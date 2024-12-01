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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Гавр
0:1
Второй тайм: 71'
Анже
0'
0:1
63' Гол
Абделли Химад

Ход матча

61'
Кехта Ясин
Сабби Эммануэль
 
61'
Нгура Стив
Кузяев Далер
 
63'
0:1
Абделли Химад
(Эль-Мелали Фарид)
71'
 
Ньяне Ибраима
Бамба Дьенг

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 230 Количество передач 248
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 116
Гавр 69.8% (81)
X 26.7% (31)
Анже 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Гавр
Ничья
Анже
3.15
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
32
Пембеле
Тимоте
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
10
Касимир
Хосуэ
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
27
Опери
Кристофер
11
Сабби
Эммануэль
28
Айю
Андре
45
Сумаре
Исса
30
Фофана
Яхья
2
Аркус
Карлан
25
Бамба
Абдулайе
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
93
Белькебла
Арис
6
Аолу
Жан-Эде
18
Аллевина
Джим
10
Абделли
Химад
28
Эль-Мелали
Фарид
99
Бамба
Дьенг
Гавр
3-4-3
Анже
4-2-3-1

История личных встреч

Гавр
Анже

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМС
1:3
ТМК
3:2
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
2:1
Л2
3:1
Л2
3:0
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
3:2
Л2
3:2
Л2
1:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 3 (3) 0.23
Касимир Хосуэ 1 0.08
Льорис Готье 1 0.08
Кузяев Далер 1 0.08
Н'диайе Рассул 1 0.08
Санганте Аруна 1 0.08
Нгура Стив 1 0.08
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абделли Химад 3 (2) 0.23
Аолу Жан-Эде 2 0.15
Бамба Дьенг 2 0.15
Ньяне Ибраима 2 (1) 0.15
Эль-Мелали Фарид 1 0.08
Ферхат Зинедин 1 0.08
Леполь Эстебан 1 0.08
Биумла Эммануэль 1 0.08
Аллевина Джим 0 0
Анин Флоран 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рао-Лисоа Лилиан 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юте-Кинкуэ Этьенн 2 1
Туре Абдулайе 3 0
Сальмье Йоанн 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Опери Кристофер 1 1
Льорис Готье 2 0
Десма Артур 2 0
Санганте Аруна 2 0
Дигар Дидье 0 1
Него Лоик 1 0
Кузяев Далер 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Кехта Ясин 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капель Пьеррик 2 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Аркус Карлан 2 0
Фофана Яхья 2 0
Белкдим Яссин 2 0
Рао-Лисоа Лилиан 0 1
Бамба Абдулайе 1 0
Анин Флоран 1 0
Лефор Жордан 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Абделли Химад 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Гавр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Анже
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Гавр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Анже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

4
5
Гавр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
0% (0)
50% (6)
Анже
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

16
6
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
2
33%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
2
13%
1-15
0
0%
7
47%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
17%
2
10%
1-15
4
17%
7
33%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
7
29%
29%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нант - Гавр 0:2 Гавр - Реймс 0:3 Гавр - Монпелье 1:0 Ренн - Гавр 1:0
Гавр - Лион 0:4 Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7
Анже
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Осер - Анже 1:0 Анже - ПСЖ 2:4 Монако - Анже 0:1 Анже - Сент-Этьен 4:2
Тулуза - Анже 1:1 Марсель - Анже 1:1 Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2

