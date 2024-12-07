Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Эггештайн Йоханнес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Забив гол, Санкт-Паули сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

85' Артур I плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

84' Г О О О О Л - Гилавоги Морган забивает с левой ноги!

84' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Эггештайн Йоханнес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

80' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Салиакас Манолис пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

75' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Ирвайн Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

71' Вирц Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Жереми Фримпонг ослабляет давление, выбив мяч.

71' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Гарсия Алеш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Гримальдо Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Гарсия Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Жереми Фримпонг ослабляет давление, выбив мяч.

66' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Василь Никола взял и забрал мяч на выходе

65' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Гилавоги Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Гилавоги Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Смит Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Тактическая замена. Паласиос Эсекиэль уходит с поля и его заменяет Жереми Фримпонг

59' Гилавоги Морган оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Афолайян Оладапо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Немет Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Василь Никола взял и забрал мяч на выходе

57' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

56' Смит Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Смит Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Смит Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

49' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сегодняшная посещаемость составляет 30000 болельщиков

46' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника