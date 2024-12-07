Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Айнтрахт Фр имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Гоувелеув Джеффри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Удар от ворот произведет Аугсбург

49' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Аугсбург

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

48' Удар от ворот произведет Аугсбург

47' Мармуш Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Хорошую попытку сделал Кнауфф Ансгар . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Нкунку Нильс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Нкунку Нильс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Кнауфф Ансгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Аугсбург

40' Нкунку Нильс не смог попасть в створ ударом издали

40' Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Аугсбург

37' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Аугсбург

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Титц Филлип получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Кристенсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Титц Филлип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Ониика Фрэнк получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Ониика Фрэнк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра в одни ворота сейчас. Айнтрахт Фр доминирует и владеет мячом

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Ониика Фрэнк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Оооо... вот это был удар! Кнауфф Ансгар должен был забить с этой позиции.

24' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Дауд Махмуд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Удар от ворот произведет Аугсбург

24' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Экитике Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Эссанд Самюэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Титц Филлип из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Титц Филлип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

16' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Аугсбург

15' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Матч возобновлен

13' Экитике Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Рефери не любит споров - именно за это Нкунку Нильс сейчас получил желтую

9' Лабрович Недилько взял и забрал мяч на выходе

9' Вольф Мариус из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Аугсбург

4' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Аугсбург

4' Мармуш Омар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Экитике Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Аугсбург

2' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Шлоттербек Кевен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Аугсбург начинает с центра поля