Тур: 13. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Хадж Хаким
Ход матча
32'
1:0
39'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
230 Количество передач 178
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Ресте
Гийом
15
Доннум
Арон
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
16
Леон
Донован
92
Акпа
Клеман
14
Менса
Гидеон
42
Овусу
Элиша
25
Траоре
Хамед
- Основной состав
-
50 Ресте ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Кинг ДжошуаНападающий
-
10 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Бабика ШавиНападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Акпа КлеманЗащитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
42 Овусу ЭлишаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Защитник
-
11 Мадди ЭросПолузащитник
-
27 Дануа КевинПолузащитник
-
18 Диуссе АссанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Айе ФлорианНападающий
-
45 Онаиву АдоНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Осер
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Среднее время на гол
50
62
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
60
73
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|4
|0.31
|Кинг Джошуа
|4
|0.31
|Бабика Шави
|3
|0.23
|Гбоо Янн
|2
|0.15
|Сьерро Венсан
|1 (1)
|0.08
|Доннум Арон
|1
|0.08
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Хамед
|6
|0.46
|Перрен Гаэтан
|4
|0.31
|Синайоко Лассин
|2 (1)
|0.15
|Диоманде Синали
|2
|0.15
|Онаиву Адо
|2
|0.15
|Овусу Элиша
|1
|0.08
|Равелсон Райан
|1
|0.08
|Бейр Телониус
|1
|0.08
|Кулибали Лассо
|1
|0.08
|Жубал Мендес
|1 (1)
|0.08
|Леон Донован
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Жоли Поль
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|5
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Магри Франк
|1
|1
|Мартинес Карлес
|2
|0
|Абухляль Закария
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Бабика Шави
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Элиша
|4
|0
|Жубал Мендес
|3
|0
|Равелсон Райан
|3
|0
|Диоманде Синали
|3
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|1
|Леон Донован
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Синайоко Лассин
|2
|0
|Акпа Клеман
|2
|0
|Онаиву Адо
|0
|1
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Бейр Телониус
|1
|0
|Жоли Поль
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Осер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
7
Тулуза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Осер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
12
Тулуза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Осер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
2
15%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
25%
3
23%
76-90
Забито
7
12
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
4
27%
1
5%
1-15
3
20%
6
27%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
3
20%
3
14%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
3
17%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
4
33%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Тулуза 3:0 Ренн - Тулуза 0:2 Тулуза - Реймс 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3
Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3
Осер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Осер - Анже 1:0 Марсель - Осер 1:3 Осер - Ренн 4:0 Лион - Осер 2:2
Осер - Реймс 2:1 Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0
Результаты матчей
Тулуза
Осер
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
39
75
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|5.
|3:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 17
|22
|6.
|1:3 Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 15
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|8.
|0:2 Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 21
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|2:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|22 - 27
|13
|14.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|16.
|0:1 Заявка
|13
|4
|0
|9
|10 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|0:2 Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|3:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|7.
|1:3 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|11.
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|15.
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|3:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|1:3 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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|Лилль
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|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Монпелье
|Модибо Саньян
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 2:0 Осер
Исход игры
Тулуза
61.7% (71)
Ничья
27% (31)
Осер
11.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
49.11% (55)
Меньше
50.89% (57)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
34.8% (40)
1:1 Ничья
23.5% (27)
1:0 Тулуза
22.6% (26)
1:2 Осер
7.8% (9)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Тулуза
1.7% (2)
3:1 Тулуза
1.7% (2)
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