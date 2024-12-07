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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Шторкс Сорен
Бавария
 
Позже
Хайденхайм

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Бавария 97.6% (120)
X 0.8% (1)
Хайденхайм 1.6% (2)
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Бавария
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Перец
Даниэль
23
Боэ
Саша
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
45
Павлович
Александр
10
Сане
Лерой
17
Олисе
Майкл
22
Геррейру
Рафаэл
25
Мюллер
Томас
1
Мюллер
Кевин
4
Зирслебен
Тим
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
23
Траоре
Омар
Хактаб
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
10
Ваннер
Пауль
20
Кербер
Лука
17
Хонсак
Матиас
Бавария
4-2-3-1
Хайденхайм
3-4-2-1

История личных встреч

Бавария
Хайденхайм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
3:2
Б
4:2
К
5:4

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

4.5
2

Среднее время на гол

20
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

4
2.67

Тотал матчей

5.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

22
33

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 14 (5) 1.17
Мусиала Джамал 6 0.5
Олисе Майкл 5 0.42
Коман Кингсли 3 0.25
Гнабри Серж 2 0.17
Мюллер Томас 1 0.08
Сане Лерой 1 0.08
Мин-Чжэ Ким 1 0.08
Упамекано Дайо 1 0.08
Павлович Александр 1 0.08
Киммих Йозуа 0 0
Горецка Леон 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Боэ Саша 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 4 (1) 0.33
Ваннер Пауль 2 (1) 0.17
Шёппнер Ян 2 0.17
Шенца Лео 2 0.17
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.17
Хонсак Матиас 1 0.08
Дорш Никлас 1 0.08
Бек Адриан 1 0.08
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 4 0
Лаймер Конрад 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Мюллер Томас 1 0
Кейн Гарри 1 0
Сане Лерой 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Боэ Саша 1 0
Павлович Александр 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Пирингер Марвин 4 0
Майнка Патрик 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Хонсак Матиас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Кербер Лука 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Хайденхайм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

22
4
Бавария
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Хайденхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

23
10

Голы по времени матча

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
8%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
5
38%
3
30%
76-90

Пропущено

1
13
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
100%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

22
5
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
3
14%
1
20%
1-15
5
23%
1
20%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
3
60%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
5
45%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

35
15
15 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 5
4
11%
4
27%
1-15
5
14%
2
13%
16-30
6
17%
1
7%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
5
14%
5
33%
61-75
8
23%
3
20%
76-90

Пропущено

10
24
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
2
8%
1-15
2
20%
5
21%
16-30
2
20%
3
13%
31-45
2
20%
6
25%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
2
20%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Байер Л 0:1 Боруссия Д - Бавария 1:1 Бавария - ПСЖ 1:0 Бавария - Аугсбург 3:0
Санкт-Паули - Бавария 0:1 Бавария - Бенфика 1:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хайденхайм - Айнтрахт Фр 0:4 Хайденхайм - Челси 0:2 Байер Л - Хайденхайм 5:2 Хайденхайм - Вольфсбург 1:3
Хартс - Хайденхайм 0:2 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4

Результаты матчей

Бавария
Хайденхайм

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:5
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
6
1 раз 14%
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:5
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бавария
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
5
3
2
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
1
5
2
2.5
3
4
3.5
3
4
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
6
6
8
4
2.5
1
11
4
8
3.5
1
11
3
9
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 12 9 3 0 37 - 8 30
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 8 2 2 31 - 16 26
3.
Байер Л
 Заявка 12 6 5 1 28 - 19 23
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 Заявка 12 6 2 4 23 - 19 20
7.
Штутгарт
 Заявка 13 5 5 3 26 - 23 20
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
9.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
10.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
11.
Вердер
 Заявка 12 4 4 4 19 - 24 16
12.
Унион Берлин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 14 16
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
14.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 12 3 1 8 15 - 24 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 Заявка 12 0 2 10 10 - 33 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
3.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
6.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
8.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
4.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
5.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
12.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 13 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 9
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Штутгарт Демирович Эрмедин 7
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Айнтрахт Фр Теате Артур 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:0 – на это поставили 37.9% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бавария - Хайденхайм

Исход игры
Бавария
97.6% (121)
Ничья
0.8% (1)
Хайденхайм
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
74.56% (85)
Меньше
25.44% (29)
Обе команды забьют
Да
20.18% (23)
Нет
79.82% (91)
Популярный счёт
3:0 Бавария
37.9% (47)
2:0 Бавария
21% (26)
3:1 Бавария
8.9% (11)
4:0 Бавария
8.9% (11)
5:0 Бавария
4% (5)
2:1 Бавария
4% (5)
4:1 Бавария
2.4% (3)
1:0 Бавария
1.6% (2)
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