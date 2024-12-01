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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Удинезе
0:1
Второй тайм: 67'
Дженоа
0'
4' Красная карточка
Туре Сулейман
0:1
13' Гол
Пинамонти Андреа
42' Желтая карточка
Васкес Хоан
45' Желтая карточка
Торсбю Мортен

Ход матча

4'
Туре Сулейман
 
13'
0:1
Пинамонти Андреа
42'
 
Васкес Хоан
45'
 
Торсбю Мортен
46'
Кристенсен Томас
Эхизибуэ Кингсли
 
46'
Эбосс Энцо
Лукка Лоренцо
 
66'
Атта Артур
Ловрич Санди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 155 Количество передач 280
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 118
Удинезе 73.7% (87)
X 21.2% (25)
Дженоа 5.1% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
19
Эхизибуэ
Кингсли
30
Джанетти
Лаутаро
95
Туре
Сулейман
33
Земура
Джордан
10
Товен
Флорьян
8
Ловрич
Санди
25
Карлстрём
Йеспер
32
Эккеленкамп
Юрген
17
Лукка
Лоренцо
9
Дэвис
Кинан
1
Леали
Никола
20
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
3
Кариколь
Аарон
47
Бадель
Милан
59
Дзаноли
Алессандро
2
Торсбю
Мортен
32
Френдруп
Мортен
23
Миретти
Фабио
19
Пинамонти
Андреа
Удинезе
4-4-2
Дженоа
4-1-4-1

История личных встреч

Удинезе
Дженоа

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

29%
51.6%
19.4%
9 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:4
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:5

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Среднее время на гол

60
71

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.6
1.06

Среднее время на гол

56
84

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.55
1.16

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

58
77

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 4 0.29
Товен Флорьян 3 0.21
Дэвис Кинан 2 0.14
Камара Хассан 1 0.07
Бреннер 1 0.07
Ловрич Санди 1 0.07
Земура Джордан 1 0.07
Браво Икер 1 0.07
Кабаселе Кристиан 1 0.07
Джанетти Лаутаро 1 0.07
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 5 0.36
Вольякко Алессандро 2 0.14
Эхатор Джефф 1 0.07
Френдруп Мортен 1 0.07
Мессиас Жуниор 1 0.07
Де Винтер Кони 1 0.07
Миретти Фабио 1 0.07
Кариколь Аарон 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Торсбю Мортен 0 0
Мелегони Филиппо 0 0
Оливейра Витор 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 4 1
Туре Сулейман 2 2
Бийол Яка 5 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Лукка Лоренцо 4 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Карлстрём Йеспер 2 0
Дэвис Кинан 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 5 0
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 3 0
Кариколь Аарон 3 0
Пинамонти Андреа 3 0
Балотелли Марио 2 0
Бани Маттиа 2 0
Торсбю Мортен 2 0
Вольякко Алессандро 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Леали Никола 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Маттурро Алан 1 0
Эхатор Джефф 1 0

Результаты матчей

Удинезе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Дженоа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

5
8
Удинезе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
4
50%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
4
33%
4
29%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
6%
1
9%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
4
22%
6
55%
76-90

Пропущено

17
24
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
18%
1
4%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
5
29%
29%
6
25%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
12%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эмполи - Удинезе 1:1 Аталанта - Удинезе 2:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Венеция - Удинезе 3:2
Удинезе - Кальяри 2:0 Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3
Дженоа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дженоа - Кальяри 2:2 Дженоа - Комо 1:1 Парма - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1
Лацио - Дженоа 3:0 Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17

Результаты матчей

Удинезе
Дженоа

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
3
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 13 9 1 3 28 - 14 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 13 6 4 3 23 - 14 22
8.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Удинезе
 0:1 Заявка 14 5 2 7 16 - 20 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
13.
Дженоа
 1:0 Заявка 14 3 5 6 12 - 24 14
14.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
15.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
16.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
7.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
8.
Удинезе
 0:1 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
9.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
10.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
13.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
14.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
15.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
16.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
17.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
18.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
19.
Дженоа
 1:0 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Дженоа
 1:0 Заявка 6 3 0 3 4 - 10 9
9.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Удинезе
 0:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Болонья Орсолини Риккардо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Удинезе Туре Сулейман 2 2
Монца Иццо Армандо 5
Весь список
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.3% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Удинезе 73.7% (87)
    X 21.2% (25)
    Дженоа 5.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Дженоа
    3.45
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    6.40
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    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Дженоа

    Исход игры
    Удинезе
    73.7% (87)
    Ничья
    21.2% (25)
    Дженоа
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    62.28% (71)
    Нет
    37.72% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    37.3% (44)
    1:0 Удинезе
    29.7% (35)
    1:1 Ничья
    16.9% (20)
    2:0 Удинезе
    5.1% (6)
    1:2 Дженоа
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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    Дженоа
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