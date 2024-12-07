Тур: 13. Стадион: Воновия Рурштадион. Главный судья: Брых Феликс
0'
27' Желтая карточкаЛинен Сенне
29' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
0:1
56' ГолСтаге Йенс
90'+6
Ход матча
27'
56'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
159 Количество передач 233
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Эрманн
Тим
20
Ордец
Иван
19
Беро
Матуш
23
Миёши
Коджи
32
Фридль
Марко
19
Кён
Деррик
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Эрманн ТимЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Миёши КоджиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
-
19 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мио БакхаусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бёрк ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Грюлль МаркоНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Бохум
Вердер
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.5
1.4
Среднее время на гол
180
64
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.8
1.75
Среднее время на гол
32
51
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боаду Мирон
|2
|0.15
|Беро Матуш
|2
|0.15
|Де Вит Дани
|2
|0.15
|Хофманн Филипп
|1
|0.08
|Дашнер Лукас
|1
|0.08
|Миёши Коджи
|1
|0.08
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.08
|Пасслак Феликс
|0
|0
|Машович Эрхан
|0
|0
|Брошински Мориц
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаге Йенс
|6
|0.46
|Дукш Марвин
|3 (1)
|0.23
|Нжинма Джастин
|2
|0.15
|Агу Феликс
|2
|0.15
|Вайзер Митчелл
|1
|0.08
|Шмид Романо
|1
|0.08
|Малатини Хулиан
|1
|0.08
|Топп Кеке
|1
|0.08
|Бёрк Оливер
|1
|0.08
|Кён Деррик
|1
|0.08
|Грюлль Марко
|1
|0.08
|Штарк Никлас
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Хофманн Филипп
|3
|0
|Беро Матуш
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасслак Феликс
|2
|0
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Панневиг Матс
|1
|0
|Peter Zeidler
|1
|0
|Диетер Хекинг
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайзер Митчелл
|3
|1
|Линен Сенне
|4
|0
|Фридль Марко
|2
|1
|Стаге Йенс
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Топп Кеке
|1
|0
|Ole Werner
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Вердер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
4
4
Бохум
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Вердер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
0
7
Бохум
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Вердер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
25%
4
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
4
33%
1-15
4
31%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Пропущено
20
10
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
7
35%
2
20%
61-75
3
15%
1
10%
76-90
Забито
10
21
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
4
19%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
5
24%
61-75
2
20%
4
19%
76-90
Пропущено
33
22
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
9%
4
18%
1-15
6
18%
6
27%
16-30
4
12%
4
18%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
10
30%
3
14%
61-75
6
18%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Аугсбург - Бохум 1:0 Штутгарт - Бохум 2:0 Бохум - Ден Бош 2:0 Бохум - Байер Л 1:1
Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Бохум - Бавария 0:5 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1
Вердер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вердер - Дармштадт 1:0 Вердер - Штутгарт 2:2 Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:1
Боруссия М - Вердер 4:1 Падерборн - Вердер 0:1 Вердер - Байер Л 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2
Результаты матчей
Бохум
Вердер
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бохум
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
25
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
39
75
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|41 - 10
|33
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|30 - 20
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 19
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 23
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 24
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 25
|16
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 17
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|17 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 33
|5
|18.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 12
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 19
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|12 - 17
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|13 (7)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|9
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 0:1 Вердер
Исход игры
Бохум
11.2% (13)
Ничья
30.2% (35)
Вердер
58.6% (68)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (52)
Меньше
54.39% (62)
Обе команды забьют
Да
72.81% (83)
Нет
27.19% (31)
Популярный счёт
1:2 Вердер
32.8% (38)
1:1 Ничья
27.6% (32)
0:1 Вердер
12.9% (15)
0:2 Вердер
6.9% (8)
2:1 Бохум
5.2% (6)
1:0 Бохум
4.3% (5)
1:3 Вердер
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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