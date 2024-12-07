Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Джованни Рейна навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Феликс Нмеча нанес удар, но тот был заблокирован.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Сегодняшная посещаемость составляет 54042 болельщиков

90' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Николас Мориц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Джованни Рейна из команды Боруссия Д подал угловой справа.

84' Феликс Нмеча выиграл воздушное противоборство у Райц Рокко

84' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

83' Зюле Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Джованни Рейна ослабляет давление, выбив мяч.

82' Вайгль Юлиан не смог попасть в створ ударом издали

82' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Джованни Рейна

77' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Г О О О О О Л - Штёгер Кевин из команды Боруссия М забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Грегор Кобель прыгнул вправо!

70' Гросс Паскаль получил желтую карточку от судьи

70' После проверки VAR судья изменил решение - Боруссия М пробьет пенальти!

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Боруссия М

68' Плеа Алассан нанес удар головой, но Грегор Кобель спокойно отбил мяч.

65' Г О О О О Л - Байно-Гиттенс Джейми забивает с правой ноги!

64' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Вайгль Юлиан пробует нанести удар издали, но Грегор Кобель держит все под контролем

62' Хорошую попытку сделал Мален Дониэлл . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

57' Байер Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Байно-Гиттенс Джейми не смог попасть в створ ударом издали

55' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Штёгер Кевин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Шлоттербек Нико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.