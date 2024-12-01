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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Лечче
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 122
Лечче 0.8% (1)
X 4.1% (5)
Ювентус 95.1% (116)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
29
Кулибали
Лассана
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
13
Доргу
Патрик
9
Крстович
Никола
7
Моренте
Тете
1
Перин
Маттиа
6
Данило
Луис
15
Калюлю
Пьер
4
Гатти
Федерико
27
Камбьясо
Андреа
5
Локателли
Мануэль
19
Тюрам
Кефрен
7
Консейсау
Франсишку
8
Копмейнерс
Тëн
10
Йылдыз
Кенан
22
Веа
Тимоти
Лечче
4-3-3
Ювентус
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Ювентус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
0:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
4:0
СA
2:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доргу Патрик 3 0.23
Крстович Никола 2 0.15
Пьеротти Сантьяго 1 0.08
Галло Антонино 0 0
Рамадани Юльбер 0 0
Банда Ламек 0 0
Гаспар Киалонга 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (3) 0.46
Веа Тимоти 4 0.31
Йылдыз Кенан 3 0.23
Савона Николо 2 0.15
Консейсау Франсишку 1 0.08
Маккенни Уэстон 1 0.08
Мбангула Самюэль 1 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.08
Копмейнерс Тëн 0 0
Тюрам Кефрен 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильберт Фредерик 2 1
Рафья Хамза 3 0
Гаспар Киалонга 3 0
Галло Антонино 1 1
Доргу Патрик 1 1
Ребич Анте 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Сансоне Никола 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Пельмар Анди 1 0
Пьеротти Сантьяго 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтазар 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 4 0
Консейсау Франсишку 2 1
Фаджоли Николо 3 0
Бремер Глейсон 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Гатти Федерико 2 0
Савона Николо 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Данило Луис 1 0
Влахович Душан 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Лечче
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ювентус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
8
Лечче
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Ювентус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
38%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Забито

6
19
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
5
26%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
2
33%
4
21%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
4
21%
76-90

Пропущено

21
9
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
5%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
8
38%
3
33%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
3
14%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Венеция - Лечче 0:1 Лечче - Эмполи 1:1 Болонья - Лечче 1:0 Лечче - Верона 1:0
Наполи - Лечче 1:0 Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3
Ювентус
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Астон Вилла - Ювентус 0:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Торино 2:0 Лилль - Ювентус 1:1
Удинезе - Ювентус 0:2 Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0

Результаты матчей

Лечче
Ювентус

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лечче
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
4
1
12
1.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 13 6 4 3 23 - 14 22
8.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Торино
 Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
12.
Парма
 Заявка 14 3 6 5 20 - 22 15
13.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
15.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
16.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
7.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
10.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
13.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
8.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
9.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Удинезе Туре Сулейман 2 2
Монца Иццо Армандо 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 26 минут.

    Главный судья: Рапуано Антонио

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Ювентус.
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    • Прогнозы 122
    Лечче 0.8% (1)
    X 4.1% (5)
    Ювентус 95.1% (116)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Ювентус
    6.20
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    6.10
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    1.78
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче - Ювентус

    Исход игры
    Лечче
    1.6% (2)
    Ничья
    4.7% (6)
    Ювентус
    93.8% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.36% (49)
    Меньше
    56.64% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    40.71% (46)
    Нет
    59.29% (67)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    28.9% (37)
    0:2 Ювентус
    28.9% (37)
    0:1 Ювентус
    17.2% (22)
    0:3 Ювентус
    4.7% (6)
    1:3 Ювентус
    3.9% (5)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
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