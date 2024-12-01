Тур: 13. Стадион: Велодром. Главный судья: Тюрпен Клеман
Прогноз на матч от Liveresult
25
Рабио
Адриен
8
Мопе
Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
8 Мопе НилНападающий
-
44 Луис ЭнрикеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
-
26 Надир БилалПолузащитник
-
51 Коне ИсмаэльПолузащитник
-
17 Роу ДжонатанНападающий
- Нападающий
-
9 Ваи ЭльеНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
15 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Монако
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед
35 матчей
37.1%
22.9%
40%
13 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Среднее время на гол
55
60
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
2.06
1.58
Среднее время на гол
43
57
Всего голов
64
54
Голов в среднем за матч
1.83
1.54
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
49
58
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гринвуд Мэйсон
|8 (2)
|0.67
|Луис Энрике I
|5
|0.42
|Арит Амин
|2
|0.17
|Мопе Нил
|2
|0.17
|Роу Джонатан
|2
|0.17
|Ваи Элье
|2 (1)
|0.17
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.17
|Гарсия Улиссес
|1
|0.08
|Лирола Поль
|1
|0.08
|Ронжье Валентин
|1
|0.08
|Мерлен Кентен
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Сегир Элисс
|4 (1)
|0.33
|Балогун Фоларин
|3
|0.25
|Аклиуш Магнес
|2
|0.17
|Закария Денис
|2
|0.17
|Камара Ламин
|2
|0.17
|Керер Тило
|2
|0.17
|Эмболо Брель
|1
|0.08
|Иленикена Джордж
|1
|0.08
|Минамино Такуми
|1
|0.08
|Вандерсон V
|1
|0.08
|Головин Александр
|1
|0.08
|Тезе Джордан
|1
|0.08
|Кайо Энрике
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Уаттара Кассум
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|3
|1
|Балерди Леонардо
|3
|1
|Мопе Нил
|2
|1
|Де Дзерби Роберто
|2
|0
|Рабио Адриен
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Роу Джонатан
|2
|0
|Арит Амин
|0
|1
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Ваи Элье
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
|Enzo Sternal
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Ламин
|5
|1
|Вандерсон V
|3
|1
|Тезе Джордан
|1
|1
|Закария Денис
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Синго Вилфред
|2
|0
|Магасса Сунгуту
|2
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кён Филипп
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Монако
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
1
Марсель
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Монако
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
20
10
Марсель
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Монако
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
25
11
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
10
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
10%
2
20%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
3
15%
3
30%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
27
21
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
7%
4
19%
1-15
6
22%
4
19%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
6
22%
3
14%
61-75
3
11%
8
38%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
13%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
6
38%
1
10%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ланс - Марсель 1:3 Марсель - Осер 1:3 Нант - Марсель 1:2 Марсель - ПСЖ 0:3
Монпелье - Марсель 0:5 Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0
Монако
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монако - Бенфика 2:3 Монако - Брест 3:2 Страсбург - Монако 1:3 Болонья - Монако 0:1
Монако - Анже 0:1 Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3
Результаты матчей
Марсель
Монако
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:3
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Марсель
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
52
23
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
41
52
23
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
84
75
57
48
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 16
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 21
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|22 - 27
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|16.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|10 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Ренн
|Мюинга Арно
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Монпелье
|Модибо Саньян
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель - Монако
Исход игры
Марсель
31.7% (38)
Ничья
42.5% (51)
Монако
25.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
55.36% (62)
Меньше
44.64% (50)
Обе команды забьют
Да
88.39% (99)
Нет
11.61% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (39)
2:1 Марсель
22.5% (27)
1:2 Монако
15.8% (19)
2:2 Ничья
9.2% (11)
1:0 Марсель
5.8% (7)
0:1 Монако
1.7% (2)
3:2 Марсель
1.7% (2)
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