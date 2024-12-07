Тур: 13. Стадион: Holstein Stadion. Главный судья: Бадштюбнер Флориан
0:2
Конец матча
0'
0:1
27' ГолШешко Беньямин
36' Желтая карточкаГигович Армин
56' Желтая карточкаОпенда Лои
67' Желтая карточкаВайнер Тимон
68' Желтая карточкаШульц Марвин
0:2
69' ПенальтиАндре Силва
74' Желтая карточкаВермерен Артур
83' Желтая карточкаХенрихс Бенджамин
90' Желтая карточкаБернхардссон Александер
90'+4
Ход матча
27'
0:1
36'
56'
67'
68'
69'
0:2
74'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
462 Количество передач 386
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Шульц
Марвин
18
Матино
Сюто
19
Харрис
Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Матино СютоНападающий
-
19 Харрис ФилНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
16 Келати Анду
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Ятта НухаПолузащитник
-
47 Гебель ВиггоПолузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
-
31 Faik Sakar
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
РБ Лейпциг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матино Сюто
|4 (1)
|0.31
|Гигович Армин
|2
|0.15
|Харрис Фил
|2
|0.15
|Гешвилль Макс
|1
|0.08
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.08
|Эррас Патрик
|1
|0.08
|Бернхардссон Александер
|1
|0.08
|Арп Янн-Фите
|1 (1)
|0.08
|Холтби Льюис
|0
|0
|Скрибски Стивен
|0
|0
|Порат Финн
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Ремберг Николай
|0
|0
|Келати Анду
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|5
|0.38
|Шешко Беньямин
|4
|0.31
|Орбан Вилли
|4
|0.31
|Нуса Антонио
|2
|0.15
|Симонс Хави
|2
|0.15
|Андре Силва
|1 (1)
|0.08
|Кампль Кевин
|1
|0.08
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.08
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Айдара Амаду
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Магнус
|5
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|1
|Вайнер Тимон
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Ремберг Николай
|3
|0
|Келати Анду
|1
|1
|Шульц Марвин
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Порат Финн
|2
|0
|Бернхардссон Александер
|2
|0
|Гешвилль Макс
|2
|0
|Ивежич Марко
|2
|0
|Marcel Rapp
|0
|1
|Холтби Льюис
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Беккер Тимо
|1
|0
|Dirk Bremser
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вермерен Артур
|5
|0
|Айдара Амаду
|4
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Кампль Кевин
|2
|0
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Опенда Лои
|2
|0
|Симонс Хави
|2
|0
|Орбан Вилли
|0
|1
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
Хольштайн Киль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
4
8
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
РБ Лейпциг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
5
56%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Пропущено
14
6
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
21%
3
50%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
14%
3
17%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
14%
7
39%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
3
17%
76-90
Пропущено
30
15
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
6
20%
3
20%
1-15
7
23%
3
20%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
3
10%
1
7%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
5
17%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Майнц 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0
Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 1:5 Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3
РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
РБ Лейпциг
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
48
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|41 - 10
|33
|2.
|2:2 Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|30 - 20
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 19
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 23
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 24
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|13.
|2:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 25
|16
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 17
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|17 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 33
|5
|18.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 3
|16
|3.
|2:2 Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 12
|14
|6.
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 19
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|2:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|12 - 17
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|2:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|13 (7)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|9
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хольштайн Киль 0:2 РБ Лейпциг
Исход игры
Хольштайн Киль
0% (0)
Ничья
1.7% (2)
РБ Лейпциг
98.3% (113)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (76)
Меньше
33.33% (38)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
49.6% (57)
0:2 РБ Лейпциг
16.5% (19)
0:1 РБ Лейпциг
14.8% (17)
1:3 РБ Лейпциг
8.7% (10)
0:3 РБ Лейпциг
3.5% (4)
2:3 РБ Лейпциг
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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