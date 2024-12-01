Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Экоми Жак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Удар от ворот произведет Гавр

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Удар от ворот произведет Анже

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Абделли Химад получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Абделли Химад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Рефери не любит споров - именно за это Кехта Ясин сейчас получил желтую

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Кехта Ясин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Анже

81' Бамба Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

75' Касимир Хосуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

71' Айю Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

66' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Анже будет все-таки засчитан.

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Анже

62' Нгура Стив нанес удар головой, но Яхия Фофана спокойно отбил мяч.

59' Удар от ворот произведет Анже

59' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Анже

52' Эль-Мелали Фарид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.