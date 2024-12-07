Тур: 13. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Стилер Тобиас
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
27
Райц
Рокко
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Райц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Фукуда ШиоНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Коуту ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
-
49 Люрс ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Боруссия Д
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
81.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 25 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Второй тайм
4%
96%
0 побед 1 ничья 19 побед
36 матчей
22.2%
8.3%
69.5%
8 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
13.9%
30.6%
55.5%
5 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
19.4%
27.8%
52.8%
7 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.37
0.71
Среднее время на гол
65
127
Всего голов
55
27
Голов в среднем за матч
3.24
1.42
Среднее время на гол
27
63
Всего голов
81
39
Голов в среднем за матч
2.25
1.08
Тотал матчей
2.5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
40
83
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|8 (1)
|0.67
|Плеа Алассан
|3
|0.25
|Онора Франк
|2
|0.17
|Штёгер Кевин
|1
|0.08
|Эльведи Нико
|1
|0.08
|Итакура Ко
|1
|0.08
|Чванчара Томаш
|1
|0.08
|Хак Робин
|0
|0
|Фридрих Марвин
|0
|0
|Улльрих Лукас
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|6 (1)
|0.5
|Байно-Гиттенс Джейми
|4
|0.33
|Адейеми Карим
|2
|0.17
|Нмеча Феликс
|2
|0.17
|Байер Максимилиан
|2
|0.17
|Мален Дониэлл
|2
|0.17
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.17
|Брандт Юлиан
|1
|0.08
|Бенсебаини Рами
|1
|0.08
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.08
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|Хак Робин
|4
|0
|Итакура Ко
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Райц Рокко
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
|Улльрих Лукас
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|5
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|1
|Коуту Ян
|3
|0
|Джан Эмре
|1
|1
|Кабар Альмугера
|1
|1
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Байер Максимилиан
|2
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0
|Шахин Нури
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
4
Боруссия М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
19
Боруссия М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Боруссия Д
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
7
23
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Забито
6
19
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
5
26%
61-75
1
17%
5
26%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
6
33%
7
30%
61-75
3
17%
5
22%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
18%
1
5%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
3
18%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Санкт-Паули 2:0 Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0
Боруссия М - Вердер 4:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Бавария 1:1 Динамо Загреб - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:1
Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0
Результаты матчей
Боруссия М
Боруссия Д
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
4:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
34
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
57
66
210
39
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|41 - 10
|33
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|30 - 20
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 19
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 23
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 24
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 25
|16
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 17
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|17 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 33
|5
|18.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 12
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 19
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|12 - 17
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|13 (7)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|9
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д
Исход игры
Боруссия М
8.5% (10)
Ничья
21.4% (25)
Боруссия Д
70.1% (82)
Тотал 2.5
Больше
80.87% (93)
Меньше
19.13% (22)
Обе команды забьют
Да
93.04% (107)
Нет
6.96% (8)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
54.7% (64)
1:1 Ничья
12% (14)
2:2 Ничья
9.4% (11)
2:1 Боруссия М
5.1% (6)
1:3 Боруссия Д
3.4% (4)
0:1 Боруссия Д
3.4% (4)
2:3 Боруссия Д
2.6% (3)
0:2 Боруссия Д
1.7% (2)
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