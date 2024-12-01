Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенжамен Леконт прыгнул не в ту сторону.

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лилль

42' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

41' Матч возобновлен

41' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

40' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хорошую попытку сделал Баккер Митчел . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Удар от ворот произведет Монпелье

39' Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали

38' Удар от ворот произведет Монпелье

38' Баккер Митчел не смог попасть в створ ударом издали

38' Фернандес-Пардо Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Монпелье

36' Баккер Митчел из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Матч возобновлен

36' Кабелла Реми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Тшато Энзо получил желтую карточку от судьи

34' Удар от ворот произведет Лилль

33' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Фернандес-Пардо Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Мукау Нгалайель получил желтую карточку от судьи

24' Аль-Тамари Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Фернандес-Пардо Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Монпелье

16' Максимович Никола нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.

16' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ферри Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Удар от ворот произведет Лилль

15' Аль-Тамари Мусса пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

9' Максимович Никола получил желтую карточку от судьи

9' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Монпелье

8' Кабелла Реми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Баккер Митчел из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Удар от ворот произведет Монпелье

4' Мукау Нгалайель не смог попасть в створ ударом издали

3' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Лилль

3' Хазри Вахби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Монпелье начинает с центра поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола