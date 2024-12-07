Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Удар от ворот произведет Вердер

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Вердер

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Линен Сенне получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Линен Сенне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Пасслак Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Пасслак Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Удар от ворот произведет Вердер

39' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Удар от ворот произведет Вердер

36' Пасслак Феликс не смог попасть в створ ударом издали

36' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Вердер

34' Виттек Максимилиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Виттек Максимилиан получил желтую карточку от судьи

29' Удар от ворот произведет Вердер

28' Хольтманн Геррит из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Линен Сенне получил желтую карточку от судьи

27' Хофманн Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Оооо... вот это был удар! Хольтманн Геррит должен был забить с этой позиции.

26' Хорошую попытку сделал Хольтманн Геррит . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Древес Патрик взял и забрал мяч на выходе

25' Пасслак Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Пасслак Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Вердер

24' Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

23' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

22' Удар от ворот произведет Бохум

22' Нжинма Джастин из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Стаге Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Вердер

19' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Вердер

16' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Бохум

15' Кён Деррик не смог попасть в створ ударом издали

14' Удар от ворот произведет Бохум

13' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Хольтманн Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Сиссоко Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Вердер

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вердер начинает с центра поля