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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Ульм 1846
1:1
Перерыв
Гройтер Фюрт
0'
0:1
16' Пенальти
Грин Джулиан
32' Желтая карточка
Тиде Никлас
1:1
45' Пенальти
Телалович Семир
45' Желтая карточка
Гисельман Нико
45' Желтая карточка
Бансе Саша

Ход матча

16'
0:1
Грин Джулиан
32'
Тиде Никлас
 
45'
Телалович Семир
1:1
45'
 
Гисельман Нико
45'
 
Бансе Саша

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Ульм 1846
Ничья
Гройтер Фюрт
7.40
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4.17
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2.95
Все Коэффициенты
1
Тиде
Никлас
7
Алльгайер
Бастиан
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
19
Майер
Жонатан
16
Келлер
Аарон
38
Хюрюлайнен
Лука
23
Брандт
Макс
30
Краттенмахер
Морис
9
Рёзер
Лукас
29
Телалович
Семир
44
Нолль
Науэль
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
27
Иттер
Джанлука
18
Майерхёфер
Марко
17
Гисельман
Нико
6
Бансе
Саша
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
11
Массимо
Роберто
8
Мустафа
Сулиман
Ульм 1846
3-4-1-2
Гройтер Фюрт
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 4 (2) 0.29
Телалович Семир 3 (1) 0.21
Краттенмахер Морис 2 0.14
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.07
Штромпф Филипп 1 0.07
Рёш Ромарио 1 0.07
Келлер Аарон 1 0.07
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0
Брандт Макс 0 0
Галь Том 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 5 (4) 0.36
Футкеу Ноэль 4 0.29
Хргота Бранимир 3 0.21
Србени Деннис 2 0.14
Массимо Роберто 2 0.14
Майерхёфер Марко 1 0.07
Иттер Джанлука 1 0.07
Юнг Гидеон 1 0.07
Михальски Дамян 1 0.07
Бансе Саша 1 0.07
Philipp Mueller 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Мустафа Сулиман 0 0

Карточки

Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штромпф Филипп 5 1
Брандт Макс 4 1
Майер Филипп 5 0
Рёш Ромарио 4 0
Хесса Деннис 3 0
Рёзер Лукас 2 0
Ортаг Кристиан 2 0
Кольбе Никлас 2 0
Краттенмахер Морис 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Штолль Леннарт 1 0
Хигль Феликс 1 0
Тиде Никлас 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Телалович Семир 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Томас Вёрле 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 5 0
Србени Деннис 5 0
Хргота Бранимир 3 0
Гисельман Нико 3 0
Массимо Роберто 3 0
Бансе Саша 3 0
Михальски Дамян 2 0
Футкеу Ноэль 2 0
Мотика Неманья 2 0
Грин Джулиан 1 0
Дитц Максимилиан 1 0
Александр Цорнигер 1 0

Результаты матчей

Ульм 1846
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Гройтер Фюрт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
4
Ульм 1846
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
14

Упущенные победы

6
4
Ульм 1846
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
17

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

8
10
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
7
88%
4
40%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
5
31%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
4
33%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Пропущено

15
26
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
13%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
1
7%
8
31%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
7
47%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ульм 1846
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Герта - Ульм 1846 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Дармштадт - Ульм 1846 1:1
Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Ян - Гройтер Фюрт 1:0
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1

Результаты матчей

Ульм 1846
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ульм 1846
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
4
2
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 14 7 6 1 25 - 17 27
2.
Карлсруэ
 1:1 14 6 6 2 27 - 23 24
3.
Ганновер 96
 14 7 2 5 19 - 14 23
4.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
5.
Эльвeрсберг
 14 6 4 4 25 - 17 22
6.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
7.
Нюрнберг
 1:0 14 6 3 5 27 - 23 21
8.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
9.
Фортуна
 0:1 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Гамбург
 1:1 14 5 6 3 29 - 20 21
11.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
12.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
13.
Гройтер Фюрт
 1:1 14 3 5 6 21 - 27 14
14.
Шальке 04
 14 3 4 7 23 - 29 13
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Ульм 1846
 1:1 14 2 6 6 13 - 16 12
17.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 7 4 1 2 16 - 11 13
4.
Нюрнберг
 1:0 7 4 1 2 15 - 12 13
5.
Гамбург
 1:1 7 3 4 0 18 - 8 13
6.
Карлсруэ
 1:1 7 3 3 1 14 - 12 12
7.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
8.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
9.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 0:1 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Ульм 1846
 1:1 7 1 2 4 7 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 1:1 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
2.
Фортуна
 0:1 7 5 0 2 11 - 4 15
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 1:1 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 1:1 7 2 3 2 13 - 11 9
11.
Нюрнберг
 1:0 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 1:1 7 2 2 3 11 - 12 8
13.
Ульм 1846
 1:1 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
15.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
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  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 54'
    Бансе Саша получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Гисельман Нико получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Г О О О О Л - Телалович Семир из команды Ульм 1846 забивает с точки!
  • 32'
    Тиде Никлас получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Г О О О О Л - Грин Джулиан из команды Гройтер Фюрт забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Ульм 1846
Ничья
Гройтер Фюрт
7.40
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4.17
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2.95
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Ульм 1846
Гройтер Фюрт
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