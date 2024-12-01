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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Лион
 
Позже
Ницца
Прогнозы 119
Лион 82.4% (98)
X 15.1% (18)
Ницца 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Ницца
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
3
Тальяфико
Николас
7
Верету
Жордан
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
17
Бенрахма
Саид
10
Ляказетт
Александр
11
Фофана
Малик
1
Булка
Марцин
20
Лоше
Том
64
Бомбито
Мойзе
5
Абдель
Монем
Мохамед
42
Нанджу
Йаэль
6
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
22
Н'Домбеле
Тангай
29
Гессан
Эванн
25
Шо
Мохамед-Али
10
Диоп
Софьян
Лион
4-3-3
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Лион
Ницца

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

39 матчей

46.2%
20.5%
33.3%
18 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

46.2%
28.2%
25.6%
18 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
2:3
Л1
1:4
ТМС
1:0
Л1
2:1
К
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
0:5
Л1
3:3
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
3:1
Л1
3:4
Л1
1:3
Л1
2:2
К
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМС
1:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.79
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.05

Среднее время на гол

60
85

Всего голов

64
50

Голов в среднем за матч

1.64
1.28

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

54
70

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Малик 3 0.25
Ляказетт Александр 2 0.17
Шерки Райан 2 0.17
Микаутадзе Жорж 2 (1) 0.17
Орбан Гифт 2 0.17
Бенрахма Саид 1 0.08
Толиссо Корентен 1 0.08
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.08
Тальяфико Николас 1 0.08
Чалета-Цар Дуе 1 0.08
Абнер 1 0.08
Мата Клинтон 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 6 0.5
Диоп Софьян 2 0.17
Мукоко Юссуфа 2 0.17
Шо Мохамед-Али 2 0.17
Клосс Жонатан 1 0.08
Абди Али 1 0.08
Лаборд Гаэтан 1 0.08
Н'Домбеле Тангай 1 0.08
Будауи Хишем 1 0.08
Бар Мельвен 1 0.08
Ндайишимийе Юссуф 1 0.08
Лоше Том 1 0.08
Росарио Пабло 1 (1) 0.08
Бога Жереми 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 5 0
Толиссо Корентен 2 0
Мата Клинтон 2 0
Шерки Райан 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Адриэлсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Перри Лукас 1 0
Абнер 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Фофана Малик 1 0
Орбан Гифт 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 0
Бомбито Мойзе 1 1
Росарио Пабло 2 0
Клосс Жонатан 2 0
Будауи Хишем 2 0
Бар Мельвен 2 0
Абдель Монем Мохамед 2 0
Абди Али 1 0
Диоп Софьян 1 0
Шо Мохамед-Али 1 0
Менди Антуан 1 0
Франк Эз 1 0
Буанани Бадредин 1 0

Результаты матчей

Лион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ницца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
2
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ницца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
14
Лион
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Ницца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

11
6
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
29%
4
29%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
3
43%
2
14%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
4
57%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

17
21
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
5
29%
29%
4
19%
61-75
4
24%
3
14%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
3
17%
5
36%
61-75
4
22%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Карабах - Лион 1:4 Реймс - Лион 1:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Хоффенхайм - Лион 2:2
Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0
Ницца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ницца - Рейнджерс 1:4 Ницца - Страсбург 2:1 Ницца - Лилль 2:2 Ницца - Твенте 2:2
Брест - Ницца 0:1 Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2

Результаты матчей

Лион
Ницца

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
8
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лион
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
5
7
2
10
2.5
2
10
2
10
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 10 3 0 37 - 11 33
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Лилль
 2:1 Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
4.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
5.
Ницца
 Заявка 12 5 5 2 23 - 12 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
7.
Осер
 Заявка 12 6 1 5 21 - 19 19
8.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Брест
 Заявка 13 5 1 7 19 - 23 16
11.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
14.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
15.
Гавр
 Заявка 12 4 0 8 10 - 23 12
16.
Нант
 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
17.
Анже
 Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
18.
Монпелье
 1:2 Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Осер
 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
5.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
7.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
9.
Лилль
 2:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 1:2 Заявка 7 2 1 4 9 - 17 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Лилль
 2:1 Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
4.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
5.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
11.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
12.
Анже
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
13.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 1:2 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Ренн Мюинга Арно 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Лилль Рибейро Алешандро 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Дешепи Бастьен

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 48.7% пользователей.
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    • Прогнозы 119
    Лион 82.4% (98)
    X 15.1% (18)
    Ницца 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Ницца
    2.06
    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион - Ницца

    Исход игры
    Лион
    82.4% (98)
    Ничья
    15.1% (18)
    Ницца
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (64)
    Меньше
    42.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    48.7% (58)
    1:0 Лион
    16% (19)
    1:1 Ничья
    13.4% (16)
    2:0 Лион
    10.1% (12)
    3:1 Лион
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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