Тур: 14. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Аурелиано Джанлука
0'
4' Красная карточкаТуре Сулейман
0:1
13' ГолПинамонти Андреа
42' Желтая карточкаВаскес Хоан
45' Желтая карточкаТорсбю Мортен
Ход матча
13'
0:1
42'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
155 Количество передач 280
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Атта АртурПолузащитник
-
77 Модесто РуйПолузащитник
-
21 Браво ИкерНападающий
-
22 БреннерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Анкей ДэвидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Дженоа
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
29%
51.6%
19.4%
9 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Среднее время на гол
60
71
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.6
1.06
Среднее время на гол
56
84
Всего голов
48
36
Голов в среднем за матч
1.55
1.16
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
58
77
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|4
|0.29
|Товен Флорьян
|3
|0.21
|Дэвис Кинан
|2
|0.14
|Камара Хассан
|1
|0.07
|Бреннер
|1
|0.07
|Ловрич Санди
|1
|0.07
|Земура Джордан
|1
|0.07
|Браво Икер
|1
|0.07
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.07
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.07
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|5
|0.36
|Вольякко Алессандро
|2
|0.14
|Эхатор Джефф
|1
|0.07
|Френдруп Мортен
|1
|0.07
|Мессиас Жуниор
|1
|0.07
|Де Винтер Кони
|1
|0.07
|Миретти Фабио
|1
|0.07
|Кариколь Аарон
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Торсбю Мортен
|0
|0
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|Оливейра Витор
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Хассан
|4
|1
|Туре Сулейман
|2
|2
|Бийол Яка
|5
|0
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Лукка Лоренцо
|4
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Дэвис Кинан
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
|Браво Икер
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Хоан
|5
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Кариколь Аарон
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Балотелли Марио
|2
|0
|Бани Маттиа
|2
|0
|Торсбю Мортен
|2
|0
|Вольякко Алессандро
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Маттурро Алан
|1
|0
|Эхатор Джефф
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Дженоа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
5
8
Удинезе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
4
50%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
4
33%
4
29%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
6%
1
9%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
4
22%
6
55%
76-90
Пропущено
17
24
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
18%
1
4%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
5
29%
29%
6
25%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
12%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эмполи - Удинезе 1:1 Аталанта - Удинезе 2:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Венеция - Удинезе 3:2
Удинезе - Кальяри 2:0 Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3
Дженоа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дженоа - Кальяри 2:2 Дженоа - Комо 1:1 Парма - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1
Лацио - Дженоа 3:0 Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17
Результаты матчей
Удинезе
Дженоа
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
53
33
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
58
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 14
|22
|8.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|9.
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 14
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|13.
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 24
|14
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|6 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 26
|11
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|8.
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|9.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|17.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|19.
|1:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 10
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Болонья
|Орсолини Риккардо
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Удинезе
|Туре Сулейман
|2 2
|Монца
|Иццо Армандо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Дженоа
Исход игры
Удинезе
73.7% (87)
Ничья
21.2% (25)
Дженоа
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
62.28% (71)
Нет
37.72% (43)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
37.3% (44)
1:0 Удинезе
29.7% (35)
1:1 Ничья
16.9% (20)
2:0 Удинезе
5.1% (6)
1:2 Дженоа
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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