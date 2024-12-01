Тур: 13. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Дешепи Бастьен
Прогноз на матч от Liveresult
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
19
Ньякат
Мусса
11
Фофана
Малик
20
Лоше
Том
42
Нанджу
Йаэль
29
Гессан
Эванн
10
Диоп
Софьян
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
-
16 АбнерЗащитник
-
27 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестПолузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лоше ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Нанджу ЙаэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
-
10 Диоп СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
44 Думбуя АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Илие РарешНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лион
Ницца
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
39 матчей
46.2%
20.5%
33.3%
18 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
46.2%
28.2%
25.6%
18 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.79
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.05
Среднее время на гол
60
85
Всего голов
64
50
Голов в среднем за матч
1.64
1.28
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
54
70
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Малик
|3
|0.25
|Ляказетт Александр
|2
|0.17
|Шерки Райан
|2
|0.17
|Микаутадзе Жорж
|2 (1)
|0.17
|Орбан Гифт
|2
|0.17
|Бенрахма Саид
|1
|0.08
|Толиссо Корентен
|1
|0.08
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.08
|Тальяфико Николас
|1
|0.08
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.08
|Абнер
|1
|0.08
|Мата Клинтон
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гессан Эванн
|6
|0.5
|Диоп Софьян
|2
|0.17
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.17
|Шо Мохамед-Али
|2
|0.17
|Клосс Жонатан
|1
|0.08
|Абди Али
|1
|0.08
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.08
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.08
|Будауи Хишем
|1
|0.08
|Бар Мельвен
|1
|0.08
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.08
|Лоше Том
|1
|0.08
|Росарио Пабло
|1 (1)
|0.08
|Бога Жереми
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Шерки Райан
|2
|0
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Адриэлсон
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|0
|Бомбито Мойзе
|1
|1
|Росарио Пабло
|2
|0
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Абдель Монем Мохамед
|2
|0
|Абди Али
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Шо Мохамед-Али
|1
|0
|Менди Антуан
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
|Буанани Бадредин
|1
|0
Результаты матчей
Лион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ницца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
2
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ницца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
14
Лион
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Ницца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
11
6
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
29%
4
29%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
3
43%
2
14%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
4
57%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
17
21
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
5
29%
29%
4
19%
61-75
4
24%
3
14%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
3
17%
5
36%
61-75
4
22%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Карабах - Лион 1:4 Реймс - Лион 1:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Хоффенхайм - Лион 2:2
Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0
Ницца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ницца - Рейнджерс 1:4 Ницца - Страсбург 2:1 Ницца - Лилль 2:2 Ницца - Твенте 2:2
Брест - Ницца 0:1 Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2
Результаты матчей
Лион
Ницца
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
8
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лион
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
66
57
210
210
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|2:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 12
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 19
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|22 - 27
|13
|14.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|15.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|10 - 23
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|18.
|1:2 Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|9.
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 17
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|1:2 Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Ренн
|Мюинга Арно
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Лилль
|Рибейро Алешандро
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион - Ницца
Исход игры
Лион
82.4% (98)
Ничья
15.1% (18)
Ницца
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (64)
Меньше
42.86% (48)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
2:1 Лион
48.7% (58)
1:0 Лион
16% (19)
1:1 Ничья
13.4% (16)
2:0 Лион
10.1% (12)
3:1 Лион
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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