Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Шульц Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Порат Финн . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Хольштайн Киль идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Порат Финн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Шешко Беньямин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

38' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Гигович Армин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Шульц Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Хольштайн Киль идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Шешко Беньямин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Фантастический гол, где все сам сделал Шешко Беньямин

27' Г О О О О Л - Шешко Беньямин забивает ударом с правой ноги!

27' Шешко Беньямин пробует нанести удар издали, но Тимон Вайнер держит все под контролем

27' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Опенда Лои нанес удар головой, но Тимон Вайнер спокойно отбил мяч.

23' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Зайвальд Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матино Сюто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

19' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Шульц Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

5' Вайнер Тимон взял и забрал мяч на выходе

4' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

3' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

1' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.