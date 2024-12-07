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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Хольштайн Киль
0:2
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
0:1
27' Гол
Шешко Беньямин
36' Желтая карточка
Гигович Армин
56' Желтая карточка
Опенда Лои
67' Желтая карточка
Вайнер Тимон
68' Желтая карточка
Шульц Марвин
0:2
69' Пенальти
Андре Силва
74' Желтая карточка
Вермерен Артур
83' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин
90' Желтая карточка
Бернхардссон Александер
90'+4

Ход матча

27'
0:1
Шешко Беньямин
36'
Гигович Армин
 
46'
Скрибски Стивен
Кнудсен Магнус
 
56'
 
Опенда Лои
62'
Холтби Льюис
Гигович Армин
 
63'
 
Андре Силва
Шешко Беньямин
63'
 
Клостерманн Лукас
Гертрейда Лютсхарел
63'
 
Шлагер Ксавер
Айдара Амаду
67'
Вайнер Тимон
 
68'
Шульц Марвин
 
69'
0:2
Андре Силва
74'
 
Вермерен Артур
74'
Бернхардссон Александер
Шульц Марвин
 
80'
Пихлер Бенедикт
Матино Сюто
 
83'
 
Хенрихс Бенджамин
90'
Бернхардссон Александер
 
90'
 
Кампль Кевин
Вермерен Артур
90'
 
Faik Sakar
Баумгартнер Кристоф

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 462 Количество передач 386
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 115
Хольштайн Киль 0% (0)
X 1.7% (2)
РБ Лейпциг 98.3% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вайнер
Тимон
15
Шульц
Марвин
6
Ивежич
Марко
14
Гешвилль
Макс
23
Розенбоом
Лассе
37
Гигович
Армин
24
Кнудсен
Магнус
22
Ремберг
Николай
8
Порат
Финн
18
Матино
Сюто
19
Харрис
Фил
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
13
Зайвальд
Николас
4
Орбан
Вилли
3
Гертрейда
Лютсхарел
14
Баумгартнер
Кристоф
18
Вермерен
Артур
8
Айдара
Амаду
7
Нуса
Антонио
30
Шешко
Беньямин
11
Опенда
Лои
Хольштайн Киль
3-5-2
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
РБ Лейпциг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б3
0:2
Б3
3:1
РЛС
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 4 (1) 0.31
Гигович Армин 2 0.15
Харрис Фил 2 0.15
Гешвилль Макс 1 0.08
Пихлер Бенедикт 1 0.08
Эррас Патрик 1 0.08
Бернхардссон Александер 1 0.08
Арп Янн-Фите 1 (1) 0.08
Холтби Льюис 0 0
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 5 0.38
Шешко Беньямин 4 0.31
Орбан Вилли 4 0.31
Нуса Антонио 2 0.15
Симонс Хави 2 0.15
Андре Силва 1 (1) 0.08
Кампль Кевин 1 0.08
Гертрейда Лютсхарел 1 0.08
Хенрихс Бенджамин 0 0
Айдара Амаду 0 0
Раум Давид 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Магнус 5 0
Арп Янн-Фите 2 1
Вайнер Тимон 3 0
Гигович Армин 3 0
Ремберг Николай 3 0
Келати Анду 1 1
Шульц Марвин 2 0
Эррас Патрик 2 0
Порат Финн 2 0
Бернхардссон Александер 2 0
Гешвилль Макс 2 0
Ивежич Марко 2 0
Marcel Rapp 0 1
Холтби Льюис 1 0
Коменда Марко 1 0
Матино Сюто 1 0
Беккер Тимо 1 0
Dirk Bremser 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вермерен Артур 5 0
Айдара Амаду 4 0
Розе Марко 1 1
Кампль Кевин 2 0
Клостерманн Лукас 2 0
Хенрихс Бенджамин 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Опенда Лои 2 0
Симонс Хави 2 0
Орбан Вилли 0 1
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Хольштайн Киль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

4
8
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
РБ Лейпциг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
5
56%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Пропущено

14
6
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
21%
3
50%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
14%
3
17%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
14%
7
39%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
3
17%
76-90

Пропущено

30
15
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
6
20%
3
20%
1-15
7
23%
3
20%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
3
10%
1
7%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
5
17%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Майнц 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0
Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 1:5 Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3
РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
РБ Лейпциг

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 10 3 0 41 - 10 33
2.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
3.
Байер Л
 Заявка 13 7 5 1 30 - 20 26
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 7 3 3 21 - 14 24
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 Заявка 12 6 2 4 23 - 19 20
7.
Штутгарт
 Заявка 13 5 5 3 26 - 23 20
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
9.
Вердер
 Заявка 13 5 4 4 20 - 24 19
10.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
11.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
12.
Унион Берлин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 14 16
13.
Аугсбург
 2:2 Заявка 13 4 4 5 16 - 25 16
14.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 13 3 2 8 11 - 17 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 1 9 17 - 28 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 13 1 2 10 13 - 33 5
18.
Бохум
 Заявка 13 0 2 11 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 17 - 3 16
3.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 6 4 2 0 18 - 8 14
4.
Штутгарт
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
5.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 17 - 12 14
6.
Аугсбург
 2:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
7.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
8.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 7 1 0 6 4 - 19 3
18.
Бохум
 Заявка 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Вердер
 Заявка 7 4 1 2 14 - 13 13
6.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
7.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
10.
Санкт-Паули
 Заявка 7 2 0 5 8 - 10 6
11.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
12.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Аугсбург
 2:2 Заявка 6 0 2 4 4 - 17 2
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 13 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 9
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Бавария Мусиала Джамал 8 (1)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Айнтрахт Фр Теате Артур 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
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    Прогнозы 115
    Хольштайн Киль 0% (0)
    X 1.7% (2)
    РБ Лейпциг 98.3% (113)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хольштайн Киль 0:2 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Хольштайн Киль
    0% (0)
    Ничья
    1.7% (2)
    РБ Лейпциг
    98.3% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (76)
    Меньше
    33.33% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    49.6% (57)
    0:2 РБ Лейпциг
    16.5% (19)
    0:1 РБ Лейпциг
    14.8% (17)
    1:3 РБ Лейпциг
    8.7% (10)
    0:3 РБ Лейпциг
    3.5% (4)
    2:3 РБ Лейпциг
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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