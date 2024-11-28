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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Марсель
 
Позже
Монако
Прогнозы 41
Марсель 29.3% (12)
X 48.8% (20)
Монако 22% (9)
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История личных встреч

Марсель
Монако

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед

35 матчей

37.1%
22.9%
40%
13 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:4
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
6:1
К
3:4
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
КЛ
2:1
Л1
2:2
ТМС
0:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
ТМС
3:1
Л1
2:3
К
3:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Среднее время на гол

55
60

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

2.06
1.58

Среднее время на гол

43
57

Всего голов

64
54

Голов в среднем за матч

1.83
1.54

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

49
58

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 8 (2) 0.67
Луис Энрике I 5 0.42
Арит Амин 2 0.17
Мопе Нил 2 0.17
Роу Джонатан 2 0.17
Ваи Элье 2 (1) 0.17
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.17
Гарсия Улиссес 1 0.08
Лирола Поль 1 0.08
Ронжье Валентин 1 0.08
Мерлен Кентен 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Сегир Элисс 4 (1) 0.33
Балогун Фоларин 3 0.25
Аклиуш Магнес 2 0.17
Закария Денис 2 0.17
Камара Ламин 2 0.17
Керер Тило 2 0.17
Эмболо Брель 1 0.08
Иленикена Джордж 1 0.08
Минамино Такуми 1 0.08
Вандерсон V 1 0.08
Головин Александр 1 0.08
Тезе Джордан 1 0.08
Кайо Энрике 0 0
Синго Вилфред 0 0
Уаттара Кассум 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 1
Балерди Леонардо 3 1
Мопе Нил 2 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Рабио Адриен 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Роу Джонатан 2 0
Арит Амин 0 1
Кондогбия Жоффрей 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Ваи Элье 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Карбони Валентин 1 0
Enzo Sternal 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 5 1
Вандерсон V 3 1
Тезе Джордан 1 1
Закария Денис 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Синго Вилфред 2 0
Магасса Сунгуту 2 0
Минамино Такуми 1 0
Кён Филипп 1 0
Эмболо Брель 1 0
Маецки Радослав 1 0
Кайо Энрике 1 0
Уаттара Кассум 1 0

Результаты матчей

Марсель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Монако
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
1
Марсель
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Монако
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

20
10
Марсель
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Монако
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

25
11

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
10%
2
20%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
3
15%
3
30%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

27
21
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
7%
4
19%
1-15
6
22%
4
19%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
6
22%
3
14%
61-75
3
11%
8
38%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
13%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
6
38%
1
10%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ланс - Марсель 1:3 Марсель - Осер 1:3 Нант - Марсель 1:2 Марсель - ПСЖ 0:3
Монпелье - Марсель 0:5 Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0
Монако
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монако - Бенфика 2:3 Монако - Брест 3:2 Страсбург - Монако 1:3 Болонья - Монако 0:1
Монако - Анже 0:1 Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3

Результаты матчей

Марсель
Монако

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:3
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Марсель
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
4
1
5
2
2.5
2
3
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
7
5
5
7
2.5
4
8
2
10
3.5
2
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Ницца
 Заявка 12 5 5 2 23 - 12 20
6.
Осер
 Заявка 12 6 1 5 21 - 19 19
7.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
8.
Реймс
 Заявка 12 5 3 4 20 - 16 18
9.
Ланс
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Сент-Этьен
 Заявка 12 4 1 7 11 - 25 13
14.
Гавр
 Заявка 12 4 0 8 10 - 23 12
15.
Ренн
 Заявка 12 3 2 7 13 - 19 11
16.
Нант
 Заявка 12 2 4 6 14 - 19 10
17.
Анже
 Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Осер
 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
6.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
10.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
11.
Реймс
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
11.
Анже
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 6 0 2 4 10 - 16 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
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ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Осер Траоре Хамед 6 (1)
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Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Монпелье Нзингула Рабби 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 41
    Марсель 29.3% (12)
    X 48.8% (20)
    Монако 22% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Монако
    2.70
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    3.70
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    Прогнозы на матч Марсель - Монако

    Исход игры
    Марсель
    27.5% (11)
    Ничья
    50% (20)
    Монако
    22.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (15)
    Меньше
    61.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.5% (17)
    2:1 Марсель
    15% (6)
    1:0 Марсель
    10% (4)
    1:2 Монако
    10% (4)
    2:2 Ничья
    7.5% (3)
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