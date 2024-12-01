Тур: 14. Стадион: Донауштадион.
1:1
Перерыв
0'
0:1
16' ПенальтиГрин Джулиан
32' Желтая карточкаТиде Никлас
1:1
45' ПенальтиТелалович Семир
45' Желтая карточкаГисельман Нико
45' Желтая карточкаБансе Саша
Ход матча
16'
0:1
32'
45'
1:1
45'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
16
Келлер
Аарон
23
Брандт
Макс
44
Нолль
Науэль
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Келлер АаронЗащитник
- Полузащитник
-
23 Брандт МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Галь ТомЗащитник
- Защитник
-
43 Рёш РомариоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
-
33 Хигль ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Вёрле
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Matti Wagner
-
-
Главный тренер: Зиверт Ян
Бомбардиры внутри турнира
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|4 (2)
|0.29
|Телалович Семир
|3 (1)
|0.21
|Краттенмахер Морис
|2
|0.14
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.07
|Штромпф Филипп
|1
|0.07
|Рёш Ромарио
|1
|0.07
|Келлер Аарон
|1
|0.07
|Хесса Деннис
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
|Брандт Макс
|0
|0
|Галь Том
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|5 (4)
|0.36
|Футкеу Ноэль
|4
|0.29
|Хргота Бранимир
|3
|0.21
|Србени Деннис
|2
|0.14
|Массимо Роберто
|2
|0.14
|Майерхёфер Марко
|1
|0.07
|Иттер Джанлука
|1
|0.07
|Юнг Гидеон
|1
|0.07
|Михальски Дамян
|1
|0.07
|Бансе Саша
|1
|0.07
|Philipp Mueller
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Карточки
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штромпф Филипп
|5
|1
|Брандт Макс
|4
|1
|Майер Филипп
|5
|0
|Рёш Ромарио
|4
|0
|Хесса Деннис
|3
|0
|Рёзер Лукас
|2
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Кольбе Никлас
|2
|0
|Краттенмахер Морис
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Штолль Леннарт
|1
|0
|Хигль Феликс
|1
|0
|Тиде Никлас
|1
|0
|Алльгайер Бастиан
|1
|0
|Телалович Семир
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
|Томас Вёрле
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|5
|0
|Србени Деннис
|5
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Гисельман Нико
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Бансе Саша
|3
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Футкеу Ноэль
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Дитц Максимилиан
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Результаты матчей
Ульм 1846
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Гройтер Фюрт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
4
Ульм 1846
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
14
Упущенные победы
6
4
Ульм 1846
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
17
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
8
10
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
7
88%
4
40%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
5
31%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
4
33%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Пропущено
15
26
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
13%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
1
7%
8
31%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
7
47%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ульм 1846
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Герта - Ульм 1846 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Дармштадт - Ульм 1846 1:1
Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Ян - Гройтер Фюрт 1:0
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1
Результаты матчей
Ульм 1846
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ульм 1846
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
25
42
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
310
67
211
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|6
|1
|25 - 17
|27
|2.
|1:1
|14
|6
|6
|2
|27 - 23
|24
|3.
|14
|7
|2
|5
|19 - 14
|23
|4.
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|25 - 17
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|7.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|8.
|14
|6
|3
|5
|25 - 23
|21
|9.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|1:1
|14
|5
|6
|3
|29 - 20
|21
|11.
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|12.
|14
|5
|5
|4
|28 - 24
|20
|13.
|1:1
|14
|3
|5
|6
|21 - 27
|14
|14.
|14
|3
|4
|7
|23 - 29
|13
|15.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|16.
|1:1
|14
|2
|6
|6
|13 - 16
|12
|17.
|14
|2
|6
|6
|15 - 20
|12
|18.
|14
|2
|2
|10
|5 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|4.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|15 - 12
|13
|5.
|1:1
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|6.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 12
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|17 - 12
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|10.
|6
|2
|3
|1
|15 - 12
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|17.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|6.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|10.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|13.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6