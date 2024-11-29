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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Торино
 
Позже
Наполи
Прогнозы 42
Торино 4.8% (2)
X 9.5% (4)
Наполи 85.7% (36)
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История личных встреч

Торино
Наполи

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
66.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

28 матчей

17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
4 победы 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:0
СA
0:4
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:5
СA
5:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
3:5
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.93
1.07

Среднее время на гол

96
84

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.71
1.93

Среднее время на гол

52
46

Всего голов

37
42

Голов в среднем за матч

1.32
1.5

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

68
60

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.23
Сапата Дуван 3 0.23
Санабрия Антонио 2 0.15
Коко Сауль 2 0.15
Масина Адам 1 0.08
Влашич Никола 1 (1) 0.08
Линетти Кароль 1 0.08
Илич Иван 1 0.08
Нжие Альё 1 0.08
Лазаро Валентино 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 5 (1) 0.38
Кварацхелия Хвича 5 (1) 0.38
Ди Лоренцо Джованни 3 0.23
Мактоминай Скотт 2 0.15
Нерес Давид 1 0.08
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.08
Политано Маттео 1 0.08
Симеоне Джованни 1 0.08
Буонджорно Алессандро 1 0.08
Ррахмани Амир 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Оливера Матиас 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паоло Ваноли 2 1
Линетти Кароль 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Масина Адам 3 0
Войвода Мергим 3 0
Валюкевич Себастьян 3 0
Коко Сауль 3 0
Илич Иван 3 0
Риччи Самуэле 2 0
Дембеле Али 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Адамс Че 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Оливера Матиас 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0

Результаты матчей

Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Наполи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Торино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Наполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
12
Торино
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Наполи
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
4
33%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
4
31%
1
20%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Забито

16
20
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
3
19%
5
25%
61-75
5
31%
5
25%
76-90

Пропущено

19
9
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
11%
1
11%
1-15
5
26%
1
11%
16-30
3
16%
3
33%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торино - Монца 1:1 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Фиорентина 0:1 Рома - Торино 1:0
Торино - Комо 1:0 Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1
Наполи
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Наполи - Рома 1:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Наполи - Аталанта 0:3 Милан - Наполи 0:2
Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0

Результаты матчей

Торино
Наполи

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Торино
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 13 9 1 3 28 - 14 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 15 - 16 18
9.
Удинезе
 Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Эмполи
 Заявка 13 3 7 3 10 - 11 16
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
13.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
14.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
15.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
16.
Кальяри
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
17.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
18.
Комо
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Монца
 Заявка 13 1 6 6 11 - 16 9
20.
Венеция
 Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
15.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
16.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 7 - 12 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
20.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
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Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 2 дня 8 часов 41 минуту.

    Главный судья: Фаббри Микаэль

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Торино 4.8% (2)
    X 9.5% (4)
    Наполи 85.7% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Наполи
    5.10
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    5.05
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    1.86
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино - Наполи

    Исход игры
    Торино
    4.8% (2)
    Ничья
    9.5% (4)
    Наполи
    85.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65.85% (27)
    Нет
    34.15% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    47.6% (20)
    0:1 Наполи
    21.4% (9)
    0:2 Наполи
    9.5% (4)
    1:3 Наполи
    7.1% (3)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
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