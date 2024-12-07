—

Главным арбитром на этот матч назначен Сёрен Шторкс из Фелена. Помогать ему на бровках будут Торбен Зивер из Дрольсхагена и Гюдо Клефе из Нордхорна. Резервным арбитром на этот матч назначен Мартин Петерзен из Штутгарта.