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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 15599
Ульм 1846
1:1
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
0:1
16' Пенальти
Грин Джулиан
32' Желтая карточка
Тиде Никлас
1:1
45' Пенальти
Телалович Семир
45' Желтая карточка
Гисельман Нико
45' Желтая карточка
Бансе Саша
54' Желтая карточка
Алльгайер Бастиан
59' Желтая карточка
Келлер Аарон
64' Желтая карточка
Майерхёфер Марко
67' Желтая карточка
Хюрюлайнен Лука
75' Желтая карточка
Штромпф Филипп
86' Желтая карточка
Philipp Mueller
90'+4

Ход матча

16'
0:1
Грин Джулиан
32'
Тиде Никлас
 
45'
Телалович Семир
1:1
45'
 
Гисельман Нико
45'
 
Бансе Саша
54'
Алльгайер Бастиан
 
59'
Келлер Аарон
 
64'
 
Майерхёфер Марко
64'
Кахвич Александар
Рёзер Лукас
 
64'
Райхерт Йоханнес
Алльгайер Бастиан
 
67'
Хюрюлайнен Лука
 
70'
 
Юнг Гидеон
Бансе Саша
70'
 
Футкеу Ноэль
Мустафа Сулиман
75'
Штромпф Филипп
 
77'
Хигль Феликс
Телалович Семир
 
77'
Хесса Деннис
Брандт Макс
 
82'
 
Мюнц Рено
Майерхёфер Марко
83'
 
Philipp Mueller
Массимо Роберто
86'
 
Philipp Mueller
88'
Horst Castelle
Краттенмахер Морис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 13
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 432 Количество передач 389
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Тиде
Никлас
7
Алльгайер
Бастиан
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
19
Майер
Жонатан
16
Келлер
Аарон
38
Хюрюлайнен
Лука
23
Брандт
Макс
30
Краттенмахер
Морис
9
Рёзер
Лукас
29
Телалович
Семир
44
Нолль
Науэль
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
27
Иттер
Джанлука
18
Майерхёфер
Марко
17
Гисельман
Нико
6
Бансе
Саша
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
11
Массимо
Роберто
8
Мустафа
Сулиман
Ульм 1846
3-4-1-2
Гройтер Фюрт
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 4 (2) 0.29
Телалович Семир 3 (1) 0.21
Краттенмахер Морис 2 0.14
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.07
Штромпф Филипп 1 0.07
Рёш Ромарио 1 0.07
Келлер Аарон 1 0.07
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0
Брандт Макс 0 0
Галь Том 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 5 (4) 0.36
Футкеу Ноэль 4 0.29
Хргота Бранимир 3 0.21
Србени Деннис 2 0.14
Массимо Роберто 2 0.14
Майерхёфер Марко 1 0.07
Иттер Джанлука 1 0.07
Юнг Гидеон 1 0.07
Михальски Дамян 1 0.07
Бансе Саша 1 0.07
Philipp Mueller 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Мустафа Сулиман 0 0

Карточки

Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штромпф Филипп 6 1
Брандт Макс 4 1
Майер Филипп 5 0
Рёш Ромарио 4 0
Хесса Деннис 3 0
Рёзер Лукас 2 0
Ортаг Кристиан 2 0
Кольбе Никлас 2 0
Алльгайер Бастиан 2 0
Краттенмахер Морис 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Штолль Леннарт 1 0
Хигль Феликс 1 0
Тиде Никлас 1 0
Телалович Семир 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Келлер Аарон 1 0
Хюрюлайнен Лука 1 0
Томас Вёрле 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 5 0
Србени Деннис 5 0
Хргота Бранимир 3 0
Гисельман Нико 3 0
Массимо Роберто 3 0
Бансе Саша 3 0
Михальски Дамян 2 0
Футкеу Ноэль 2 0
Мотика Неманья 2 0
Грин Джулиан 1 0
Майерхёфер Марко 1 0
Philipp Mueller 1 0
Дитц Максимилиан 1 0
Александр Цорнигер 1 0

Результаты матчей

Ульм 1846
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Гройтер Фюрт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
5
Ульм 1846
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
14

Упущенные победы

6
4
Ульм 1846
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
17

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
43%
4
31%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Пропущено

9
11
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
7
78%
4
36%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
5
31%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

13
21
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
5
24%
16-30
4
31%
5
24%
31-45
4
31%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
15%
4
19%
76-90

Пропущено

16
27
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
13%
2
7%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
1
6%
9
33%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
7
44%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ульм 1846
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Герта - Ульм 1846 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Дармштадт - Ульм 1846 1:1
Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Ян - Гройтер Фюрт 1:0
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1

Результаты матчей

Ульм 1846
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ульм 1846
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 14 7 6 1 25 - 17 27
2.
Ганновер 96
 14 7 2 5 19 - 14 23
3.
Гамбург
 14 6 5 3 31 - 20 23
4.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
5.
Карлсруэ
 14 6 5 3 27 - 25 23
6.
Эльвeрсберг
 14 6 4 4 25 - 17 22
7.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
8.
Фортуна
 14 6 4 4 20 - 17 22
9.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
10.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
11.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
12.
Нюрнберг
 14 5 4 5 28 - 25 19
13.
Гройтер Фюрт
 14 3 5 6 21 - 27 14
14.
Шальке 04
 14 3 4 7 23 - 29 13
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Ульм 1846
 14 2 6 6 13 - 16 12
17.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 7 4 1 2 16 - 11 13
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
7.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
8.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
9.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
2.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
15.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Фортуна Хоффманн Андре 6
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      Алльгайер Бастиан получил желтую карточку от судьи
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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