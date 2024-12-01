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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Зуфферли Лука
Парма
2:0
Второй тайм: 72'
Лацио
0'
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Ровелла Николо
1:0
6' Гол
Ман Деннис
30' Желтая карточка
Ровелла Николо
33' Желтая карточка
Кейта Мандела
45' Undefined phrase: football_event_
Кейта Мандела
45' Желтая карточка
Бонни Анж-Йоан
45' Желтая карточка
Хила Марио
2:0
53' Гол
Мохаммед Анас Хадж
57' Желтая карточка
Эстевес Науэль
64' Желтая карточка
Балог Ботонд

Ход матча

2'
 
Ровелла Николо
6'
Ман Деннис
1:0
30'
 
Ровелла Николо
33'
Кейта Мандела
 
45'
Кейта Мандела
 
45'
Бонни Анж-Йоан
 
45'
 
Хила Марио
46'
Шарпантье Габриэль
Бонни Анж-Йоан
 
46'
Эстевес Науэль
Кейта Мандела
 
46'
 
Педро Родригес
Деле-Баширу Фисайо
53'
Мохаммед Анас Хадж
(Шарпантье Габриэль)
2:0
57'
Эстевес Науэль
 
64'
Балог Ботонд
 
65'
 
Чауна Лум
Исаксен Густав
70'
Камара Дрисса
Мохаммед Анас Хадж
 
71'
Эно Антони
Леони Джованни
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 151 Количество передач 287
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 119
Парма 4.2% (5)
X 12.6% (15)
Лацио 83.2% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Парма
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Судзуки
Дзион
15
Дель
Прато
Энрико
46
Леони
Джованни
4
Балог
Ботонд
14
Валери
Эмануэле
16
Кейта
Мандела
19
Зом
Симон
61
Мохаммед
Анас
Хадж
98
Ман
Деннис
22
Канчелльери
Маттео
13
Бонни
Анж-Йоан
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
6
Ровелла
Николо
7
Деле-Баширу
Фисайо
18
Исаксен
Густав
11
Кастельянос
Валентин
10
Дзакканьи
Маттиа
Парма
4-2-3-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Парма
Лацио

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

22 матча

9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
К
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
4:1
СA
0:2
СA
4:0
СA
1:2
СA
3:2
К
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

2.08
1.4

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 4 0.29
Бонни Анж-Йоан 4 (1) 0.29
Дель Прато Энрико 2 0.14
Канчелльери Маттео 2 0.14
Валери Эмануэле 1 0.07
Мохаммед Анас Хадж 1 0.07
Алмквист Понтус 1 0.07
Шарпантье Габриэль 1 0.07
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.07
Зом Симон 1 0.07
Эно Антони 1 0.07
Михэйлэ Валентин 0 0
Балог Ботонд 0 0
Кулибали Войо 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзакканьи Маттиа 5 (2) 0.36
Кастельянос Валентин 5 (1) 0.36
Диа Булайе 4 0.29
Педро Родригес 3 0.21
Нослин Тейяни 2 0.14
Исаксен Густав 1 0.07
Весино Матиас 1 0.07
Гендузи Маттео 1 0.07
Патрик 1 0.07
Жиго Самуэль 1 0.07
Хила Марио 1 0.07
Деле-Баширу Фисайо 1 0.07
Чауна Лум 1 0.07
Тавареш Нуну 0 0
Лаццари Мануэль 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Мандела 3 1
Балог Ботонд 3 0
Судзуки Дзион 1 1
Кулибали Войо 1 1
Канчелльери Маттео 1 1
Эстевес Науэль 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Зом Симон 2 0
Мохаммед Анас Хадж 2 0
Эрнани Азеведо 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ровелла Николо 5 0
Исаксен Густав 4 0
Хила Марио 4 0
Тавареш Нуну 2 1
Кастельянос Валентин 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Патрик 2 0
Весино Матиас 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Нослин Тейяни 2 0
Педро Родригес 1 0
Марушич Адам 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Чауна Лум 1 0

Результаты матчей

Парма
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лацио
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
3
Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лацио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
16
Парма
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Лацио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
5
42%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
5
42%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
13%
3
19%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
2
25%
5
31%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

18
28
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
3
17%
4
14%
1-15
4
22%
3
11%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
5
28%
10
36%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
5
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
3
15%
3
21%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Парма - Аталанта 1:3 Венеция - Парма 1:2 Парма - Дженоа 0:1 Ювентус - Парма 2:2
Парма - Эмполи 1:1 Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1
Лацио
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лацио - Лудогорец 0:0 Лацио - Болонья 3:0 Монца - Лацио 0:1 Лацио - Порту 2:1
Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1

