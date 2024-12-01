Тур: 14. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Рапуано Антонио
Прогноз на матч от Liveresult
13
Доргу
Патрик
15
Калюлю
Пьер
19
Тюрам
Кефрен
10
Йылдыз
Кенан
22
Веа
Тимоти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жан ГабиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Хаса ЛуисПолузащитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йылдыз КенанПолузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
40 Рухи ЮнасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
44 Diego Pugno
-
-
Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Ювентус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доргу Патрик
|3
|0.23
|Крстович Никола
|2
|0.15
|Пьеротти Сантьяго
|1
|0.08
|Галло Антонино
|0
|0
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
|Гаспар Киалонга
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (3)
|0.46
|Веа Тимоти
|4
|0.31
|Йылдыз Кенан
|3
|0.23
|Савона Николо
|2
|0.15
|Консейсау Франсишку
|1
|0.08
|Маккенни Уэстон
|1
|0.08
|Мбангула Самюэль
|1
|0.08
|Камбьясо Андреа
|1
|0.08
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильберт Фредерик
|2
|1
|Рафья Хамза
|3
|0
|Гаспар Киалонга
|3
|0
|Галло Антонино
|1
|1
|Доргу Патрик
|1
|1
|Ребич Анте
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Пьеротти Сантьяго
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Пьерре Бальтазар
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|4
|0
|Консейсау Франсишку
|2
|1
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Гатти Федерико
|2
|0
|Савона Николо
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Лечче
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ювентус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
8
Лечче
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Ювентус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
38%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Забито
6
19
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
5
26%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
2
33%
4
21%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
4
21%
76-90
Пропущено
21
9
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
5%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
8
38%
3
33%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
3
14%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Венеция - Лечче 0:1 Лечче - Эмполи 1:1 Болонья - Лечче 1:0 Лечче - Верона 1:0
Наполи - Лечче 1:0 Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3
Ювентус
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Астон Вилла - Ювентус 0:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Торино 2:0 Лилль - Ювентус 1:1
Удинезе - Ювентус 0:2 Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0
Результаты матчей
Лечче
Ювентус
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лечче
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
94
112
76
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|29 - 17
|28
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 14
|22
|8.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 14
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 22
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|6 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 26
|11
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|18.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
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- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Удинезе
|Туре Сулейман
|2 2
|Монца
|Иццо Армандо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче - Ювентус
Исход игры
Лечче
1.6% (2)
Ничья
4.7% (6)
Ювентус
93.8% (120)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (49)
Меньше
56.64% (64)
Обе команды забьют
Да
40.71% (46)
Нет
59.29% (67)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
28.9% (37)
0:2 Ювентус
28.9% (37)
0:1 Ювентус
17.2% (22)
0:3 Ювентус
4.7% (6)
1:3 Ювентус
3.9% (5)
1:1 Ничья
3.1% (4)
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