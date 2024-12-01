Удар от ворот произведет Парма

Удар от ворот произведет Парма

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игрок из команды Парма делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

Удар от ворот произведет Парма

Удар от ворот произведет Парма

Парма идет вперед с потенциально опасной атакой.

Эмануэле Валери из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Первый тайм

54' Команда Парма имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Матч возобновлен

52' Марио Хила получает желтую карточку за неспортивное поведение

52' Бонни Анж-Йоан получает желтую карточку за неспортивное поведение

51' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

51' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновится спорным мячом

50' После проверки VAR рефери поменял решение - Лацио не будет бить пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лацио

47' Эмануэле Валери задерживает мяч рукой

47' Марио Хила выиграл воздушное противоборство у Бонни Анж-Йоан

47' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Парма

46' Ровелла Николо не смог попасть в створ ударом издали

46' Леони Джованни из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Парма начинает контратаку

44' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Судья сигнализирует, что Бонни Анж-Йоан из команды Парма поставил подножку. Пострадал Марио Хила

42' Исаксен Густав завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

42' Пеллегрини Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Игрок из команды Парма делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Марио Хила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Парма пытается что-то создать.

40' Удар от ворот произведет Лацио

40' Шанс! Бонни Анж-Йоан из команды Парма пробил головой, но мимо

40' Канчелльери Маттео из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Зом Симон из команды Парма разыграл угловой с левого угла.

39' Эмануэле Валери нанес удар, но тот был заблокирован.

39' Дель Прато Энрико из команды Парма разыграл угловой с правого угла.

38' Парма пытается что-то создать.

36' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

36' Парма пытается что-то создать.

35' Удар от ворот произведет Парма

35' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Кейта Мандела - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' Ман Деннис из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

32' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

31' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Лацио

30' Ровелла Николо получил желтую карточку от судьи

30' Гендузи Маттео из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Лаццари Мануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Кастельянос Валентин завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

27' Лаццари Мануэль из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Эмануэле Валери наказан за толчок Лаццари Мануэль

26' Удар от ворот произведет Лацио

25' Дель Прато Энрико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Канчелльери Маттео из команды Парма разыграл угловой с левого угла.

25' Марио Хила ослабляет давление, выбив мяч.

24' Парма начинает контратаку

24' Эмануэле Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Судья сигнализирует, что Кейта Мандела из команды Парма поставил подножку. Пострадал Фисайо Деле-Баширу

23' Удар от ворот произведет Парма

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Ровелла Николо пробует нанести удар издали, но Сион Сузуки держит все под контролем

22' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Хорошую попытку сделал Ман Деннис . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Мохаммед Анас Хадж создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Кейта Мандела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Лацио

19' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Парма пытается что-то создать.

18' Удар от ворот произведет Парма

16' Удар от ворот произведет Парма

16' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Дель Прато Энрико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Лаццари Мануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Парма пытается что-то создать.

11' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Эмануэле Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Лацио

9' Мохаммед Анас Хадж создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Парма идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Парма пытается что-то создать.

8' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Парма

8' Ровелла Николо не смог попасть в створ ударом издали

7' Кастельянос Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Фисайо Деле-Баширу из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Команда Парма забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Ровелла Николо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

6' Г О О О О Л - Ман Деннис забивает ударом с левой ноги!

5' Парма пытается что-то создать.

5' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Парма контролирует мяч.

4' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Лацио , будет отменен из-за фола.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лацио

1' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Парма начинает с центра поля