Тур: 14. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Довери Даниэле
Позже
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Интер Милан
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 13 побед
38 матчей
18.4%
21.1%
60.5%
7 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
13.2%
34.2%
52.6%
5 побед 13 ничьих 20 побед
Второй тайм
21.1%
44.7%
34.2%
8 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.53
0.89
Среднее время на гол
58
100
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.89
1.68
Среднее время на гол
47
53
Всего голов
65
49
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кин Мойзе
|9
|0.69
|Гудмундссон Альберт
|3 (2)
|0.23
|Адли Ясин
|2
|0.15
|Бельтран Лукас
|2 (1)
|0.15
|Госенс Робин
|2
|0.15
|Кольпани Андреа
|2
|0.15
|Катальди Данило
|2
|0.15
|Бове Эдоардо
|1
|0.08
|Бираги Кристиано
|1
|0.08
|Паризи Фабьяно
|1
|0.08
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.08
|Раньери Лука
|0
|0
|Де Хеа Давид
|0
|0
|Соттиль Риккардо
|0
|0
|Куаме Кристиан
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|9
|0.69
|Мартинес Лаутаро
|5
|0.38
|Фраттези Давиде
|3
|0.23
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.15
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.15
|Зелиньски Пётр
|2 (2)
|0.15
|Дармиан Маттео
|1
|0.08
|Корреа Хоакин
|1
|0.08
|Димарко Федерико
|1
|0.08
|Барелла Николо
|1
|0.08
|Мхитарян Генрих
|1
|0.08
|Де Врей Стефан
|1
|0.08
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0.08
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Тареми Мехди
|0
|0
|Аслани Кристьян
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Додо Домилсон
|3
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Ричардсон Амир
|3
|0
|Понграчич Марин
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Раньери Лука
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|0
|1
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Павар Бенжамен
|3
|0
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Арнаутович Марко
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Интер Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
3
Фиорентина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Интер Милан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
11
14
Фиорентина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Интер Милан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
3
20%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
8%
3
20%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
5
38%
2
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
3
30%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
26
30
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
3
12%
4
13%
1-15
3
12%
6
20%
16-30
7
27%
7
23%
31-45
4
15%
7
23%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
3
12%
3
10%
76-90
Пропущено
11
15
9 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
36%
4
27%
16-30
5
45%
2
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фиорентина - Пафос 3:2 Комо - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Верона 3:1 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1
Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0 Верона - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Наполи 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0
Интер Милан - Венеция 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2
Результаты матчей
Фиорентина
Интер Милан
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
43
24
34
15
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
42
16
33
16
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
85
310
67
211
310
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|15 - 16
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|10 - 11
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|17 - 32
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|6 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 24
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 16
|9
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|16.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Монца
|Иццо Армандо
|5
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина - Интер Милан
Исход игры
Фиорентина
14% (6)
Ничья
11.6% (5)
Интер Милан
74.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
90.24% (37)
Меньше
9.76% (4)
Обе команды забьют
Да
97.56% (40)
Нет
2.44% (1)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
62.8% (27)
2:1 Фиорентина
11.6% (5)
1:1 Ничья
7% (3)
1:3 Интер Милан
4.7% (2)
2:2 Ничья
4.7% (2)
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