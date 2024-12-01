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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Тулуза
2:0
Конец матча
Осер
0'
1:0
32' Гол
Кинг Джошуа
2:0
39' Пенальти
Сьерро Венсан
90'+7

Ход матча

32'
Кинг Джошуа
(Суасо Габриэль)
1:0
39'
Сьерро Венсан
2:0
46'
 
Жоли Поль
Хувер Ки-Джана
46'
 
Онаиву Адо
Диоманде Синали
64'
 
Бейр Телониус
Синайоко Лассин
64'
 
Дануа Кевин
Равелсон Райан
72'
Домингес Алекс
Ресте Гийом
 
80'
 
Айе Флориан
Траоре Хамед
81'
Магри Франк
Кинг Джошуа
 
85'
Шмидт Никлас
Кассерес Кристиан
 
86'
Каманзи Уоррен
Доннум Арон
 
86'
Бабика Шави
Абухляль Закария
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 433 Количество передач 414
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 115
Тулуза 61.7% (71)
X 27% (31)
Осер 11.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Ресте
Гийом
19
Сидибе
Джибриль
4
Крессвел
Чарли
3
Маккензи
Марк
15
Доннум
Арон
23
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
17
Суасо
Габриэль
7
Абухляль
Закария
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
16
Леон
Донован
20
Диоманде
Синали
4
Жубал
Мендес
92
Акпа
Клеман
23
Хувер
Ки-Джана
14
Менса
Гидеон
42
Овусу
Элиша
97
Равелсон
Райан
10
Перрен
Гаэтан
25
Траоре
Хамед
17
Синайоко
Лассин
Тулуза
3-4-3
Осер
3-4-2-1

История личных встреч

Тулуза
Осер

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:5
Л2
1:2
Л2
6:0
Л2
3:1
Л2
3:1
КЛ
1:0
КЛ
3:3
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
1:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Среднее время на гол

50
62

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 4 0.31
Кинг Джошуа 4 0.31
Бабика Шави 3 0.23
Гбоо Янн 2 0.15
Сьерро Венсан 1 (1) 0.08
Доннум Арон 1 0.08
Сидибе Джибриль 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Хамед 6 0.46
Перрен Гаэтан 4 0.31
Синайоко Лассин 2 (1) 0.15
Диоманде Синали 2 0.15
Онаиву Адо 2 0.15
Овусу Элиша 1 0.08
Равелсон Райан 1 0.08
Бейр Телониус 1 0.08
Кулибали Лассо 1 0.08
Жубал Мендес 1 (1) 0.08
Леон Донован 0 0
Менса Гидеон 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Жоли Поль 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 5 0
Доннум Арон 4 0
Магри Франк 1 1
Мартинес Карлес 2 0
Абухляль Закария 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Зайц Миха 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Маккензи Марк 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Элиша 4 0
Жубал Мендес 3 0
Равелсон Райан 3 0
Диоманде Синали 3 0
Хувер Ки-Джана 1 1
Леон Донован 2 0
Траоре Хамед 2 0
Синайоко Лассин 2 0
Акпа Клеман 2 0
Онаиву Адо 0 1
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Бейр Телониус 1 0
Жоли Поль 1 0

Результаты матчей

Тулуза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Осер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
7
Тулуза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Осер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
12
Тулуза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Осер
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

4
15
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
25%
2
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
1
25%
3
20%
76-90

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Забито

17
22
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
6
27%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
4
33%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Тулуза 3:0 Ренн - Тулуза 0:2 Тулуза - Реймс 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3
Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3
Осер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Осер - Анже 1:0 Марсель - Осер 1:3 Осер - Ренн 4:0 Лион - Осер 2:2
Осер - Реймс 2:1 Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0

Результаты матчей

Тулуза
Осер

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 10 3 0 37 - 11 33
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
5.
Лион
 Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
6.
Ницца
 Заявка 13 5 5 3 24 - 16 20
7.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
8.
Осер
 Заявка 13 6 1 6 21 - 21 19
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Тулуза
 Заявка 13 5 3 5 15 - 14 18
11.
Брест
 Заявка 13 5 1 7 19 - 23 16
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
14.
Анже
 Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
15.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
16.
Гавр
 Заявка 13 4 0 9 10 - 24 12
17.
Нант
 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Монпелье
 Заявка 13 2 2 9 13 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Осер
 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
5.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Лион
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
8.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
9.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
10.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
15.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Анже
 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
12.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Ренн Мюинга Арно 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Монпелье Модибо Саньян 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Удар от ворот произведет Осер
  • 94'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Жоли Поль из команды Осер поставил подножку. Пострадал Гбоо Янн
  • 92'
    Осер пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
  • 90'
    Гбоо Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 90'
    Хорошую попытку сделал Гбоо Янн. Удар в створ, но вратарь начеку
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    Прогнозы 115
    Тулуза 61.7% (71)
    X 27% (31)
    Осер 11.3% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 2:0 Осер

    Исход игры
    Тулуза
    61.7% (71)
    Ничья
    27% (31)
    Осер
    11.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    34.8% (40)
    1:1 Ничья
    23.5% (27)
    1:0 Тулуза
    22.6% (26)
    1:2 Осер
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Тулуза
    1.7% (2)
    3:1 Тулуза
    1.7% (2)
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