Результаты матчей

Парма
Лацио

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
3 раза 43%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Парма
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
9
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 0:2 Заявка 14 9 1 4 28 - 16 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 13 6 4 3 23 - 14 22
8.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Торино
 0:1 Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
12.
Парма
 2:0 Заявка 14 3 6 5 19 - 21 15
13.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
15.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
16.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:2 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 1:0 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
7.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
10.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
13.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
14.
Торино
 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 2:0 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Наполи
 1:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 0:2 Заявка 7 3 0 4 11 - 10 9
8.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
9.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Парма
 2:0 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Торино
 0:1 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Болонья Орсолини Риккардо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Удинезе Туре Сулейман 2 2
Монца Иццо Армандо 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 67'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 66'
      Чауна Лум нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 65'
      Кастельянос Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 65'
      Гендузи Маттео из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Парма: 32%, Лацио: 68%.
    • 65'
      Тактическая замена. Исаксен Густав уходит с поля и его заменяет Чауна Лум
    • 64'
      Балог Ботонд получил желтую карточку от судьи
    • 64'
      Безумный фол. Балог Ботонд грубо играет против соперника. Пострадал Дзакканьи Маттиа
    • 64'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 64'
      Зом Симон не смог попасть в створ ударом издали
    • 64'
      Парма пытается что-то создать.
    • 63'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Шарпантье Габриэль из команды Парма толкнул локтем оппонента. Это Романьоли Алессио заработал фол
    • 62'
      Судья сигнализирует, что Педро Родригес из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Леони Джованни
    • 62'
      Кастельянос Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 60'
      Безумный фол. Пеллегрини Лука грубо играет против соперника. Пострадал Леони Джованни
    • 60'
      Контроль мяча: Парма: 32%, Лацио: 68%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 59'
      Шарпантье Габриэль из команды Парма наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 59'
      Парма пытается что-то создать.
    • 59'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Эмануэле Валери из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 57'
      Эстевес Науэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 57'
      Эстевес Науэль из команды Парма заходит слишком далеко, он валит Кастельянос Валентин.
    • 57'
      Педро Родригес из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Ман Деннис из команды Парма разыграл угловой с правого угла.
    • 56'
      Лаццари Мануэль успешно блокирует удар.
    • 56'
      Ман Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 56'
      Парма идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Парма: 32%, Лацио: 68%.
    • 54'
      Отличная индивидуальная работа от Мохаммед Анас Хадж, гол забит с изяществом.
    • 53'
      Шарпантье Габриэль сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Мохаммед Анас Хадж из команды Парма правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 53'
      Шарпантье Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Парма начинает контратаку
    • 53'
      Шарпантье Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 52'
      Сион Сузуки делает важнейший сейв!
    • 52'
      Романьоли Алессио нанес удар головой, но Сион Сузуки спокойно отбил мяч.
    • 52'
      Дзакканьи Маттиа из команды Лацио подал угловой справа.
    • 52'
      Исаксен Густав не смог попасть в створ ударом издали
    • 51'
      Лаццари Мануэль из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 51'
      Дзакканьи Маттиа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 50'
      Канчелльери Маттео не смог попасть в створ ударом издали
    • 50'
      Парма начинает контратаку
    • 50'
      Контроль мяча: Парма: 33%, Лацио: 67%.
    • 50'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 48'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Шарпантье Габриэль наказан за толчок Гендузи Маттео
    • 47'
      Игрок из команды Парма делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 46'
      Марио Хила ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Парма пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Фисайо Деле-Баширу уходит с поля и его заменяет Педро Родригес
    • 46'
      Тактическая замена. Кейта Мандела уходит с поля и его заменяет Эстевес Науэль
    • 46'
      Тактическая замена. Бонни Анж-Йоан уходит с поля и его заменяет Шарпантье Габриэль
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Команда Парма имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 54'
      Контроль мяча: Парма: 34%, Лацио: 66%.
    • 53'
      Фисайо Деле-Баширу наказан за толчок Леони Джованни
    • 53'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Ман Деннис из команды Парма поставил подножку. Пострадал Пеллегрини Лука
    • 53'
      Мохаммед Анас Хадж выиграл воздушное противоборство у Исаксен Густав.
    • 52'
      Матч возобновлен
    • 52'
      Марио Хила получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 52'
      Бонни Анж-Йоан получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 51'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 51'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Парма: 34%, Лацио: 66%.
    • 50'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 50'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Лацио не будет бить пенальти!
    • 48'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лацио.
    • 48'
      ПЕНАЛЬТИ! - Кейта Мандела из команды Парма нарушает правила против Дзакканьи Маттиа.
    • 48'
      Пеллегрини Лука нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 47'
      Эмануэле Валери задерживает мяч рукой
    • 47'
      Марио Хила выиграл воздушное противоборство у Бонни Анж-Йоан.
    • 47'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 46'
      Ровелла Николо не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Леони Джованни из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Леони Джованни из команды Парма поставил подножку. Пострадал Кастельянос Валентин
    • 46'
      Пеллегрини Лука выиграл воздушное противоборство у Дель Прато Энрико.
    • 45'
      Контроль мяча: Парма: 36%, Лацио: 64%.
    • 45'
      Парма начинает контратаку
    • 44'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Балог Ботонд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 43'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Бонни Анж-Йоан из команды Парма поставил подножку. Пострадал Марио Хила
