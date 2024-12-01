Тур: 13. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
9' Желтая карточкаМаксимович Никола
26' Желтая карточкаМукау Нгалайель
35' Желтая карточкаТшато Энзо
0:1
44' ПенальтиДэвид Джонатан
1:1
45' ГолСилла Иссиага
47' Желтая карточкаРибейро Алешандро
52' Желтая карточкаКабелла Реми
52' Желтая карточкаСаванье Тежи
1:2
54' ПенальтиДэвид Джонатан
83' Желтая карточкаМодибо Саньян
87' Красная карточкаJean-Louis Gasset
89' Желтая карточкаФернандес-Пардо Матиас
2:2
90' ГолНорден Арно
90' Красная карточкаКулибали Танги
90' Красная карточкаБаккер Митчел
90' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
90'+16
Ход матча
26'
35'
44'
0:1
45'
1:1
52'
52'
54'
1:2
83'
90'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
316 Количество передач 453
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тшато
Энзо
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
30
Шевалье
Люка
32
Буадди
Айюб
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
38 Геген АксельЗащитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
- Полузащитник
-
11 Сахрауи ОсамПолузащитник
-
26 Гомеш АндреПолузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Монпелье
Лилль
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
90%
7 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 11 побед
31 матч
25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
12.9%
41.9%
45.2%
4 победы 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.06
0.67
Среднее время на гол
84
135
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.39
0.84
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
64
107
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Норден Арно
|4 (1)
|0.31
|Адамс Акор
|3
|0.23
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.08
|Хазри Вахби
|1
|0.08
|Силла Иссиага
|1
|0.08
|Модибо Саньян
|1
|0.08
|Кулибали Танги
|1
|0.08
|Нзингула Рабби
|1
|0.08
|Сако Фалае
|0
|0
|Маамма Отман
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|9 (4)
|0.69
|Жегрова Эдон
|4
|0.31
|Баккер Митчел
|2
|0.15
|Байо Мохамед
|2
|0.15
|Гомес Анхель
|1
|0.08
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.08
|Мёнье Тома
|1
|0.08
|Диаките Бафоде
|1
|0.08
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Андре Бенжамин
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Рибейро Алешандро
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модибо Саньян
|5
|0
|Нзингула Рабби
|5
|0
|Кулибали Танги
|1
|2
|Ферри Жордан
|4
|0
|Саванье Тежи
|2
|1
|Джодич Стефан
|2
|1
|Шотар Жорис
|3
|0
|Хазри Вахби
|2
|0
|Туре Бирама
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Тшато Энзо
|2
|0
|Jean-Louis Gasset
|0
|1
|Максимович Никола
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Шеннахи Тео
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Алешандро
|5
|0
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Мукау Нгалайель
|4
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|2
|0
|Баккер Митчел
|0
|1
|Сантос Тьяго II
|1
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кабелла Реми
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
|Мбаппе Этан
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Лилль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Монпелье
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
0
9
Монпелье
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Лилль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
40%
1
9%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Пропущено
17
5
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
18%
1
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
20%
31-45
4
24%
1
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
2
40%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
2
12%
4
50%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
2
15%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
3
23%
7
33%
76-90
Пропущено
34
13
17 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
5
15%
1
8%
1-15
6
18%
1
8%
16-30
6
18%
5
38%
31-45
10
29%
29%
1
8%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
4
12%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Сент-Этьен - Монпелье 1:0 Монпелье - Брест 3:1 Гавр - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 0:3
Монпелье - Марсель 0:5 Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Болонья - Лилль 1:2 Лилль - Ренн 1:0 Ницца - Лилль 2:2 Лилль - Ювентус 1:1
Лилль - Лион 1:1 Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1
Результаты матчей
Монпелье
Лилль
Точный счет
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
15
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
49
85
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|5.
|3:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 17
|22
|6.
|1:3 Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 15
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|8.
|0:2 Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 21
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|2:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|22 - 27
|13
|14.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|16.
|0:1 Заявка
|13
|4
|0
|9
|10 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|0:2 Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|3:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|7.
|1:3 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|11.
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|15.
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|3:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|1:3 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Ренн
|Мюинга Арно
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Монпелье
|Модибо Саньян
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 2:2 Лилль
Исход игры
Монпелье
3.4% (4)
Ничья
17.8% (21)
Лилль
78.8% (93)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (55)
Меньше
51.33% (58)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
1:2 Лилль
39.8% (47)
0:1 Лилль
25.4% (30)
1:1 Ничья
13.6% (16)
0:2 Лилль
8.5% (10)
2:1 Монпелье
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:3 Лилль
1.7% (2)
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