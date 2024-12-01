Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

96' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монпелье будет все-таки засчитан.

94' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монпелье

93' Г О О О О Л - Норден Арно забивает ударом с правой ноги!

93' Junior Ndiaye из команды Монпелье в офсайде

92' Удар от ворот произведет Лилль

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [13] минут(а)

88' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

87' УДАЛЕНИЕ! - Jean-Louis Gasset удален за устное оскорбление в адрес судьи

86' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

86' Харальдссон Хакон-Арнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

83' Модибо Саньян получил желтую карточку от судьи

82' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Буадди Айюб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Монпелье

75' Сахрауи Осам не смог попасть в створ ударом издали

74' Удар от ворот произведет Лилль

74' Матч возобновлен

73' Рибейро Алешандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Оооо... вот это был удар! Аль-Тамари Мусса должен был забить с этой позиции.

72' Аль-Тамари Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Лилль

69' Матч возобновлен

68' Норден Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Нзингула Рабби не смог попасть в створ ударом издали

67' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

65' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Лилль

65' Максимович Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Тактическая замена. Хазри Вахби уходит с поля и его заменяет Junior Ndiaye

62' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Лилль

58' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Максимович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенжамен Леконт прыгнул не в ту сторону.

53' После проверки VAR судья изменил решение - Лилль пробьет пенальти!

52' Саванье Тежи получает желтую карточку за неспортивное поведение

52' Кабелла Реми получает желтую карточку за неспортивное поведение

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лилль

48' Баккер Митчел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Рибейро Алешандро получил желтую карточку от судьи

46' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника