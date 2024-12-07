  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 30000 Главный судья: Йолленбек Маттиас
Байер Л
2:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
6' Гол
Вирц Флориан
2:0
21' Гол
Та Джонатан
28' Желтая карточка
Инкапье Пьеро
37' Желтая карточка
Гилавоги Морган
43' Undefined phrase: football_event_
Телла Нейтан
75' Желтая карточка
Салиакас Манолис
2:1
84' Гол
Гилавоги Морган
90' Желтая карточка
Джигала Адам
90'+5

Ход матча

6'
Вирц Флориан
(Джака Гранит)
1:0
21'
Та Джонатан
(Гарсия Алеш)
2:0
28'
Инкапье Пьеро
 
37'
 
Гилавоги Морган
43'
Телла Нейтан
 
60'
Фримпонг Жереми
Паласиос Эсекиэль
 
75'
 
Салиакас Манолис
78'
Террье Мартен
Вирц Флориан
 
78'
Белосьян Женуэль
Гримальдо Алехандро
 
79'
 
Синани Данел
Бухальфа Карло
82'
 
Ахльстранд Эрик
Афолайян Оладапо
84'
2:1
Гилавоги Морган
(Синани Данел)
87'
Андрих Роберт
Телла Нейтан
 
89'
 
Рицка Ларс
Салиакас Манолис
89'
 
Джигала Адам
Немет Давид
89'
 
Альберс Андреас
Эггештайн Йоханнес
90'
 
Джигала Адам

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 661 Количество передач 383
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 116
Байер Л 99.1% (115)
X 0% (0)
Санкт-Паули 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
13
Артур
I
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
24
Гарсия
Алеш
20
Гримальдо
Алехандро
10
Вирц
Флориан
19
Телла
Нейтан
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
4
Немет
Давид
2
Салиакас
Манолис
23
Треу
Филипп
7
Ирвайн
Джексон
16
Бухальфа
Карло
29
Гилавоги
Морган
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
Байер Л
3-5-1-1
Санкт-Паули
3-4-2-1

История личных встреч

Байер Л
Санкт-Паули

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
2:2
Б
2:1
Б
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 6 0.46
Вирц Флориан 5 (1) 0.38
Шик Патрик 5 0.38
Джака Гранит 2 0.15
Фримпонг Жереми 2 0.15
Андрих Роберт 2 0.15
Та Джонатан 2 0.15
Паласиос Эсекиэль 1 0.08
Гримальдо Алехандро 1 0.08
Террье Мартен 1 0.08
Хофманн Йонас 1 0.08
Инкапье Пьеро 1 0.08
Гарсия Алеш 0 0
Телла Нейтан 0 0
Артур I 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 2 0.15
Афолайян Оладапо 2 0.15
Гилавоги Морган 2 0.15
Эггештайн Йоханнес 1 0.08
Альберс Андреас 1 0.08
Салиакас Манолис 1 0.08
Смит Эрик 1 0.08
Бухальфа Карло 1 0.08
Ирвайн Джексон 0 0
Синани Данел 0 0
Треу Филипп 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 4 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Мукиэле Норди 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Джака Гранит 1 0
Та Джонатан 1 0
Шик Патрик 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Вирц Флориан 1 0
Белосьян Женуэль 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 5 0
Александр Блессин 3 0
Салиакас Манолис 3 0
Смит Эрик 2 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Афолайян Оладапо 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0

Результаты матчей

Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Санкт-Паули
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
2
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

12
3
Байер Л
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Санкт-Паули
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

16
5

Голы по времени матча

Забито

16
7
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
4
25%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
2
13%
2
29%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

12
3
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Забито

28
10
18 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
6
21%
1
10%
1-15
6
21%
2
20%
16-30
6
21%
1
10%
31-45
2
7%
1
10%
46-60
5
18%
2
20%
61-75
3
11%
3
30%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
1
5%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
6
32%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
26%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Бавария - Байер Л 0:1 Унион Берлин - Байер Л 1:2 Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Байер Л - Хайденхайм 5:2
Бохум - Байер Л 1:1 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:1 Боруссия М - Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Бавария 0:1
Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3

Результаты матчей

Байер Л
Санкт-Паули

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
5
1
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
7
9
3
1.5
3
9
4
8
2.5
2
10
3
9
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 10 3 0 41 - 10 33
2.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
3.
Байер Л
 Заявка 13 7 5 1 30 - 20 26
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 7 3 3 21 - 14 24
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 Заявка 12 6 2 4 23 - 19 20
7.
Штутгарт
 Заявка 13 5 5 3 26 - 23 20
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
9.
Вердер
 Заявка 13 5 4 4 20 - 24 19
10.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
11.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
12.
Унион Берлин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 14 16
13.
Аугсбург
 2:2 Заявка 13 4 4 5 16 - 25 16
14.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 13 3 2 8 11 - 17 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 1 9 17 - 28 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 13 1 2 10 13 - 33 5
18.
Бохум
 Заявка 13 0 2 11 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 17 - 3 16
3.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 6 4 2 0 18 - 8 14
4.
Штутгарт
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
5.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 17 - 12 14
6.
Аугсбург
 2:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
7.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
8.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 7 1 0 6 4 - 19 3
18.
Бохум
 Заявка 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Вердер
 Заявка 7 4 1 2 14 - 13 13
6.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
7.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
10.
Санкт-Паули
 Заявка 7 2 0 5 8 - 10 6
11.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
12.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Аугсбург
 2:2 Заявка 6 0 2 4 4 - 17 2
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 13 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 9
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Бавария Мусиала Джамал 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Айнтрахт Фр Теате Артур 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Байер Л заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Байер Л: 63%, Санкт-Паули: 37%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Санкт-Паули
  • 95'
    Гарсия Алеш нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Байер Л 99.1% (115)
    X 0% (0)
    Санкт-Паули 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Байер Л 2:1 Санкт-Паули онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 2:1 Санкт-Паули

    Исход игры
    Байер Л
    99.1% (115)
    Ничья
    0% (0)
    Санкт-Паули
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.56% (56)
    Меньше
    50.44% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    35.4% (40)
    Нет
    64.6% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    45.7% (53)
    3:1 Байер Л
    17.2% (20)
    3:0 Байер Л
    12.1% (14)
    2:1 Байер Л
    12.1% (14)
    1:0 Байер Л
    3.4% (4)
    5:2 Байер Л
    2.6% (3)
    4:1 Байер Л
    1.7% (2)
    4:0 Байер Л
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный