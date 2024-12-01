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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Удинезе
0:2
Конец матча
Дженоа
0'
4' Красная карточка
Туре Сулейман
0:1
13' Гол
Пинамонти Андреа
42' Желтая карточка
Васкес Хоан
45' Желтая карточка
Торсбю Мортен
0:2
67' Гол в свои ворота
Джанетти Лаутаро
84' Желтая карточка
Кариколь Аарон
87' Желтая карточка
Кристенсен Томас
90' Желтая карточка
Эбосс Энцо
90'+5

Ход матча

4'
Туре Сулейман
 
13'
0:1
Пинамонти Андреа
42'
 
Васкес Хоан
45'
 
Торсбю Мортен
46'
Кристенсен Томас
Эхизибуэ Кингсли
 
46'
Эбосс Энцо
Лукка Лоренцо
 
66'
Атта Артур
Ловрич Санди
 
67'
0:2
Джанетти Лаутаро
69'
 
Патрицио Масини
Бадель Милан
69'
 
Оливейра Витор
Пинамонти Андреа
69'
 
Мессиас Жуниор
Миретти Фабио
75'
Браво Икер
Товен Флорьян
 
76'
 
Балотелли Марио
Дзаноли Алессандро
80'
 
Вольякко Алессандро
Бани Маттиа
84'
 
Кариколь Аарон
87'
Кристенсен Томас
 
87'
Модесто Руй
Дэвис Кинан
 
90'
Эбосс Энцо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 405 Количество передач 473
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 118
Удинезе 73.7% (87)
X 21.2% (25)
Дженоа 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
19
Эхизибуэ
Кингсли
30
Джанетти
Лаутаро
95
Туре
Сулейман
33
Земура
Джордан
10
Товен
Флорьян
8
Ловрич
Санди
25
Карлстрём
Йеспер
32
Эккеленкамп
Юрген
17
Лукка
Лоренцо
9
Дэвис
Кинан
1
Леали
Никола
20
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
3
Кариколь
Аарон
47
Бадель
Милан
59
Дзаноли
Алессандро
2
Торсбю
Мортен
32
Френдруп
Мортен
23
Миретти
Фабио
19
Пинамонти
Андреа
Удинезе
4-4-2
Дженоа
4-1-4-1

История личных встреч

Удинезе
Дженоа

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

29%
51.6%
19.4%
9 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:4
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:5

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Среднее время на гол

60
71

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.6
1.06

Среднее время на гол

56
84

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.55
1.16

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

58
77

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 4 0.29
Товен Флорьян 3 0.21
Дэвис Кинан 2 0.14
Камара Хассан 1 0.07
Бреннер 1 0.07
Ловрич Санди 1 0.07
Земура Джордан 1 0.07
Браво Икер 1 0.07
Кабаселе Кристиан 1 0.07
Джанетти Лаутаро 1 0.07
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 5 0.36
Вольякко Алессандро 2 0.14
Эхатор Джефф 1 0.07
Френдруп Мортен 1 0.07
Мессиас Жуниор 1 0.07
Де Винтер Кони 1 0.07
Миретти Фабио 1 0.07
Кариколь Аарон 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Торсбю Мортен 0 0
Мелегони Филиппо 0 0
Оливейра Витор 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 4 1
Туре Сулейман 2 2
Бийол Яка 5 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Лукка Лоренцо 4 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Карлстрём Йеспер 2 0
Дэвис Кинан 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Эбосс Энцо 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 5 0
Кариколь Аарон 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 3 0
Пинамонти Андреа 3 0
Балотелли Марио 2 0
Бани Маттиа 2 0
Торсбю Мортен 2 0
Вольякко Алессандро 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Леали Никола 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Маттурро Алан 1 0
Эхатор Джефф 1 0

Результаты матчей

Удинезе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Дженоа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дженоа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

5
8
Удинезе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Дженоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
4
50%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
4
33%
4
29%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
5%
2
17%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
4
21%
6
50%
76-90

Пропущено

18
25
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
22%
1
4%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
5
28%
6
24%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
2
11%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эмполи - Удинезе 1:1 Аталанта - Удинезе 2:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Венеция - Удинезе 3:2
Удинезе - Кальяри 2:0 Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3
Дженоа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дженоа - Кальяри 2:2 Дженоа - Комо 1:1 Парма - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1
Лацио - Дженоа 3:0 Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17

Результаты матчей

Удинезе
Дженоа

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
4
10
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 0:2 Заявка 14 9 1 4 28 - 16 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 13 6 4 3 23 - 14 22
8.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Торино
 0:1 Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
12.
Парма
 2:0 Заявка 14 3 6 5 19 - 21 15
13.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
15.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
16.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:2 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 1:0 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
7.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
10.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
13.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
14.
Торино
 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 2:0 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Наполи
 1:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 0:2 Заявка 7 3 0 4 11 - 10 9
8.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
9.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Парма
 2:0 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Торино
 0:1 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Болонья Орсолини Риккардо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Удинезе Туре Сулейман 2 2
Монца Иццо Армандо 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Удинезе: 45%, Дженоа: 55%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 90'
    Торсбю Мортен из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Браво Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 90'
    Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 89'
    Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Удинезе 73.7% (87)
    X 21.2% (25)
    Дженоа 5.1% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 0:2 Дженоа

    Исход игры
    Удинезе
    73.7% (87)
    Ничья
    21.2% (25)
    Дженоа
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    62.28% (71)
    Нет
    37.72% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    37.3% (44)
    1:0 Удинезе
    29.7% (35)
    1:1 Ничья
    16.9% (20)
    2:0 Удинезе
    5.1% (6)
    1:2 Дженоа
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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