Тур: 13. Стадион: БайАрена. Зрители: 30000 Главный судья: Йолленбек Маттиас
2:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолВирц Флориан
2:0
21' ГолТа Джонатан
28' Желтая карточкаИнкапье Пьеро
37' Желтая карточкаГилавоги Морган
43' Undefined phrase: football_event_Телла Нейтан
75' Желтая карточкаСалиакас Манолис
2:1
84' ГолГилавоги Морган
90' Желтая карточкаДжигала Адам
90'+5
Ход матча
6'
1:0
21'
2:0
28'
37'
43'
75'
84'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
661 Количество передач 383
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Артур
I
34
Джака
Гранит
24
Гарсия
Алеш
10
Вирц
Флориан
19
Телла
Нейтан
23
Треу
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
19 Телла НейтанНападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Треу ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Шмиц МарвинПолузащитник
-
10 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Байер Л
Санкт-Паули
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|6
|0.46
|Вирц Флориан
|5 (1)
|0.38
|Шик Патрик
|5
|0.38
|Джака Гранит
|2
|0.15
|Фримпонг Жереми
|2
|0.15
|Андрих Роберт
|2
|0.15
|Та Джонатан
|2
|0.15
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0.08
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.08
|Террье Мартен
|1
|0.08
|Хофманн Йонас
|1
|0.08
|Инкапье Пьеро
|1
|0.08
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Телла Нейтан
|0
|0
|Артур I
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саад Элиас
|2
|0.15
|Афолайян Оладапо
|2
|0.15
|Гилавоги Морган
|2
|0.15
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.08
|Альберс Андреас
|1
|0.08
|Салиакас Манолис
|1
|0.08
|Смит Эрик
|1
|0.08
|Бухальфа Карло
|1
|0.08
|Ирвайн Джексон
|0
|0
|Синани Данел
|0
|0
|Треу Филипп
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрих Роберт
|4
|0
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|3
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
|Белосьян Женуэль
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилавоги Морган
|5
|0
|Александр Блессин
|3
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Афолайян Оладапо
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
|Саад Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Санкт-Паули
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
2
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
12
3
Байер Л
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Санкт-Паули
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
16
5
Голы по времени матча
Забито
16
7
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
4
25%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
12
3
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Забито
28
10
18 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
6
21%
1
10%
1-15
6
21%
2
20%
16-30
6
21%
1
10%
31-45
2
7%
1
10%
46-60
5
18%
2
20%
61-75
3
11%
3
30%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
1
5%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
6
32%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
26%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Бавария - Байер Л 0:1 Унион Берлин - Байер Л 1:2 Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Байер Л - Хайденхайм 5:2
Бохум - Байер Л 1:1 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:1 Боруссия М - Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Бавария 0:1
Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3
Результаты матчей
Байер Л
Санкт-Паули
Точный счет
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
51
15
24
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
57
93
39
48
210
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|41 - 10
|33
|2.
|2:2 Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|30 - 20
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 19
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 23
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 24
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|13.
|2:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 25
|16
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 17
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|17 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 33
|5
|18.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 3
|16
|3.
|2:2 Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 12
|14
|6.
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 19
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|2:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|12 - 17
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|2:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|13 (7)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|9
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 2:1 Санкт-Паули
Исход игры
Байер Л
99.1% (115)
Ничья
0% (0)
Санкт-Паули
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
35.4% (40)
Нет
64.6% (73)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
45.7% (53)
3:1 Байер Л
17.2% (20)
3:0 Байер Л
12.1% (14)
2:1 Байер Л
12.1% (14)
1:0 Байер Л
3.4% (4)
5:2 Байер Л
2.6% (3)
4:1 Байер Л
1.7% (2)
4:0 Байер Л
1.7% (2)
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