Результаты матчей

Гавр
Анже

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гавр
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 10 3 0 37 - 11 33
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
5.
Лион
 3:1 Заявка 13 6 4 3 22 - 17 22
6.
Ницца
 1:3 Заявка 13 5 5 3 24 - 15 20
7.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
8.
Осер
 0:2 Заявка 13 6 1 6 21 - 21 19
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Тулуза
 2:0 Заявка 13 5 3 5 15 - 14 18
11.
Брест
 Заявка 13 5 1 7 19 - 23 16
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
14.
Анже
 1:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
15.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
16.
Гавр
 0:1 Заявка 13 4 0 9 10 - 24 12
17.
Нант
 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Монпелье
 Заявка 13 2 2 9 13 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Осер
 0:2 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
5.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Лион
 3:1 Заявка 7 4 1 2 14 - 11 13
7.
Ницца
 1:3 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
8.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
9.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
10.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
11.
Тулуза
 2:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
15.
Гавр
 0:1 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 1:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 3:1 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Анже
 1:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 1:3 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
10.
Тулуза
 2:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Гавр
 0:1 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
12.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 0:2 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Ренн Мюинга Арно 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Монпелье Модибо Саньян 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    Тактическая замена. Бамба Дьенг уходит с поля и его заменяет Ньяне Ибраима
  • 71'
    Айю Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 70'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 70'
    Анже пытается что-то создать.
  • 70'
    Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 70'
    Контроль мяча: Гавр: 53%, Анже: 47%.
  • 70'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 70'
    Анже пытается что-то создать.
  • 69'
    Белькебла Арис из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 69'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 69'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 69'
    Эль-Мелали Фарид из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 69'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 68'
    Гавр контролирует мяч.
  • 68'
    Гавр контролирует мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 68'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Пембеле Тимоте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Анже контролирует мяч.
    • 67'
      Анже контролирует мяч.
    • 67'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 66'
      Гавр контролирует мяч.
    • 66'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Анже будет все-таки засчитан.
    • 66'
      Контроль мяча: Гавр: 54%, Анже: 46%.
    • 64'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Анже.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 46'
      Гавр контролирует мяч.
    • 46'
      Контроль мяча: Гавр: 44%, Анже: 56%.
    • 46'
      Анже пытается что-то создать.
    • 46'
      Анже контролирует мяч.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Бамба Дьенг. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Оооо... вот это был удар! Бамба Дьенг должен был забить с этой позиции.
    • 45'
      Анже начинает контратаку
    • 45'
      Лефор Жордан из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 44'
      Бамба Дьенг из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 44'
      Анин Флоран из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Анже пытается что-то создать.
    • 43'
      Анже пытается что-то создать.
    • 43'
      Анже контролирует мяч.
    • 43'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 43'
      Гавр контролирует мяч.
    • 42'
      Гавр контролирует мяч.
    • 42'
      Анже пытается что-то создать.
    • 42'
      Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 41'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Гавр контролирует мяч.
    • 41'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Анин Флоран ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Гавр контролирует мяч.
    • 40'
      Гавр контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Гавр: 44%, Анже: 56%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 39'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 39'
      Гавр контролирует мяч.
    • 38'
      Анже начинает контратаку
    • 38'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Бамба Абдулайе из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Бамба Абдулайе из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Гавр контролирует мяч.
    • 37'
      Гавр контролирует мяч.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 37'
      Анин Флоран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Анже пытается что-то создать.
    • 36'
      Пембеле Тимоте из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Анже начинает контратаку
    • 36'
      Аркус Карлан из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Гавр: 44%, Анже: 56%.
    • 35'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 34'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Анже.
    • 33'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 33'
      Гавр контролирует мяч.
    • 33'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Анже контролирует мяч.
    • 32'
      Анже контролирует мяч.
    • 32'
      Аркус Карлан наказан за толчок Сумаре Исса
    • 31'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Бамба Дьенг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 30'
      Анже контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Гавр: 44%, Анже: 56%.
    • 30'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Аркус Карлан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Гавр контролирует мяч.
    • 29'
      Белькебла Арис наказан за толчок Туре Абдулайе
    • 29'
      Анже пытается что-то создать.
    • 28'
      Анже контролирует мяч.
    • 28'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 28'
      Анже пытается что-то создать.
    • 28'
      Анже контролирует мяч.
    • 28'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Лефор Жордан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сабби Эммануэль
    • 27'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 26'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 25'
      Аркус Карлан из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Гавр контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Гавр: 38%, Анже: 62%.
    • 25'
      Лефор Жордан наказан за толчок Айю Андре
    • 25'
      Бамба Дьенг из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Кузяев Далер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Бамба Дьенг
    • 23'
      Анже контролирует мяч.
    • 23'
      Анже контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 22'
      Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Пембеле Тимоте из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Пембеле Тимоте из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Эль-Мелали Фарид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Бамба Дьенг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Эль-Мелали Фарид из команды Анже подал угловой справа.
    • 20'
      Контроль мяча: Гавр: 41%, Анже: 59%.
    • 20'
      Аллевина Джим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Анже контролирует мяч.
    • 18'
      Сумаре Исса наказан за толчок Белькебла Арис
    • 18'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 18'
      Анже контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 17'
      Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 17'
      Анже контролирует мяч.
    • 17'
      Туре Абдулайе наказан за толчок Аолу Жан-Эде
    • 16'
      Сабби Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 15'
      Анже контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Гавр: 40%, Анже: 60%.
    • 15'
      Гавр контролирует мяч.
    • 14'
      Анже контролирует мяч.
    • 14'
      Сабби Эммануэль наказан за толчок Анин Флоран
    • 14'
      Анже контролирует мяч.
    • 13'
      Гавр контролирует мяч.
    • 13'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Анже контролирует мяч.
    • 13'
      Абделли Химад нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Анже начинает контратаку
    • 13'
      Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 12'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 12'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 12'
      Анже контролирует мяч.
    • 11'
      Лефор Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Анже контролирует мяч.
    • 11'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Анже пытается что-то создать.
    • 11'
      Гавр контролирует мяч.
    • 10'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Эль-Мелали Фарид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Гавр: 40%, Анже: 60%.
    • 10'
      Гавр контролирует мяч.
    • 9'
      Анже контролирует мяч.
    • 9'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Бамба Абдулайе наказан за толчок Десма Артур
    • 8'
      Эль-Мелали Фарид из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Аллевина Джим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      Эль-Мелали Фарид из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Анже пытается что-то создать.
    • 7'
      Анже контролирует мяч.
    • 7'
      Анже контролирует мяч.
    • 7'
      Анин Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Касимир Хосуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Анже контролирует мяч.
    • 6'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Анже контролирует мяч.
    • 6'
      Туре Абдулайе успешно блокирует удар.
    • 6'
      Бамба Дьенг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Контроль мяча: Гавр: 59%, Анже: 41%.
    • 5'
      Аллевина Джим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Сумаре Исса наказан за толчок Аллевина Джим
    • 4'
      Анже пытается что-то создать.
    • 4'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Аркус Карлан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 3'
      Гавр контролирует мяч.
    • 3'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Анин Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лефор Жордан из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 2'
      Анже контролирует мяч.
    • 2'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Касимир Хосуэ оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 1'
      Касимир Хосуэ оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 1'
      Кузяев Далер нарушает правила. Аолу Жан-Эде пострадал
    • 1'
      Анже контролирует мяч.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 116
    Гавр 69.8% (81)
    X 26.7% (31)
    Анже 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гавр
    Ничья
    Анже
    3.15
    3.10
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:1 Анже

    Исход игры
    Гавр
    69.8% (81)
    Ничья
    26.7% (31)
    Анже
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (28)
    Меньше
    75% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    48.21% (54)
    Нет
    51.79% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Гавр
    42.2% (49)
    1:1 Ничья
    22.4% (26)
    2:1 Гавр
    20.7% (24)
    2:0 Гавр
    4.3% (5)
    1:2 Анже
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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    Гавр
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