Тур: 14. Стадион: Макс-Морлок-Стадион. Зрители: 36111
0'
1:0
15' ГолЕльч Финн
52' Желтая карточкаСиберт Джамиль
57' Желтая карточкаОбердорф Тим
59' Желтая карточкаКовнацки Давид
1:0
60' Не забитый пенальтиЮстван Юлиан
64' Желтая карточкаЗоботка Марсель
66' Желтая карточкаВилладсен Оливер
1:1
67' ПенальтиЙоханнессон Исак-Бергманн
79' Желтая карточкаХааг Джованни
2:1
84' ГолЦимас Стефанос
2:2
90' Гол в свои воротаЮстван Юлиан
90' Желтая карточкаЯндер Каспар
90'+8
Ход матча
15'
1:0
52'
57'
59'
60'
1:0
64'
66'
67'
79'
84'
2:1
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 8
-
12 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
542 Количество передач 438
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
10
Юстван
Юлиан
20
Яндер
Каспар
17
Кастроп
Йенс
30
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
-
20 Яндер КаспарПолузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сидел НикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Шевчик МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
32 Яниш Тим
-
-
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
-
21 Россманн ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Нюрнберг
Фортуна
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
22 матча
59.1%
9.1%
31.8%
13 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.1
1.33
Среднее время на гол
81
67
Всего голов
32
31
Голов в среднем за матч
1.45
1.41
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цимас Стефанос
|7
|0.5
|Юстван Юлиан
|3 (1)
|0.21
|Эмрели Махир
|3
|0.21
|Шлаймер Лукас
|3
|0.21
|Яндер Каспар
|2
|0.14
|Данило Соарес
|1
|0.07
|Пик Флориан
|1
|0.07
|Кастроп Йенс
|1
|0.07
|Карафиат Ондржей
|1
|0.07
|Окунуки Кандзи
|1
|0.07
|Шевчик Михал
|1
|0.07
|Ельч Финн
|1
|0.07
|Rafael Lubach
|1
|0.07
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.07
|Кнохе Робин
|0
|0
|Валентини Энрико
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|0.21
|Ковнацки Давид
|2
|0.14
|Нимиц Йона
|2
|0.14
|Danny Schmidt
|2
|0.14
|Россманн Тим
|1
|0.07
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.07
|Вермейж Винсент
|1 (1)
|0.07
|Клаус Феликс
|1
|0.07
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.07
|Хааг Джованни
|1
|0.07
|Обердорф Тим
|1
|0.07
|Пейчинович Дженан
|1
|0.07
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яндер Каспар
|4
|1
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Цимас Стефанос
|2
|1
|Данило Соарес
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Эмрели Махир
|3
|0
|Ельч Финн
|3
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Berkay Yilmaz
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|6
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|3
|0
|Зоботка Марсель
|3
|0
|Аппелькамп Синта
|3
|0
|Хааг Джованни
|1
|1
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Обердорф Тим
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Сиберт Джамиль
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
|Danny Schmidt
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Фортуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
1
Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Фортуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
8
4
Нюрнберг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Фортуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
6
38%
6
55%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
5
36%
2
29%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
29%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Забито
28
18
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
4
14%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
4
14%
3
17%
61-75
8
29%
8
44%
76-90
Пропущено
25
19
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
8%
3
16%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
3
12%
4
21%
61-75
8
32%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Падерборн - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Гамбург - Нюрнберг 1:1 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1
Нюрнберг - Ян 8:3 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Фортуна - Падерборн 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4
Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0
Результаты матчей
Нюрнберг
Фортуна
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
8:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
8
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:2
3 раза 21%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
8:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
43
25
34
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
61
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
86
86
410
212
212
113
113
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6