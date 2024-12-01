Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Джордан Земура создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жуниор Мессиас нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

49' Команда Дженоа играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Торсбю Мортен получает желтую карточку за толчок соперника.

47' Удар от ворот произведет Удинезе

47' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Дженоа

42' Васкес Хоан получил желтую карточку от судьи

42' Миретти Фабио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Бадель Милан из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Торсбю Мортен наказан за толчок Джордан Земура

38' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Миретти Фабио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Дзаноли Алессандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Джордан Земура из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Хорошую попытку сделал Пинамонти Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Торсбю Мортен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Игра в одни ворота сейчас. Дженоа доминирует и владеет мячом

36' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Миретти Фабио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Джордан Земура ослабляет давление, выбив мяч.

31' Джордан Земура пробует нанести удар издали, но Никола Леали держит все под контролем

31' Джанетти Лаутаро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Товен Флорьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Товен Флорьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Торсбю Мортен завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

25' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

22' Френдруп Мортен из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Дзаноли Алессандро из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Джанетти Лаутаро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Джордан Земура ослабляет давление, выбив мяч.

16' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Дженоа будет все-таки засчитан.

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Дженоа

13' Г О О О О Л - Пинамонти Андреа забивает ударом с правой ноги!

13' Дзаноли Алессандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Эхизибуэ Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Дзаноли Алессандро из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Пинамонти Андреа бьет со штрафного в створ, но Мадука Окойe держит все под контролем

4' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Туре Сулейман удален с поля!

3' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Удинезе

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Дженоа начинает с центра поля