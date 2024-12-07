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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Боруссия М
 
Позже
Боруссия Д

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 117
Боруссия М 8.5% (10)
X 21.4% (25)
Боруссия Д 70.1% (82)
Все прогнозы
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Боруссия М
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Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
3
Итакура
Ко
26
Улльрих
Лукас
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
7
Штёгер
Кевин
11
Кляйндинст
Тим
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
13
Гросс
Паскаль
8
Нмеча
Феликс
14
Байер
Максимилиан
20
Забитцер
Марсель
43
Байно-Гиттенс
Джейми
9
Гирасси
Серу
Боруссия М
4-2-3-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Боруссия Д

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
81.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 25 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Второй тайм

4%
96%
0 побед 1 ничья 19 побед

36 матчей

22.2%
8.3%
69.5%
8 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

13.9%
30.6%
55.5%
5 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

19.4%
27.8%
52.8%
7 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

Б
1:2
Б
4:2
Б
5:2
Б
4:2
Б
6:0
Б
1:0
К
0:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:1
Б
5:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
4:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
ТМС
2:4
Б
2:1

Голы

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.37
0.71

Среднее время на гол

65
127

Всего голов

55
27

Голов в среднем за матч

3.24
1.42

Среднее время на гол

27
63

Всего голов

81
39

Голов в среднем за матч

2.25
1.08

Тотал матчей

2.5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

40
83

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 8 (1) 0.67
Плеа Алассан 3 0.25
Онора Франк 2 0.17
Штёгер Кевин 1 0.08
Эльведи Нико 1 0.08
Итакура Ко 1 0.08
Чванчара Томаш 1 0.08
Хак Робин 0 0
Фридрих Марвин 0 0
Улльрих Лукас 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 6 (1) 0.5
Байно-Гиттенс Джейми 4 0.33
Адейеми Карим 2 0.17
Нмеча Феликс 2 0.17
Байер Максимилиан 2 0.17
Мален Дониэлл 2 0.17
Джан Эмре 2 (2) 0.17
Брандт Юлиан 1 0.08
Бенсебаини Рами 1 0.08
Рюэрсон Юлиан 1 0.08
Гросс Паскаль 0 0
Шлоттербек Нико 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 4 0
Хак Робин 4 0
Итакура Ко 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Зандер Филипп 1 0
Нец Лука 1 0
Райц Рокко 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Улльрих Лукас 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 5 0
Шлоттербек Нико 3 1
Коуту Ян 3 0
Джан Эмре 1 1
Кабар Альмугера 1 1
Гросс Паскаль 2 0
Забитцер Марсель 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Антон Вальдемар 2 0
Байер Максимилиан 2 0
Байно-Гиттенс Джейми 2 0
Шахин Нури 1 0
Зюле Никлас 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Азхиль Айман 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
4
Боруссия М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
19
Боруссия М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Боруссия Д
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

7
23

Голы по времени матча

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Забито

6
19
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
5
26%
61-75
1
17%
5
26%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

18
23
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
6
33%
7
30%
61-75
3
17%
5
22%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
18%
1
5%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
3
18%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Санкт-Паули 2:0 Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0
Боруссия М - Вердер 4:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Бавария 1:1 Динамо Загреб - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:1
Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0

Результаты матчей

Боруссия М
Боруссия Д

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
4:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
6
1
2
4
2.5
3
4
1
5
3.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
6
6
2
10
2.5
3
9
1
11
3.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 10 3 0 41 - 10 33
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
3.
Байер Л
 Заявка 13 7 5 1 30 - 20 26
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 7 3 3 21 - 14 24
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 Заявка 12 6 2 4 23 - 19 20
7.
Штутгарт
 Заявка 13 5 5 3 26 - 23 20
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
9.
Вердер
 Заявка 13 5 4 4 20 - 24 19
10.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
11.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
12.
Унион Берлин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 14 16
13.
Аугсбург
 Заявка 13 4 4 5 16 - 25 16
14.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 13 3 2 8 11 - 17 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 1 9 17 - 28 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 13 1 2 10 13 - 33 5
18.
Бохум
 Заявка 13 0 2 11 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 17 - 3 16
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 4 2 0 18 - 8 14
4.
Штутгарт
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
5.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 17 - 12 14
6.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
7.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
8.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 7 1 0 6 4 - 19 3
18.
Бохум
 Заявка 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Вердер
 Заявка 7 4 1 2 14 - 13 13
6.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
7.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
10.
Санкт-Паули
 Заявка 7 2 0 5 8 - 10 6
11.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
12.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Аугсбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 17 2
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 13 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 9
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Бавария Мусиала Джамал 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Айнтрахт Фр Теате Артур 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Стилер Тобиас

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 93 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Боруссия М 8.5% (10)
X 21.4% (25)
Боруссия Д 70.1% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Боруссия Д
3.52
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4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д

Исход игры
Боруссия М
8.5% (10)
Ничья
21.4% (25)
Боруссия Д
70.1% (82)
Тотал 2.5
Больше
80.87% (93)
Меньше
19.13% (22)
Обе команды забьют
Да
93.04% (107)
Нет
6.96% (8)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
54.7% (64)
1:1 Ничья
12% (14)
2:2 Ничья
9.4% (11)
2:1 Боруссия М
5.1% (6)
1:3 Боруссия Д
3.4% (4)
0:1 Боруссия Д
3.4% (4)
2:3 Боруссия Д
2.6% (3)
0:2 Боруссия Д
1.7% (2)
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