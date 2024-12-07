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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Айнтрахт Фр
2:2
Второй тайм: 89'
Аугсбург
0'
1' Желтая карточка
Шлоттербек Кевен
12' Желтая карточка
Нкунку Нильс
1:0
55' Гол
Экитике Уго
1:1
61' Гол
Титц Филлип
1:2
71' Гол
Эссанд Самюэль
2:2
74' Гол
Узун Кан

Ход матча

1'
 
Шлоттербек Кевен
12'
Нкунку Нильс
 
46'
Браун Натаниэль
Нкунку Нильс
 
55'
Экитике Уго
(Кнауфф Ансгар)
1:0
61'
1:1
Титц Филлип
(Реджбекай Элвис)
67'
 
Майер Арне
Реджбекай Элвис
67'
 
Гумни Роберт
Кудосу Хенри
71'
1:2
Эссанд Самюэль
72'
Узун Кан
Шаиби Фарес
 
72'
Хёйлунн Оскар
Дауд Махмуд
 
72'
Бахойа Жан Маттео
Кнауфф Ансгар
 
74'
Узун Кан
2:2
79'
 
Варгас Рубен
Титц Филлип
80'
 
Бауэр Максимилиан
Вольф Мариус

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 280 Количество передач 148
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 119
Айнтрахт Фр 92.4% (110)
X 3.4% (4)
Аугсбург 4.2% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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1
Трапп
Кевин
13
Кристенсен
Расмус
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
29
Нкунку
Нильс
35
Тута
18
Дауд
Махмуд
36
Кнауфф
Ансгар
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
11
Экитике
Уго
22
Лабрович
Недилько
5
Матсима
Крислен
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
17
Якич
Кристиян
44
Кудосу
Хенри
19
Ониика
Фрэнк
8
Реджбекай
Элвис
9
Эссанд
Самюэль
21
Титц
Филлип
Айнтрахт Фр
4-2-2-2
Аугсбург
3-3-2-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Аугсбург

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
5:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
4:2
ТМС
2:3
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Среднее время на гол

48
78

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.31
1.23

Среднее время на гол

68
73

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.58
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 13 (2) 1
Экитике Уго 7 0.54
Браун Натаниэль 2 0.15
Гётце Марио 2 0.15
Ларссон Хуго 2 0.15
Узун Кан 2 0.15
Кнауфф Ансгар 1 0.08
Тута 1 0.08
Дауд Махмуд 1 0.08
Матанович Игорь 1 0.08
Шаиби Фарес 1 0.08
Схири Эльес 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Коллинс Ннамди 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 5 (1) 0.38
Клод-Морис Алексис 3 0.23
Эссанд Самюэль 3 0.23
Шлоттербек Кевен 2 0.15
Вольф Мариус 1 0.08
Реджбекай Элвис 1 0.08
Кабадаи Юсуф 1 0.08
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 4 1
Тута 4 0
Схири Эльес 3 0
Мармуш Омар 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Кох Робин 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 5 0
Эссанд Самюэль 3 1
Шлоттербек Кевен 3 1
Гоувелеув Джеффри 4 0
Яннулис Димитрис 3 0
Титц Филлип 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Матсима Крислен 2 0
Клод-Морис Алексис 2 0
Мунье Стив 1 0
Вольф Мариус 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Варгас Рубен 1 0
Энгельс Арне 1 0
Кёмюр Мерт 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аугсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
2
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аугсбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

14
10
Айнтрахт Фр
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Аугсбург
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

16
2
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
5
31%
1
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
50%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
3
25%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
4
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

31
14
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
6%
0
0%
1-15
8
26%
3
21%
16-30
6
19%
4
29%
31-45
5
16%
3
21%
46-60
6
19%
3
21%
61-75
4
13%
1
7%
76-90

Пропущено

16
23
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
7
30%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
4
25%
4
17%
46-60
3
19%
5
22%
61-75
4
25%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 3:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 0:4 Мидтьюлланн - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вердер 1:0
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4
Аугсбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Бохум 1:0 Бавария - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Ингольштадт 7:0
Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Шальке 04 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Аугсбург

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
5
2
3
2
2.5
1
6
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
3
1.5
3
4
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
8
4
1.5
5
7
6
6
2.5
1
11
3
9
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 10 3 0 41 - 10 33
2.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
3.
Байер Л
 2:1 Заявка 13 7 5 1 30 - 20 26
4.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 13 7 3 3 21 - 14 24
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 Заявка 12 6 2 4 23 - 19 20
7.
Штутгарт
 Заявка 13 5 5 3 26 - 23 20
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
9.
Вердер
 1:0 Заявка 13 5 4 4 20 - 24 19
10.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
11.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
12.
Унион Берлин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 14 16
13.
Аугсбург
 2:2 Заявка 13 4 4 5 16 - 25 16
14.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
15.
Санкт-Паули
 1:2 Заявка 13 3 2 8 11 - 17 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 1 9 17 - 28 10
17.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 13 1 2 10 13 - 33 5
18.
Бохум
 0:1 Заявка 13 0 2 11 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 17 - 3 16
3.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 6 4 2 0 18 - 8 14
4.
Штутгарт
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
5.
Байер Л
 2:1 Заявка 7 4 2 1 17 - 12 14
6.
Аугсбург
 2:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
7.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
8.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
9.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вердер
 1:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 1:2 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 7 1 0 6 4 - 19 3
18.
Бохум
 0:1 Заявка 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
4.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Вердер
 1:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 13 13
6.
Байер Л
 2:1 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
7.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
10.
Санкт-Паули
 1:2 Заявка 7 2 0 5 8 - 10 6
11.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
12.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Аугсбург
 2:2 Заявка 6 0 2 4 4 - 17 2
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 0:1 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 13 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 9
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Бавария Мусиала Джамал 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Айнтрахт Фр Теате Артур 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Весь список
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.3% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Айнтрахт Фр 92.4% (110)
    X 3.4% (4)
    Аугсбург 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Аугсбург
    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:2 Аугсбург

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    92.4% (110)
    Ничья
    3.4% (4)
    Аугсбург
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    57.66% (64)
    Нет
    42.34% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    35.3% (42)
    2:0 Айнтрахт Фр
    27.7% (33)
    1:0 Айнтрахт Фр
    10.9% (13)
    3:1 Айнтрахт Фр
    10.1% (12)
    1:2 Аугсбург
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    4:1 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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