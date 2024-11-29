Тур: 13. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Дешепи Бастьен
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Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
История личных встреч
Лион
Ницца
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
39 матчей
46.2%
20.5%
33.3%
18 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
46.2%
28.2%
25.6%
18 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.79
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.05
Среднее время на гол
60
85
Всего голов
64
50
Голов в среднем за матч
1.64
1.28
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
54
70
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Малик
|3
|0.25
|Ляказетт Александр
|2
|0.17
|Шерки Райан
|2
|0.17
|Микаутадзе Жорж
|2 (1)
|0.17
|Орбан Гифт
|2
|0.17
|Бенрахма Саид
|1
|0.08
|Толиссо Корентен
|1
|0.08
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.08
|Тальяфико Николас
|1
|0.08
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.08
|Абнер
|1
|0.08
|Мата Клинтон
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гессан Эванн
|6
|0.5
|Диоп Софьян
|2
|0.17
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.17
|Шо Мохамед-Али
|2
|0.17
|Клосс Жонатан
|1
|0.08
|Абди Али
|1
|0.08
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.08
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.08
|Будауи Хишем
|1
|0.08
|Бар Мельвен
|1
|0.08
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.08
|Лоше Том
|1
|0.08
|Росарио Пабло
|1 (1)
|0.08
|Бога Жереми
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Шерки Райан
|2
|0
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Адриэлсон
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|0
|Бомбито Мойзе
|1
|1
|Росарио Пабло
|2
|0
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Абдель Монем Мохамед
|2
|0
|Абди Али
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Шо Мохамед-Али
|1
|0
|Менди Антуан
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
|Буанани Бадредин
|1
|0
Результаты матчей
Лион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ницца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
2
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ницца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
14
Лион
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Ницца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
11
6
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
29%
4
29%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
3
43%
2
14%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
4
57%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
17
21
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
5
29%
29%
4
19%
61-75
4
24%
3
14%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
3
17%
5
36%
61-75
4
22%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Карабах - Лион 1:4 Реймс - Лион 1:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Хоффенхайм - Лион 2:2
Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0
Ницца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ницца - Рейнджерс 1:4 Ницца - Страсбург 2:1 Ницца - Лилль 2:2 Ницца - Твенте 2:2
Брест - Ницца 0:1 Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2
Результаты матчей
Лион
Ницца
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
8
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лион
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
66
57
210
210
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 12
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 19
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|21 - 24
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 25
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 19
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|10 - 16
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 20
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Осер
|Траоре Хамед
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|5
Прогнозы на матч Лион - Ницца
Исход игры
Лион
84.6% (33)
Ничья
12.8% (5)
Ницца
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (22)
Меньше
40.54% (15)
Обе команды забьют
Да
72.97% (27)
Нет
27.03% (10)
Популярный счёт
2:1 Лион
53.8% (21)
2:0 Лион
12.8% (5)
1:1 Ничья
12.8% (5)
1:0 Лион
12.8% (5)
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