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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Монпелье
1:2
Второй тайм: 77'
Лилль
0'
9' Желтая карточка
Максимович Никола
26' Желтая карточка
Мукау Нгалайель
35' Желтая карточка
Тшато Энзо
0:1
44' Пенальти
Дэвид Джонатан
1:1
45' Гол
Силла Иссиага
47' Желтая карточка
Рибейро Алешандро
52' Желтая карточка
Кабелла Реми
52' Желтая карточка
Саванье Тежи
1:2
54' Пенальти
Дэвид Джонатан

Ход матча

9'
Максимович Никола
 
26'
 
Мукау Нгалайель
35'
Тшато Энзо
 
44'
0:1
Дэвид Джонатан
45'
Силла Иссиага
(Саванье Тежи)
1:1
47'
 
Рибейро Алешандро
52'
 
Кабелла Реми
52'
Саванье Тежи
 
54'
1:2
Дэвид Джонатан
63'
Ндиайе Джуниор
Хазри Вахби
 
63'
Нзингула Рабби
Ферри Жордан
 
63'
Модибо Саньян
Омерагич Бечир
 
68'
 
Сахрауи Осам
Кабелла Реми
68'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Мукау Нгалайель
77'
 
Гудмундссон Габриэль
Баккер Митчел

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 132 Количество передач 273
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 118
Монпелье 3.4% (4)
X 17.8% (21)
Лилль 78.8% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монпелье
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
52
Максимович
Никола
27
Омерагич
Бечир
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
7
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
30
Шевалье
Люка
2
Манди
Аисса
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
20
Баккер
Митчел
21
Андре
Бенжамин
32
Буадди
Айюб
17
Мукау
Нгалайель
10
Кабелла
Реми
19
Фернандес-Пардо
Матиас
9
Дэвид
Джонатан
Монпелье
4-2-3-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Лилль

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
90%
7 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 11 побед

31 матч

25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

12.9%
41.9%
45.2%
4 победы 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
2:0
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.06
0.67

Среднее время на гол

84
135

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.39
0.84

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

64
107

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.23
Норден Арно 3 (1) 0.23
Саванье Тежи 1 (1) 0.08
Хазри Вахби 1 0.08
Силла Иссиага 1 0.08
Модибо Саньян 1 0.08
Кулибали Танги 1 0.08
Нзингула Рабби 1 0.08
Сако Фалае 0 0
Маамма Отман 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 9 (4) 0.69
Жегрова Эдон 4 0.31
Баккер Митчел 2 0.15
Байо Мохамед 2 0.15
Гомес Анхель 1 0.08
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.08
Мёнье Тома 1 0.08
Диаките Бафоде 1 0.08
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Андре Бенжамин 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Рибейро Алешандро 0 0
Буадди Айюб 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзингула Рабби 5 0
Ферри Жордан 4 0
Модибо Саньян 4 0
Саванье Тежи 2 1
Джодич Стефан 2 1
Шотар Жорис 3 0
Кулибали Танги 1 1
Хазри Вахби 2 0
Туре Бирама 2 0
Норден Арно 2 0
Адамс Акор 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Тшато Энзо 2 0
Максимович Никола 1 0
Силла Иссиага 1 0
Сако Фалае 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Шеннахи Тео 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Алешандро 5 0
Андре Бенжамин 4 0
Мукау Нгалайель 4 0
Манди Аисса 2 0
Мёнье Тома 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Сантос Тьяго II 1 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кабелла Реми 1 0
Гомеш Андре 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Байо Мохамед 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Bruno Genesio 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Буадди Айюб 1 0

Результаты матчей

Монпелье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Лилль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Монпелье
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

0
9
Монпелье
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Лилль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Пропущено

15
3
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
20%
1
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
1
33%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
2
12%
4
50%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
18%
1
5%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
2
18%
7
37%
76-90

Пропущено

32
11
16 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
5
16%
1
9%
1-15
6
19%
1
9%
16-30
5
16%
4
36%
31-45
9
28%
1
9%
46-60
3
9%
1
9%
61-75
4
13%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Сент-Этьен - Монпелье 1:0 Монпелье - Брест 3:1 Гавр - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3
Монпелье - Марсель 0:5 Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Болонья - Лилль 1:2 Лилль - Ренн 1:0 Ницца - Лилль 2:2 Лилль - Ювентус 1:1
Лилль - Лион 1:1 Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1

Результаты матчей

Монпелье
Лилль

Точный счет

0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
7
5
2
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 10 3 0 37 - 11 33
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Лилль
 2:1 Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
4.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
5.
Ницца
 Заявка 12 5 5 2 23 - 12 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
7.
Осер
 Заявка 12 6 1 5 21 - 19 19
8.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Брест
 Заявка 13 5 1 7 19 - 23 16
11.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
14.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
15.
Гавр
 Заявка 12 4 0 8 10 - 23 12
16.
Нант
 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
17.
Анже
 Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
18.
Монпелье
 1:2 Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Осер
 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
5.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
7.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
9.
Лилль
 2:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 1:2 Заявка 7 2 1 4 9 - 17 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Лилль
 2:1 Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
4.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
5.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
11.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
12.
Анже
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
13.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 1:2 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Ренн Мюинга Арно 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Лилль Рибейро Алешандро 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 77'
    Матч возобновлен
  • 77'
    Тактическая замена. Баккер Митчел уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Габриэль
  • 76'
    Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 75'
    Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 75'
    Буадди Айюб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 75'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 75'
    Контроль мяча: Монпелье: 40%, Лилль: 60%.
  • 75'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 75'
    Сахрауи Осам не смог попасть в створ ударом издали
  • 74'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 74'
    Модибо Саньян из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 74'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 74'
    Матч возобновлен
  • 73'
    Рибейро Алешандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    Прогнозы 118
    Монпелье 3.4% (4)
    X 17.8% (21)
    Лилль 78.8% (93)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Лилль
    5.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Лилль

    Исход игры
    Монпелье
    3.4% (4)
    Ничья
    17.8% (21)
    Лилль
    78.8% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.67% (55)
    Меньше
    51.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    60.18% (68)
    Нет
    39.82% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    39.8% (47)
    0:1 Лилль
    25.4% (30)
    1:1 Ничья
    13.6% (16)
    0:2 Лилль
    8.5% (10)
    2:1 Монпелье
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:3 Лилль
    1.7% (2)
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