Тур: 13. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 58000 Главный судья: Данкерт Бастиан
2:2
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаШлоттербек Кевен
12' Желтая карточкаНкунку Нильс
1:0
55' ГолЭкитике Уго
1:1
60' ГолТитц Филлип
1:2
71' ГолЭссанд Самюэль
2:2
74' ГолУзун Кан
90' Желтая карточкаВаргас Рубен
90' Желтая карточкаКох Робин
90'+7
Ход матча
12'
55'
1:0
60'
1:1
71'
1:2
72'
74'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
570 Количество передач 279
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Нкунку
Нильс
35
Тута
18
Дауд
Махмуд
11
Экитике
Уго
11
Вольф
Мариус
44
Кудосу
Хенри
19
Ониика
Фрэнк
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
35 ТутаПолузащитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Экитике УгоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Узун КанНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
-
44 Кудосу ХенриЗащитник
-
19 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
15 Мунье СтивПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Аугсбург
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
26 матчей
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.85
1.15
Среднее время на гол
48
78
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.31
1.23
Среднее время на гол
68
73
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
1.58
1.19
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|13 (2)
|1
|Экитике Уго
|7
|0.54
|Браун Натаниэль
|2
|0.15
|Гётце Марио
|2
|0.15
|Ларссон Хуго
|2
|0.15
|Узун Кан
|2
|0.15
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.08
|Тута
|1
|0.08
|Дауд Махмуд
|1
|0.08
|Матанович Игорь
|1
|0.08
|Шаиби Фарес
|1
|0.08
|Схири Эльес
|0
|0
|Эбимбе Эрик
|0
|0
|Коллинс Ннамди
|0
|0
|Бахойа Жан Маттео
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|5 (1)
|0.38
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.23
|Эссанд Самюэль
|3
|0.23
|Шлоттербек Кевен
|2
|0.15
|Вольф Мариус
|1
|0.08
|Реджбекай Элвис
|1
|0.08
|Кабадаи Юсуф
|1
|0.08
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|4
|1
|Тута
|4
|0
|Схири Эльес
|3
|0
|Кох Робин
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Эссанд Самюэль
|3
|1
|Шлоттербек Кевен
|3
|1
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Яннулис Димитрис
|3
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Варгас Рубен
|2
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Клод-Морис Алексис
|2
|0
|Мунье Стив
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Энгельс Арне
|1
|0
|Кёмюр Мерт
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Аугсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
4
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аугсбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
14
10
Айнтрахт Фр
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Аугсбург
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
19
14
Голы по времени матча
Забито
18
4
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
5
28%
1
25%
31-45
2
11%
1
25%
46-60
4
22%
2
50%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
4
50%
3
18%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
3
25%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
4
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
33
16
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
6%
0
0%
1-15
8
24%
3
19%
16-30
6
18%
4
25%
31-45
6
18%
4
25%
46-60
7
21%
4
25%
61-75
4
12%
1
6%
76-90
Пропущено
18
25
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
7
28%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
5
28%
5
20%
46-60
4
22%
6
24%
61-75
4
22%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 3:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 0:4 Мидтьюлланн - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вердер 1:0
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4
Аугсбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Бохум 1:0 Бавария - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Ингольштадт 7:0
Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Шальке 04 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Аугсбург
Точный счет
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
7:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
7
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
16
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
43
15
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
94
67
67
112
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|41 - 10
|33
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|30 - 20
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 23
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 24
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 25
|16
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 17
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|17 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 33
|5
|18.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 12
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|8.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 19
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|12 - 17
|6
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|13 (7)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|9
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:2 Аугсбург
Исход игры
Айнтрахт Фр
92.4% (110)
Ничья
3.4% (4)
Аугсбург
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
57.66% (64)
Нет
42.34% (47)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
35.3% (42)
2:0 Айнтрахт Фр
27.7% (33)
1:0 Айнтрахт Фр
10.9% (13)
3:1 Айнтрахт Фр
10.1% (12)
1:2 Аугсбург
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
4:1 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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