Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Guillaume Restes на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Акпа Клеман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хорошую попытку сделал Абухляль Закария . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Доннум Арон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' 'Г О О О О О Л - Сьерро Венсан из команды Тулуза забивает с пенальти! Он пробил правой. Донован Леон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

38' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Тулуза будет все-таки засчитан.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Тулуза

32' Г О О О О Л - Кинг Джошуа забивает с правой ноги!

32' Суасо Габриэль из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Диоманде Синали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Абухляль Закария выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хувер Ки-Джана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Осер

27' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хувер Ки-Джана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Осер

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

15' Удар от ворот произведет Тулуза

14' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Овусу Элиша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Сидибе Джибриль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Маккензи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сьерро Венсан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

8' Хорошую попытку сделал Сьерро Венсан . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Доннум Арон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Осер начинает с центра поля