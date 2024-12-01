Тур: 14. Стадион: Эннио Тардини. Главный судья: Зуфферли Лука
0'
2' Undefined phrase: football_event_Ровелла Николо
1:0
6' ГолМан Деннис
30' Желтая карточкаРовелла Николо
33' Желтая карточкаКейта Мандела
45' Undefined phrase: football_event_Кейта Мандела
45' Желтая карточкаБонни Анж-Йоан
45' Желтая карточкаХила Марио
2:0
53' ГолМохаммед Анас Хадж
57' Желтая карточкаЭстевес Науэль
64' Желтая карточкаБалог Ботонд
Ход матча
6'
1:0
30'
33'
45'
45'
45'
53'
57'
64'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
151 Количество передач 287
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
-
20 Чауна ЛумПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Парма
Лацио
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
22 матча
9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
2.08
1.4
Среднее время на гол
43
64
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|4
|0.29
|Бонни Анж-Йоан
|4 (1)
|0.29
|Дель Прато Энрико
|2
|0.14
|Канчелльери Маттео
|2
|0.14
|Валери Эмануэле
|1
|0.07
|Мохаммед Анас Хадж
|1
|0.07
|Алмквист Понтус
|1
|0.07
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.07
|Эрнани Азеведо
|1 (1)
|0.07
|Зом Симон
|1
|0.07
|Эно Антони
|1
|0.07
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Балог Ботонд
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзакканьи Маттиа
|5 (2)
|0.36
|Кастельянос Валентин
|5 (1)
|0.36
|Диа Булайе
|4
|0.29
|Педро Родригес
|3
|0.21
|Нослин Тейяни
|2
|0.14
|Исаксен Густав
|1
|0.07
|Весино Матиас
|1
|0.07
|Гендузи Маттео
|1
|0.07
|Патрик
|1
|0.07
|Жиго Самуэль
|1
|0.07
|Хила Марио
|1
|0.07
|Деле-Баширу Фисайо
|1
|0.07
|Чауна Лум
|1
|0.07
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейта Мандела
|3
|1
|Балог Ботонд
|3
|0
|Судзуки Дзион
|1
|1
|Кулибали Войо
|1
|1
|Канчелльери Маттео
|1
|1
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Зом Симон
|2
|0
|Мохаммед Анас Хадж
|2
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ровелла Николо
|5
|0
|Исаксен Густав
|4
|0
|Хила Марио
|4
|0
|Тавареш Нуну
|2
|1
|Кастельянос Валентин
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Патрик
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Нослин Тейяни
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Результаты матчей
Парма
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лацио
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
3
Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лацио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
16
Парма
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Лацио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
5
42%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
5
42%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
13%
3
19%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
2
25%
5
31%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
18
28
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
3
17%
4
14%
1-15
4
22%
3
11%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
5
28%
10
36%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
5
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
3
15%
3
21%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Парма - Аталанта 1:3 Венеция - Парма 1:2 Парма - Дженоа 0:1 Ювентус - Парма 2:2
Парма - Эмполи 1:1 Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1
Лацио
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лацио - Лудогорец 0:0 Лацио - Болонья 3:0 Монца - Лацио 0:1 Лацио - Порту 2:1
Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1
Результаты матчей
Парма
Лацио
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
3 раза 43%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Парма
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
67
94
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|0:2 Заявка
|14
|9
|1
|4
|28 - 16
|28
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 14
|22
|8.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 14
|16
|11.
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|12.
|2:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|6 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 26
|11
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|1:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|14.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|2:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|18.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|2:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Болонья
|Орсолини Риккардо
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Удинезе
|Туре Сулейман
|2 2
|Монца
|Иццо Армандо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Парма 2:0 Лацио
Исход игры
Парма
4.2% (5)
Ничья
12.6% (15)
Лацио
83.2% (99)
Тотал 2.5
Больше
64.91% (74)
Меньше
35.09% (40)
Обе команды забьют
Да
77.19% (88)
Нет
22.81% (26)
Популярный счёт
1:2 Лацио
51.3% (61)
0:1 Лацио
14.3% (17)
1:1 Ничья
11.8% (14)
0:2 Лацио
5.9% (7)
1:3 Лацио
5.9% (7)
2:1 Парма
2.5% (3)
1:0 Парма
1.7% (2)
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