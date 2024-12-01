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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 36111
Нюрнберг
2:2
Конец матча
Фортуна
0'
1:0
15' Гол
Ельч Финн
52' Желтая карточка
Сиберт Джамиль
57' Желтая карточка
Обердорф Тим
59' Желтая карточка
Ковнацки Давид
1:0
60' Не забитый пенальти
Юстван Юлиан
64' Желтая карточка
Зоботка Марсель
66' Желтая карточка
Вилладсен Оливер
1:1
67' Пенальти
Йоханнессон Исак-Бергманн
79' Желтая карточка
Хааг Джованни
2:1
84' Гол
Цимас Стефанос
2:2
90' Гол в свои ворота
Юстван Юлиан
90' Желтая карточка
Яндер Каспар
90'+8

Ход матча

15'
Ельч Финн
(Юстван Юлиан)
1:0
52'
 
Сиберт Джамиль
57'
 
Обердорф Тим
59'
 
Ковнацки Давид
60'
Юстван Юлиан
1:0
61'
 
Аппелькамп Синта
Пейчинович Дженан
61'
 
Хааг Джованни
Циммерман Маттиас
61'
 
Вермейж Винсент
Ковнацки Давид
64'
 
Зоботка Марсель
66'
Вилладсен Оливер
 
67'
1:1
Йоханнессон Исак-Бергманн
74'
Rafael Lubach
Кастроп Йенс
 
75'
Шлаймер Лукас
Эмрели Махир
 
79'
 
Хааг Джованни
84'
Цимас Стефанос
(Яндер Каспар)
2:1
86'
 
Россманн Тим
Ийоха Эммануэль
86'
 
Нимиц Йона
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
86'
Флик Флориан
Цимас Стефанос
 
86'
Berkay Yilmaz
Данило Соарес
 
90'
2:2
Юстван Юлиан
90'
Серра Янни
Юстван Юлиан
 
90'
Яндер Каспар
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 8
  • 12 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 542 Количество передач 438
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
1
Рейхерт
Ян
4
Ельч
Финн
31
Кнохе
Робин
44
Карафиат
Ондржей
2
Вилладсен
Оливер
10
Юстван
Юлиан
20
Яндер
Каспар
17
Кастроп
Йенс
3
Данило
Соарес
30
Эмрели
Махир
9
Цимас
Стефанос
33
Кастенмайер
Флориан
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
20
Сиберт
Джамиль
25
Циммерман
Маттиас
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
31
Зоботка
Марсель
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
24
Ковнацки
Давид
19
Ийоха
Эммануэль
7
Пейчинович
Дженан
Нюрнберг
3-5-2
Фортуна
3-4-1-2

История личных встреч

Нюрнберг
Фортуна

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

22 матча

59.1%
9.1%
31.8%
13 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
0:5
Б2
2:0
К
1:1
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
1:1
К
5:1
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:0

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.1
1.33

Среднее время на гол

81
67

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.45
1.41

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цимас Стефанос 7 0.5
Юстван Юлиан 3 (1) 0.21
Эмрели Махир 3 0.21
Шлаймер Лукас 3 0.21
Яндер Каспар 2 0.14
Данило Соарес 1 0.07
Пик Флориан 1 0.07
Кастроп Йенс 1 0.07
Карафиат Ондржей 1 0.07
Окунуки Кандзи 1 0.07
Шевчик Михал 1 0.07
Ельч Финн 1 0.07
Rafael Lubach 1 0.07
Думан Тайлан 1 (1) 0.07
Кнохе Робин 0 0
Валентини Энрико 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3) 0.21
Ковнацки Давид 2 0.14
Нимиц Йона 2 0.14
Danny Schmidt 2 0.14
Россманн Тим 1 0.07
Ван Бредероде Мирон 1 0.07
Вермейж Винсент 1 (1) 0.07
Клаус Феликс 1 0.07
Ийоха Эммануэль 1 0.07
Хааг Джованни 1 0.07
Обердорф Тим 1 0.07
Пейчинович Дженан 1 0.07
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Аппелькамп Синта 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яндер Каспар 4 1
Кастроп Йенс 5 0
Цимас Стефанос 2 1
Данило Соарес 3 0
Флик Флориан 3 0
Эмрели Махир 3 0
Ельч Финн 3 0
Думан Тайлан 2 0
Серра Янни 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Berkay Yilmaz 1 0
Шевчик Михал 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 6 0
Клаус Феликс 4 0
Циммерман Маттиас 3 0
Зоботка Марсель 3 0
Аппелькамп Синта 3 0
Хааг Джованни 1 1
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Обердорф Тим 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Сиберт Джамиль 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Фортуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
1
Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Фортуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

8
4
Нюрнберг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Фортуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
6
38%
6
55%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
5
36%
2
29%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Забито

28
18
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
4
14%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
4
14%
3
17%
61-75
8
29%
8
44%
76-90

Пропущено

25
19
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
8%
3
16%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
3
12%
4
21%
61-75
8
32%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Падерборн - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Гамбург - Нюрнберг 1:1 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1
Нюрнберг - Ян 8:3 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Фортуна - Падерборн 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4
Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Фортуна

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
8:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
8
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:2
3 раза 21%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
8:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
2
5
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
6
1
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
8
6
4
10
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 14 7 6 1 25 - 17 27
2.
Ганновер 96
 14 7 2 5 19 - 14 23
3.
Гамбург
 14 6 5 3 31 - 20 23
4.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
5.
Карлсруэ
 14 6 5 3 27 - 25 23
6.
Эльвeрсберг
 14 6 4 4 25 - 17 22
7.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
8.
Фортуна
 14 6 4 4 20 - 17 22
9.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
10.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
11.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
12.
Нюрнберг
 14 5 4 5 28 - 25 19
13.
Гройтер Фюрт
 14 3 5 6 21 - 27 14
14.
Шальке 04
 14 3 4 7 23 - 29 13
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Ульм 1846
 14 2 6 6 13 - 16 12
17.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 7 4 1 2 16 - 11 13
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
7.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
8.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
9.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
2.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
15.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Фортуна Хоффманн Андре 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Юстван Юлиан сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Ельч Финн бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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