    • 42'
      Исаксен Густав завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
    • 42'
      Пеллегрини Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Игрок из команды Парма делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 41'
      Марио Хила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Парма пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Парма: 35%, Лацио: 65%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 40'
      Шанс! Бонни Анж-Йоан из команды Парма пробил головой, но мимо
    • 40'
      Канчелльери Маттео из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Зом Симон из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
    • 39'
      Эмануэле Валери нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Дель Прато Энрико из команды Парма разыграл угловой с правого угла.
    • 38'
      Романьоли Алессио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Парма пытается что-то создать.
    • 38'
      Канчелльери Маттео выиграл воздушное противоборство у Лаццари Мануэль.
    • 37'
      Кастельянос Валентин из команды Лацио в офсайде
    • 36'
      Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Парма пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 35'
      Контроль мяча: Парма: 45%, Лацио: 55%.
    • 35'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Кейта Мандела - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Кейта Мандела из команды Парма поставил подножку. Пострадал Дзакканьи Маттиа
    • 33'
      Ман Деннис из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Романьоли Алессио из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Зом Симон
    • 32'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 31'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Лацио.
    • 30'
      Ровелла Николо получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Ровелла Николо из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Зом Симон пострадал.
    • 30'
      Контроль мяча: Парма: 34%, Лацио: 66%.
    • 30'
      Леони Джованни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Гендузи Маттео из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Исаксен Густав нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Лаццари Мануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Кастельянос Валентин завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
    • 27'
      Лаццари Мануэль из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 27'
      Лацио контролирует мяч.
    • 26'
      Эмануэле Валери наказан за толчок Лаццари Мануэль
    • 26'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 25'
      Дель Прато Энрико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 25'
      Канчелльери Маттео из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
    • 25'
      Контроль мяча: Парма: 36%, Лацио: 64%.
    • 25'
      Марио Хила ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Парма начинает контратаку
    • 24'
      Эмануэле Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Кейта Мандела из команды Парма поставил подножку. Пострадал Фисайо Деле-Баширу
    • 23'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 23'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 22'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 22'
      Ровелла Николо пробует нанести удар издали, но Сион Сузуки держит все под контролем
    • 22'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Ман Деннис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Мохаммед Анас Хадж создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Гендузи Маттео ошибается в защите.
    • 21'
      Кейта Мандела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Парма: 41%, Лацио: 59%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 19'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Парма пытается что-то создать.
    • 19'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 17'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 17'
      Ман Деннис наказан за толчок Лаццари Мануэль
    • 16'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 16'
      Дзакканьи Маттиа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 16'
      Дзакканьи Маттиа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 16'
      Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Парма: 46%, Лацио: 54%.
    • 14'
      Дель Прато Энрико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 14'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Лаццари Мануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 12'
      Парма пытается что-то создать.
    • 11'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Парма: 32%, Лацио: 68%.
    • 10'
      Эмануэле Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Кастельянос Валентин наказан за толчок Дель Прато Энрико
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 9'
      Бонни Анж-Йоан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 9'
      Мохаммед Анас Хадж создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Парма идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Парма пытается что-то создать.
    • 8'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 8'
      Ровелла Николо не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Кастельянос Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Фисайо Деле-Баширу из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Команда Парма забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 6'
      Ровелла Николо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 6'
      Г О О О О Л - Ман Деннис забивает ударом с левой ноги!
    • 5'
      Канчелльери Маттео наказан за толчок Лаццари Мануэль
    • 5'
      Парма пытается что-то создать.
    • 5'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Парма: 20%, Лацио: 80%.
    • 5'
      Парма контролирует мяч.
    • 4'
      Ровелла Николо из команды Лацио заходит слишком далеко, он валит Мохаммед Анас Хадж.
    • 4'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Лацио, будет отменен из-за фола.
    • 3'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лацио.
    • 2'
      Отличный гол забил Ровелла Николо
    • 2'
      Исаксен Густав сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О О Л! Лацио забивает! Ровелла Николо отличился.
    • 1'
      Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 1'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Парма начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 51.3% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Парма 4.2% (5)
    X 12.6% (15)
    Лацио 83.2% (99)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Парма
    Ничья
    Лацио
    4.40
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    4.55
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    1.91
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Парма 2:0 Лацио

    Исход игры
    Парма
    4.2% (5)
    Ничья
    12.6% (15)
    Лацио
    83.2% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.91% (74)
    Меньше
    35.09% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    77.19% (88)
    Нет
    22.81% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    51.3% (61)
    0:1 Лацио
    14.3% (17)
    1:1 Ничья
    11.8% (14)
    0:2 Лацио
    5.9% (7)
    1:3 Лацио
    5.9% (7)
    2:1 Парма
    2.5% (3)
    1:0 Парма
    1.7% (2)
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