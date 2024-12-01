Тур: 14. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.60 Победит «Нюрнберг»
-
31
Кнохе
Робин
10
Юстван
Юлиан
20
Яндер
Каспар
17
Кастроп
Йенс
30
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
-
20 Яндер КаспарПолузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сидел НикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Шевчик МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
32 Яниш Тим
-
-
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
-
21 Россманн ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Нюрнберг
Фортуна
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
22 матча
59.1%
9.1%
31.8%
13 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.1
1.33
Среднее время на гол
81
67
Всего голов
32
31
Голов в среднем за матч
1.45
1.41
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цимас Стефанос
|6
|0.43
|Юстван Юлиан
|3 (1)
|0.21
|Эмрели Махир
|3
|0.21
|Шлаймер Лукас
|3
|0.21
|Яндер Каспар
|2
|0.14
|Данило Соарес
|1
|0.07
|Пик Флориан
|1
|0.07
|Кастроп Йенс
|1
|0.07
|Карафиат Ондржей
|1
|0.07
|Окунуки Кандзи
|1
|0.07
|Шевчик Михал
|1
|0.07
|Ельч Финн
|1
|0.07
|Rafael Lubach
|1
|0.07
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.07
|Кнохе Робин
|0
|0
|Валентини Энрико
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2 (2)
|0.14
|Ковнацки Давид
|2
|0.14
|Нимиц Йона
|2
|0.14
|Danny Schmidt
|2
|0.14
|Россманн Тим
|1
|0.07
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.07
|Вермейж Винсент
|1 (1)
|0.07
|Клаус Феликс
|1
|0.07
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.07
|Хааг Джованни
|1
|0.07
|Обердорф Тим
|1
|0.07
|Пейчинович Дженан
|1
|0.07
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Яндер Каспар
|3
|1
|Цимас Стефанос
|2
|1
|Данило Соарес
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Эмрели Махир
|3
|0
|Ельч Финн
|3
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Berkay Yilmaz
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|6
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|3
|0
|Аппелькамп Синта
|3
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Хааг Джованни
|0
|1
|Daniel Thioune
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
|Danny Schmidt
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фортуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
0
Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Фортуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
8
4
Нюрнберг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Фортуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
6
60%
76-90
Пропущено
13
4
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
5
38%
2
50%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Забито
25
17
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
6
24%
8
47%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
8%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
8
33%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Падерборн - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Гамбург - Нюрнберг 1:1 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1
Нюрнберг - Ян 8:3 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Фортуна - Падерборн 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4
Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0
Результаты матчей
Нюрнберг
Фортуна
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
8:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
8
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:2
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
8:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
33
25
33
16
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
51
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
76
76
49
211
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|6
|1
|25 - 17
|27
|2.
|1:1
|14
|6
|6
|2
|27 - 23
|24
|3.
|14
|7
|2
|5
|19 - 14
|23
|4.
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|25 - 17
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|7.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|8.
|14
|6
|3
|5
|25 - 23
|21
|9.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|1:1
|14
|5
|6
|3
|29 - 20
|21
|11.
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|12.
|14
|5
|5
|4
|28 - 24
|20
|13.
|1:1
|14
|3
|5
|6
|21 - 27
|14
|14.
|14
|3
|4
|7
|23 - 29
|13
|15.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|16.
|1:1
|14
|2
|6
|6
|13 - 16
|12
|17.
|14
|2
|6
|6
|15 - 20
|12
|18.
|14
|2
|2
|10
|5 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|4.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|15 - 12
|13
|5.
|1:1
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|6.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 12
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|17 - 12
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|10.
|6
|2
|3
|1
|15 - 12
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|17.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|6.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|10.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|13.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
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Прогноз на матч от Liveresult
-
2.60 Победит «Нюрнберг»
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