Тур: 13. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Шторкс Сорен
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Боэ
Саша
10
Сане
Лерой
17
Олисе
Майкл
25
Мюллер
Томас
10
Ваннер
Пауль
20
Кербер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
17 Олисе МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасНападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ваннер ПаульПолузащитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
27 Келлер ТомасЗащитник
- Защитник
-
39 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Хайденхайм
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
4.5
2
Среднее время на гол
20
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
4
2.67
Тотал матчей
5.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
22
33
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|14 (5)
|1.17
|Мусиала Джамал
|6
|0.5
|Олисе Майкл
|5
|0.42
|Коман Кингсли
|3
|0.25
|Гнабри Серж
|2
|0.17
|Мюллер Томас
|1
|0.08
|Сане Лерой
|1
|0.08
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.08
|Упамекано Дайо
|1
|0.08
|Павлович Александр
|1
|0.08
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Горецка Леон
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|0.33
|Ваннер Пауль
|2 (1)
|0.17
|Шёппнер Ян
|2
|0.17
|Шенца Лео
|2
|0.17
|Бройниг Максимилиан
|2 (1)
|0.17
|Хонсак Матиас
|1
|0.08
|Дорш Никлас
|1
|0.08
|Бек Адриан
|1
|0.08
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Конте Сирлорд
|0
|0
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|4
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Мюллер Томас
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Павлович Александр
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Пирингер Марвин
|4
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Траоре Омар Хактаб
|2
|0
|Дорш Никлас
|0
|1
|Хонсак Матиас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Кербер Лука
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Хайденхайм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
22
4
Бавария
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Хайденхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
23
10
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
8%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
5
38%
3
30%
76-90
Пропущено
1
13
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
100%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
22
5
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
3
14%
1
20%
1-15
5
23%
1
20%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
3
60%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
5
45%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
35
15
15 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 5
4
11%
4
27%
1-15
5
14%
2
13%
16-30
6
17%
1
7%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
5
14%
5
33%
61-75
8
23%
3
20%
76-90
Пропущено
10
24
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
2
8%
1-15
2
20%
5
21%
16-30
2
20%
3
13%
31-45
2
20%
6
25%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
2
20%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Байер Л 0:1 Боруссия Д - Бавария 1:1 Бавария - ПСЖ 1:0 Бавария - Аугсбург 3:0
Санкт-Паули - Бавария 0:1 Бавария - Бенфика 1:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хайденхайм - Айнтрахт Фр 0:4 Хайденхайм - Челси 0:2 Байер Л - Хайденхайм 5:2 Хайденхайм - Вольфсбург 1:3
Хартс - Хайденхайм 0:2 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4
Результаты матчей
Бавария
Хайденхайм
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:5
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
6
1 раз 14%
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:5
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бавария
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
32
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
52
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
84
111
48
111
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|37 - 8
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 16
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|28 - 19
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 19
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 23
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 24
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 24
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 31
|5
|18.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|10 - 33
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|13 (7)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|9
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|7
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария - Хайденхайм
Исход игры
Бавария
97.6% (121)
Ничья
0.8% (1)
Хайденхайм
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
74.56% (85)
Меньше
25.44% (29)
Обе команды забьют
Да
20.18% (23)
Нет
79.82% (91)
Популярный счёт
3:0 Бавария
37.9% (47)
2:0 Бавария
21% (26)
3:1 Бавария
8.9% (11)
4:0 Бавария
8.9% (11)
5:0 Бавария
4% (5)
2:1 Бавария
4% (5)
4:1 Бавария
2.4% (3)
1:0 Бавария
1.6% (2)
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