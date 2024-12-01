Тур: 13. Стадион: Осеан. Главный судья: Делажо Вилли
Ход матча
63'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
230 Количество передач 248
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
28
Айю
Андре
45
Сумаре
Исса
30
Фофана
Яхья
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
99
Бамба
Дьенг
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Айю АндреНападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Зуауи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Нгура СтивНападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лефор ЖорданЗащитник
-
26 Анин ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
-
16 Зинга МелвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Гавр
Анже
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Абдулайе
|3 (3)
|0.23
|Касимир Хосуэ
|1
|0.08
|Льорис Готье
|1
|0.08
|Кузяев Далер
|1
|0.08
|Н'диайе Рассул
|1
|0.08
|Санганте Аруна
|1
|0.08
|Нгура Стив
|1
|0.08
|Опери Кристофер
|0
|0
|Зуауи Янис
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абделли Химад
|3 (2)
|0.23
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.15
|Бамба Дьенг
|2
|0.15
|Ньяне Ибраима
|2 (1)
|0.15
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0.08
|Ферхат Зинедин
|1
|0.08
|Леполь Эстебан
|1
|0.08
|Биумла Эммануэль
|1
|0.08
|Аллевина Джим
|0
|0
|Анин Флоран
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рао-Лисоа Лилиан
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|2
|1
|Туре Абдулайе
|3
|0
|Сальмье Йоанн
|3
|0
|Касимир Хосуэ
|3
|0
|Опери Кристофер
|1
|1
|Льорис Готье
|2
|0
|Десма Артур
|2
|0
|Санганте Аруна
|2
|0
|Дигар Дидье
|0
|1
|Него Лоик
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Н'диайе Рассул
|1
|0
|Кехта Ясин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Аркус Карлан
|2
|0
|Фофана Яхья
|2
|0
|Белкдим Яссин
|2
|0
|Рао-Лисоа Лилиан
|0
|1
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Анин Флоран
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Абделли Химад
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Анже
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Гавр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Анже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
4
5
Гавр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
0% (0)
50% (6)
Анже
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
16
6
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
2
33%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
2
13%
1-15
0
0%
7
47%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
17%
2
10%
1-15
4
17%
7
33%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
7
29%
29%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нант - Гавр 0:2 Гавр - Реймс 0:3 Гавр - Монпелье 1:0 Ренн - Гавр 1:0
Гавр - Лион 0:4 Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7
Анже
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Осер - Анже 1:0 Анже - ПСЖ 2:4 Монако - Анже 0:1 Анже - Сент-Этьен 4:2
Тулуза - Анже 1:1 Марсель - Анже 1:1 Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2
Результаты матчей
Гавр
Анже
Точный счет
0:3
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гавр
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
39
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|5.
|3:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 17
|22
|6.
|1:3 Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 15
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|8.
|0:2 Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 21
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|2:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|22 - 27
|13
|14.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|16.
|0:1 Заявка
|13
|4
|0
|9
|10 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|0:2 Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|3:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|7.
|1:3 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|11.
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|15.
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|3:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|1:3 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Ренн
|Мюинга Арно
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Монпелье
|Модибо Саньян
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 0:1 Анже
Исход игры
Гавр
69.8% (81)
Ничья
26.7% (31)
Анже
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
25% (28)
Меньше
75% (84)
Обе команды забьют
Да
48.21% (54)
Нет
51.79% (58)
Популярный счёт
1:0 Гавр
42.2% (49)
1:1 Ничья
22.4% (26)
2:1 Гавр
20.7% (24)
2:0 Гавр
4.3% (5)
1:2 Анже
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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