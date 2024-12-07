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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Бохум
0:1
Конец матча
Вердер
0'
27' Желтая карточка
Линен Сенне
29' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
0:1
56' Гол
Стаге Йенс
90'+6

Ход матча

27'
 
Линен Сенне
29'
Виттек Максимилиан
 
56'
0:1
Стаге Йенс
(Дукш Марвин)
57'
 
Бёрк Оливер
Нжинма Джастин
72'
Квартенг Мориц-Брони
Виттек Максимилиан
 
72'
Де Вит Дани
Миёши Коджи
 
76'
 
Биттенкорт Леонардо
Линен Сенне
76'
 
Грюлль Марко
Дукш Марвин
77'
Брошински Мориц
Хофманн Филипп
 
77'
Панневиг Матс
Сиссоко Ибраима
 
86'
Гамбоа Кристиан
Пасслак Феликс
 
90'
 
Деман Оливье
Кён Деррик
90'
 
Пипер Амос
Шмид Романо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 159 Количество передач 233
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 116
Бохум 11.2% (13)
X 30.2% (35)
Вердер 58.6% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Древес
Патрик
14
Эрманн
Тим
20
Ордец
Иван
5
Бернардо
Фернандес
15
Пасслак
Феликс
19
Беро
Матуш
6
Сиссоко
Ибраима
32
Виттек
Максимилиан
23
Миёши
Коджи
33
Хофманн
Филипп
21
Хольтманн
Геррит
1
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
19
Кён
Деррик
8
Вайзер
Митчелл
6
Стаге
Йенс
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
11
Нжинма
Джастин
Бохум
3-4-3
Вердер
4-4-2

История личных встреч

Бохум
Вердер

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б
4:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:2
Б
3:2
Б
1:4
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.4

Среднее время на гол

180
64

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.8
1.75

Среднее время на гол

32
51

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 2 0.15
Беро Матуш 2 0.15
Де Вит Дани 2 0.15
Хофманн Филипп 1 0.08
Дашнер Лукас 1 0.08
Миёши Коджи 1 0.08
Гамбоа Кристиан 1 0.08
Пасслак Феликс 0 0
Машович Эрхан 0 0
Брошински Мориц 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаге Йенс 6 0.46
Дукш Марвин 3 (1) 0.23
Нжинма Джастин 2 0.15
Агу Феликс 2 0.15
Вайзер Митчелл 1 0.08
Шмид Романо 1 0.08
Малатини Хулиан 1 0.08
Топп Кеке 1 0.08
Бёрк Оливер 1 0.08
Кён Деррик 1 0.08
Грюлль Марко 1 0.08
Штарк Никлас 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 4 0
Хофманн Филипп 3 0
Беро Матуш 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Сиссоко Ибраима 2 0
Де Вит Дани 1 0
Машович Эрхан 1 0
Бернардо Фернандес 1 0
Медич Яков 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0
Peter Zeidler 1 0
Диетер Хекинг 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 3 1
Линен Сенне 4 0
Фридль Марко 2 1
Стаге Йенс 2 0
Кён Деррик 2 0
Дукш Марвин 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Агу Феликс 1 0
Деман Оливье 1 0
Грюлль Марко 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Топп Кеке 1 0
Ole Werner 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Вердер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
4
Бохум
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Вердер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

0
7
Бохум
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Вердер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
25%
4
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
4
33%
1-15
4
31%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Пропущено

20
10
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
7
35%
2
20%
61-75
3
15%
1
10%
76-90

Забито

10
21
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
4
19%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
5
24%
61-75
2
20%
4
19%
76-90

Пропущено

33
22
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
9%
4
18%
1-15
6
18%
6
27%
16-30
4
12%
4
18%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
10
30%
3
14%
61-75
6
18%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Аугсбург - Бохум 1:0 Штутгарт - Бохум 2:0 Бохум - Ден Бош 2:0 Бохум - Байер Л 1:1
Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Бохум - Бавария 0:5 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1
Вердер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вердер - Дармштадт 1:0 Вердер - Штутгарт 2:2 Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:1
Боруссия М - Вердер 4:1 Падерборн - Вердер 0:1 Вердер - Байер Л 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2

Результаты матчей

Бохум
Вердер

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бохум
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 10 3 0 41 - 10 33
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
3.
Байер Л
 Заявка 13 7 5 1 30 - 20 26
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 7 3 3 21 - 14 24
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 Заявка 12 6 2 4 23 - 19 20
7.
Штутгарт
 Заявка 13 5 5 3 26 - 23 20
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
9.
Вердер
 Заявка 13 5 4 4 20 - 24 19
10.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
11.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
12.
Унион Берлин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 14 16
13.
Аугсбург
 Заявка 13 4 4 5 16 - 25 16
14.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 13 3 2 8 11 - 17 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 1 9 17 - 28 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 13 1 2 10 13 - 33 5
18.
Бохум
 Заявка 13 0 2 11 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 17 - 3 16
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 4 2 0 18 - 8 14
4.
Штутгарт
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
5.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 17 - 12 14
6.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
7.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
8.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 7 1 0 6 4 - 19 3
18.
Бохум
 Заявка 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Вердер
 Заявка 7 4 1 2 14 - 13 13
6.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
7.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
10.
Санкт-Паули
 Заявка 7 2 0 5 8 - 10 6
11.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
12.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Аугсбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 17 2
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 13 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 9
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Бавария Мусиала Джамал 8 (1)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Айнтрахт Фр Теате Артур 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
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    Прогнозы 116
    Бохум 11.2% (13)
    X 30.2% (35)
    Вердер 58.6% (68)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 0:1 Вердер

    Исход игры
    Бохум
    11.2% (13)
    Ничья
    30.2% (35)
    Вердер
    58.6% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (52)
    Меньше
    54.39% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    72.81% (83)
    Нет
    27.19% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Вердер
    32.8% (38)
    1:1 Ничья
    27.6% (32)
    0:1 Вердер
    12.9% (15)
    0:2 Вердер
    6.9% (8)
    2:1 Бохум
    5.2% (6)
    1:0 Бохум
    4.3% (5)
    1:3 Вердер
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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