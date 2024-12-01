Тур: 14. Стадион: Донауштадион. Зрители: 15599
1:1
Конец матча
0'
0:1
16' ПенальтиГрин Джулиан
32' Желтая карточкаТиде Никлас
1:1
45' ПенальтиТелалович Семир
45' Желтая карточкаГисельман Нико
45' Желтая карточкаБансе Саша
54' Желтая карточкаАлльгайер Бастиан
59' Желтая карточкаКеллер Аарон
64' Желтая карточкаМайерхёфер Марко
67' Желтая карточкаХюрюлайнен Лука
75' Желтая карточкаШтромпф Филипп
86' Желтая карточкаPhilipp Mueller
90'+4
Ход матча
16'
0:1
32'
45'
1:1
45'
45'
59'
64'
67'
70'
75'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 13
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
432 Количество передач 389
-
55 Владение мячом, % 45
16
Келлер
Аарон
23
Брандт
Макс
44
Нолль
Науэль
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Келлер АаронЗащитник
- Полузащитник
-
23 Брандт МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Галь ТомЗащитник
- Защитник
-
43 Рёш РомариоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
-
33 Хигль ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Вёрле
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Matti Wagner
-
-
Главный тренер: Зиверт Ян
Бомбардиры внутри турнира
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|4 (2)
|0.29
|Телалович Семир
|3 (1)
|0.21
|Краттенмахер Морис
|2
|0.14
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.07
|Штромпф Филипп
|1
|0.07
|Рёш Ромарио
|1
|0.07
|Келлер Аарон
|1
|0.07
|Хесса Деннис
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
|Брандт Макс
|0
|0
|Галь Том
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|5 (4)
|0.36
|Футкеу Ноэль
|4
|0.29
|Хргота Бранимир
|3
|0.21
|Србени Деннис
|2
|0.14
|Массимо Роберто
|2
|0.14
|Майерхёфер Марко
|1
|0.07
|Иттер Джанлука
|1
|0.07
|Юнг Гидеон
|1
|0.07
|Михальски Дамян
|1
|0.07
|Бансе Саша
|1
|0.07
|Philipp Mueller
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Карточки
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штромпф Филипп
|6
|1
|Брандт Макс
|4
|1
|Майер Филипп
|5
|0
|Рёш Ромарио
|4
|0
|Хесса Деннис
|3
|0
|Рёзер Лукас
|2
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Кольбе Никлас
|2
|0
|Алльгайер Бастиан
|2
|0
|Краттенмахер Морис
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Штолль Леннарт
|1
|0
|Хигль Феликс
|1
|0
|Тиде Никлас
|1
|0
|Телалович Семир
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
|Келлер Аарон
|1
|0
|Хюрюлайнен Лука
|1
|0
|Томас Вёрле
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|5
|0
|Србени Деннис
|5
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Гисельман Нико
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Бансе Саша
|3
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Футкеу Ноэль
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Philipp Mueller
|1
|0
|Дитц Максимилиан
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Результаты матчей
Ульм 1846
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Гройтер Фюрт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
5
Ульм 1846
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
14
Упущенные победы
6
4
Ульм 1846
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
17
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
43%
4
31%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Пропущено
9
11
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
7
78%
4
36%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
5
31%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
13
21
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
5
24%
16-30
4
31%
5
24%
31-45
4
31%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
15%
4
19%
76-90
Пропущено
16
27
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
13%
2
7%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
1
6%
9
33%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
7
44%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ульм 1846
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Герта - Ульм 1846 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Дармштадт - Ульм 1846 1:1
Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Ян - Гройтер Фюрт 1:0
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1
Результаты матчей
Ульм 1846
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ульм 1846
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
311
68
212
311
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6