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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Фиорентина
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 42
Фиорентина 14.3% (6)
X 11.9% (5)
Интер Милан 73.8% (31)
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Интер Милан

История личных встреч

Фиорентина
Интер Милан

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 20 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 13 побед

38 матчей

18.4%
21.1%
60.5%
7 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

13.2%
34.2%
52.6%
5 побед 13 ничьих 20 побед

Второй тайм

21.1%
44.7%
34.2%
8 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

СA
0:1
СA
4:0
К
1:2
СA
0:1
СA
3:4
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:2
К
1:2
СA
4:3
СA
0:0
К
2:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:4
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
К
0:1
СA
2:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.53
0.89

Среднее время на гол

58
100

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.89
1.68

Среднее время на гол

47
53

Всего голов

65
49

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 9 0.69
Гудмундссон Альберт 3 (2) 0.23
Адли Ясин 2 0.15
Бельтран Лукас 2 (1) 0.15
Госенс Робин 2 0.15
Кольпани Андреа 2 0.15
Катальди Данило 2 0.15
Бове Эдоардо 1 0.08
Бираги Кристиано 1 0.08
Паризи Фабьяно 1 0.08
Мартинес Куарта Лукас 1 0.08
Раньери Лука 0 0
Де Хеа Давид 0 0
Соттиль Риккардо 0 0
Куаме Кристиан 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 9 0.69
Мартинес Лаутаро 5 0.38
Фраттези Давиде 3 0.23
Дюмфрис Дензел 2 0.15
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.15
Зелиньски Пётр 2 (2) 0.15
Дармиан Маттео 1 0.08
Корреа Хоакин 1 0.08
Димарко Федерико 1 0.08
Барелла Николо 1 0.08
Мхитарян Генрих 1 0.08
Де Врей Стефан 1 0.08
Биссекк Янн-Аурель 1 0.08
Бастони Алессандро 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Аслани Кристьян 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Додо Домилсон 3 0
Бове Эдоардо 3 0
Ричардсон Амир 3 0
Понграчич Марин 1 1
Госенс Робин 2 0
Кин Мойзе 2 0
Раньери Лука 2 0
Палладино Раффаэле 0 1
Бираги Кристиано 1 0
Адли Ясин 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Мартинес Куарта Лукас 1 0
Комуццо Пьетро 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 4 0
Павар Бенжамен 3 0
Дюмфрис Дензел 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Арнаутович Марко 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Димарко Федерико 1 0
Барелла Николо 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Биссекк Янн-Аурель 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Интер Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
3
Фиорентина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Интер Милан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

11
14
Фиорентина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Интер Милан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
8%
3
20%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
5
38%
2
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
3
30%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

26
30
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
3
12%
4
13%
1-15
3
12%
6
20%
16-30
7
27%
7
23%
31-45
4
15%
7
23%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
3
12%
3
10%
76-90

Пропущено

11
15
9 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
36%
4
27%
16-30
5
45%
2
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фиорентина - Пафос 3:2 Комо - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Верона 3:1 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1
Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0 Верона - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Наполи 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0
Интер Милан - Венеция 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2

Результаты матчей

Фиорентина
Интер Милан

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
4
3
2
4
2.5
3
4
1
5
3.5
2
5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
2
1
6
2.5
3
3
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5
1
5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
1.5
8
5
3
10
2.5
6
7
2
11
3.5
3
10
2
11
4.5
1
12
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 13 9 1 3 28 - 14 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 15 - 16 18
9.
Удинезе
 Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Эмполи
 Заявка 13 3 7 3 10 - 11 16
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
13.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
14.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
15.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
16.
Кальяри
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
17.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
18.
Комо
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Монца
 Заявка 13 1 6 6 11 - 16 9
20.
Венеция
 Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
15.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
16.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 7 - 12 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
20.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.

    Главный судья: Довери Даниэле

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Интер Милан.
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    • Прогнозы 42
    Фиорентина 14.3% (6)
    X 11.9% (5)
    Интер Милан 73.8% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Интер Милан
    3.70
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    3.70
    2.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина - Интер Милан

    Исход игры
    Фиорентина
    14% (6)
    Ничья
    11.6% (5)
    Интер Милан
    74.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.24% (37)
    Меньше
    9.76% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    97.56% (40)
    Нет
    2.44% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    62.8% (27)
    2:1 Фиорентина
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    1:3 Интер Милан
    4.7% (2)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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