2) 0.14
Ковнацки Давид 2 0.14
Нимиц Йона 2 0.14
Danny Schmidt 2 0.14
Россманн Тим 1 0.07
Ван Бредероде Мирон 1 0.07
Вермейж Винсент 1 (1) 0.07
Клаус Феликс 1 0.07
Ийоха Эммануэль 1 0.07
Хааг Джованни 1 0.07
Обердорф Тим 1 0.07
Пейчинович Дженан 1 0.07
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Аппелькамп Синта 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 5 0
Яндер Каспар 3 1
Цимас Стефанос 2 1
Данило Соарес 3 0
Флик Флориан 3 0
Эмрели Махир 3 0
Ельч Финн 3 0
Думан Тайлан 2 0
Серра Янни 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Berkay Yilmaz 1 0
Шевчик Михал 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 6 0
Клаус Феликс 4 0
Циммерман Маттиас 3 0
Аппелькамп Синта 3 0
Зоботка Марсель 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Нимиц Йона 2 0
Хааг Джованни 0 1
Daniel Thioune 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Обердорф Тим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фортуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
0
Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Фортуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

8
4
Нюрнберг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Фортуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
6
60%
76-90

Пропущено

13
4
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
5
38%
2
50%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
6
24%
8
47%
76-90

Пропущено

24
16
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
8%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
8
33%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Падерборн - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Гамбург - Нюрнберг 1:1 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1
Нюрнберг - Ян 8:3 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Фортуна - Падерборн 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4
Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Фортуна

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
8:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
8
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:2
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
8:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
2
5
3
3
2.5
1
6
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
5
1
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
7
6
4
9
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 14 7 6 1 25 - 17 27
2.
Карлсруэ
 1:1 14 6 6 2 27 - 23 24
3.
Ганновер 96
 14 7 2 5 19 - 14 23
4.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
5.
Эльвeрсберг
 14 6 4 4 25 - 17 22
6.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
7.
Нюрнберг
 1:0 14 6 3 5 27 - 23 21
8.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
9.
Фортуна
 0:1 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Гамбург
 1:1 14 5 6 3 29 - 20 21
11.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
12.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
13.
Гройтер Фюрт
 1:1 14 3 5 6 21 - 27 14
14.
Шальке 04
 14 3 4 7 23 - 29 13
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Ульм 1846
 1:1 14 2 6 6 13 - 16 12
17.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 7 4 1 2 16 - 11 13
4.
Нюрнберг
 1:0 7 4 1 2 15 - 12 13
5.
Гамбург
 1:1 7 3 4 0 18 - 8 13
6.
Карлсруэ
 1:1 7 3 3 1 14 - 12 12
7.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
8.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
9.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 0:1 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Ульм 1846
 1:1 7 1 2 4 7 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 1:1 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
2.
Фортуна
 0:1 7 5 0 2 11 - 4 15
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 1:1 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 1:1 7 2 3 2 13 - 11 9
11.
Нюрнберг
 1:0 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 1:1 7 2 2 3 11 - 12 8
13.
Ульм 1846
 1:1 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
15.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
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  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Юстван Юлиан сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Ельч Финн бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Нюрнберг
Ничья
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