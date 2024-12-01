  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Тулуза
2:0
Второй тайм: 72'
Осер
0'
1:0
32' Гол
Кинг Джошуа
2:0
39' Пенальти
Сьерро Венсан

Ход матча

32'
Кинг Джошуа
(Суасо Габриэль)
1:0
39'
Сьерро Венсан
2:0
46'
 
Жоли Поль
Хувер Ки-Джана
46'
 
Онаиву Адо
Диоманде Синали
64'
 
Бейр Телониус
Синайоко Лассин
64'
 
Дануа Кевин
Равелсон Райан
71'
Домингес Алекс
Ресте Гийом
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 230 Количество передач 178
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 115
Тулуза 61.7% (71)
X 27% (31)
Осер 11.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тулуза
Ничья
Осер
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Ресте
Гийом
19
Сидибе
Джибриль
4
Крессвел
Чарли
3
Маккензи
Марк
15
Доннум
Арон
23
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
17
Суасо
Габриэль
7
Абухляль
Закария
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
16
Леон
Донован
20
Диоманде
Синали
4
Жубал
Мендес
92
Акпа
Клеман
23
Хувер
Ки-Джана
14
Менса
Гидеон
42
Овусу
Элиша
97
Равелсон
Райан
10
Перрен
Гаэтан
25
Траоре
Хамед
17
Синайоко
Лассин
Тулуза
3-4-3
Осер
3-4-2-1

История личных встреч

Тулуза
Осер

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:5
Л2
1:2
Л2
6:0
Л2
3:1
Л2
3:1
КЛ
1:0
КЛ
3:3
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
1:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Среднее время на гол

50
62

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 4 0.31
Кинг Джошуа 4 0.31
Бабика Шави 3 0.23
Гбоо Янн 2 0.15
Сьерро Венсан 1 (1) 0.08
Доннум Арон 1 0.08
Сидибе Джибриль 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Хамед 6 0.46
Перрен Гаэтан 4 0.31
Синайоко Лассин 2 (1) 0.15
Диоманде Синали 2 0.15
Онаиву Адо 2 0.15
Овусу Элиша 1 0.08
Равелсон Райан 1 0.08
Бейр Телониус 1 0.08
Кулибали Лассо 1 0.08
Жубал Мендес 1 (1) 0.08
Леон Донован 0 0
Менса Гидеон 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Жоли Поль 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 5 0
Доннум Арон 4 0
Магри Франк 1 1
Мартинес Карлес 2 0
Абухляль Закария 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Зайц Миха 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Маккензи Марк 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Элиша 4 0
Жубал Мендес 3 0
Равелсон Райан 3 0
Диоманде Синали 3 0
Хувер Ки-Джана 1 1
Леон Донован 2 0
Траоре Хамед 2 0
Синайоко Лассин 2 0
Акпа Клеман 2 0
Онаиву Адо 0 1
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Бейр Телониус 1 0
Жоли Поль 1 0

Результаты матчей

Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Осер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
7
Тулуза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Осер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
12
Тулуза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Осер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
2
15%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
4
27%
1
5%
1-15
3
20%
6
27%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
3
20%
3
14%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
3
17%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
4
33%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Тулуза 3:0 Ренн - Тулуза 0:2 Тулуза - Реймс 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3
Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3
Осер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Осер - Анже 1:0 Марсель - Осер 1:3 Осер - Ренн 4:0 Лион - Осер 2:2
Осер - Реймс 2:1 Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0

Результаты матчей

Тулуза
Осер

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 10 3 0 37 - 11 33
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
5.
Лион
 3:1 Заявка 13 6 4 3 22 - 17 22
6.
Ницца
 1:3 Заявка 13 5 5 3 24 - 15 20
7.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
8.
Осер
 0:2 Заявка 13 6 1 6 21 - 21 19
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Тулуза
 2:0 Заявка 13 5 3 5 15 - 14 18
11.
Брест
 Заявка 13 5 1 7 19 - 23 16
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
14.
Анже
 1:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
15.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
16.
Гавр
 0:1 Заявка 13 4 0 9 10 - 24 12
17.
Нант
 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Монпелье
 Заявка 13 2 2 9 13 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Осер
 0:2 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
5.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Лион
 3:1 Заявка 7 4 1 2 14 - 11 13
7.
Ницца
 1:3 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
8.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
9.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
10.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
11.
Тулуза
 2:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
15.
Гавр
 0:1 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 1:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 3:1 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Анже
 1:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 1:3 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
10.
Тулуза
 2:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Гавр
 0:1 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
12.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 0:2 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Ренн Мюинга Арно 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Монпелье Модибо Саньян 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Guillaume Restes на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 61'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 60'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Тулуза: 57%, Осер: 43%.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 58'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 58'
      Шанс! Абухляль Закария из команды Тулуза пробил головой, но мимо
    • 58'
      Суасо Габриэль из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 57'
      Осер контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.8% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Тулуза 61.7% (71)
    X 27% (31)
    Осер 11.3% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Осер
    3.95
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    5.60
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    5.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 2:0 Осер

    Исход игры
    Тулуза
    61.7% (71)
    Ничья
    27% (31)
    Осер
    11.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    34.8% (40)
    1:1 Ничья
    23.5% (27)
    1:0 Тулуза
    22.6% (26)
    1:2 Осер
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Тулуза
    1.7% (2)
    3:1 Тулуза
    1.7% (2)
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