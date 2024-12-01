Тур: 14. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Фаббри Микаэль
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
18
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Нжие Альё
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Наполи
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
66.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
28 матчей
17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
4 победы 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.93
1.07
Среднее время на гол
96
84
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.71
1.93
Среднее время на гол
52
46
Всего голов
37
42
Голов в среднем за матч
1.32
1.5
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
68
60
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.23
|Сапата Дуван
|3
|0.23
|Санабрия Антонио
|2
|0.15
|Коко Сауль
|2
|0.15
|Масина Адам
|1
|0.08
|Влашич Никола
|1 (1)
|0.08
|Линетти Кароль
|1
|0.08
|Илич Иван
|1
|0.08
|Нжие Альё
|1
|0.08
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Гинейтис Гвидас
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|0.38
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|0.38
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.23
|Мактоминай Скотт
|2
|0.15
|Нерес Давид
|1
|0.08
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.08
|Политано Маттео
|1
|0.08
|Симеоне Джованни
|1
|0.08
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.08
|Ррахмани Амир
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паоло Ваноли
|2
|1
|Линетти Кароль
|3
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Масина Адам
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Валюкевич Себастьян
|3
|0
|Коко Сауль
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Риччи Самуэле
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Сапата Дуван
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Педерсен Маркус II
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Результаты матчей
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Наполи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Торино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Наполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
12
Торино
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Наполи
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
4
33%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
4
31%
1
20%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
3
19%
5
25%
61-75
5
31%
5
25%
76-90
Пропущено
19
9
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
11%
1
11%
1-15
5
26%
1
11%
16-30
3
16%
3
33%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торино - Монца 1:1 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Фиорентина 0:1 Рома - Торино 1:0
Торино - Комо 1:0 Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1
Наполи
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Наполи - Рома 1:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Наполи - Аталанта 0:3 Милан - Наполи 0:2
Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0
Результаты матчей
Торино
Наполи
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Торино
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
43
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
67
67
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 14
|22
|8.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 14
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|6 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 26
|11
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|17.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Болонья
|Орсолини Риккардо
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Удинезе
|Туре Сулейман
|2 2
|Монца
|Иццо Армандо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино - Наполи
Исход игры
Торино
2.5% (3)
Ничья
15.1% (18)
Наполи
82.4% (98)
Тотал 2.5
Больше
54.13% (59)
Меньше
45.87% (50)
Обе команды забьют
Да
65.14% (71)
Нет
34.86% (38)
Популярный счёт
1:2 Наполи
43.7% (52)
0:1 Наполи
22.7% (27)
1:1 Ничья
10.1% (12)
0:2 Наполи
8.4% (10)
1:3 Наполи
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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