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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 54042 Главный судья: Стилер Тобиас
Боруссия М
1:1
Конец матча
Боруссия Д
0'
30' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
47' Желтая карточка
Шлоттербек Нико
0:1
65' Гол
Байно-Гиттенс Джейми
70' Желтая карточка
Гросс Паскаль
1:1
71' Пенальти
Штёгер Кевин
90' Желтая карточка
Чванчара Томаш
90' Вторая желтая карточка
Чванчара Томаш
90'+9

Ход матча

30'
Вайгль Юлиан
 
47'
 
Шлоттербек Нико
58'
 
Мален Дониэлл
Байер Максимилиан
65'
0:1
Байно-Гиттенс Джейми
(Шлоттербек Нико)
70'
 
Гросс Паскаль
71'
Штёгер Кевин
1:1
75'
Хак Робин
Плеа Алассан
 
75'
Зандер Филипп
Штёгер Кевин
 
78'
 
Рейна Джованни
Гросс Паскаль
83'
 
Джан Эмре
Зюле Никлас
89'
Нгуму Натан
Онора Франк
 
89'
Чванчара Томаш
Кляйндинст Тим
 
90'
Чванчара Томаш
 
90'
Чванчара Томаш
 
90'
Фридрих Марвин
Райц Рокко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 346 Количество передач 531
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 117
Боруссия М 8.5% (10)
X 21.4% (25)
Боруссия Д 70.1% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
26
Улльрих
Лукас
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
7
Штёгер
Кевин
14
Плеа
Алассан
11
Кляйндинст
Тим
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
13
Гросс
Паскаль
8
Нмеча
Феликс
14
Байер
Максимилиан
20
Забитцер
Марсель
43
Байно-Гиттенс
Джейми
9
Гирасси
Серу
Боруссия М
4-2-3-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Боруссия Д

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
81.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 25 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Второй тайм

4%
96%
0 побед 1 ничья 19 побед

36 матчей

22.2%
8.3%
69.5%
8 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

13.9%
30.6%
55.5%
5 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

19.4%
27.8%
52.8%
7 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

Б
1:2
Б
4:2
Б
5:2
Б
4:2
Б
6:0
Б
1:0
К
0:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:1
Б
5:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
4:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
ТМС
2:4
Б
2:1

Голы

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.37
0.71

Среднее время на гол

65
127

Всего голов

55
27

Голов в среднем за матч

3.24
1.42

Среднее время на гол

27
63

Всего голов

81
39

Голов в среднем за матч

2.25
1.08

Тотал матчей

2.5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

40
83

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 8 (1) 0.62
Плеа Алассан 3 0.23
Штёгер Кевин 2 (1) 0.15
Онора Франк 2 0.15
Эльведи Нико 1 0.08
Итакура Ко 1 0.08
Чванчара Томаш 1 0.08
Хак Робин 0 0
Фридрих Марвин 0 0
Улльрих Лукас 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 6 (1) 0.46
Байно-Гиттенс Джейми 5 0.38
Адейеми Карим 2 0.15
Нмеча Феликс 2 0.15
Байер Максимилиан 2 0.15
Мален Дониэлл 2 0.15
Джан Эмре 2 (2) 0.15
Брандт Юлиан 1 0.08
Бенсебаини Рами 1 0.08
Рюэрсон Юлиан 1 0.08
Гросс Паскаль 0 0
Шлоттербек Нико 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 5 0
Хак Робин 4 0
Чванчара Томаш 1 1
Итакура Ко 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Зандер Филипп 1 0
Нец Лука 1 0
Райц Рокко 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Улльрих Лукас 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 4 1
Бенсебаини Рами 5 0
Гросс Паскаль 3 0
Коуту Ян 3 0
Джан Эмре 1 1
Кабар Альмугера 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Антон Вальдемар 2 0
Байер Максимилиан 2 0
Байно-Гиттенс Джейми 2 0
Шахин Нури 1 0
Зюле Никлас 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Азхиль Айман 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5
Боруссия М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
19
Боруссия М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Боруссия Д
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

8
24

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
3
60%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Забито

6
19
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
5
26%
61-75
1
17%
5
26%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

19
24
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
7
37%
8
33%
61-75
3
16%
5
21%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
17%
1
5%
1-15
1
6%
6
30%
16-30
4
22%
4
20%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
5
28%
3
15%
61-75
3
17%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Санкт-Паули 2:0 Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0
Боруссия М - Вердер 4:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Бавария 1:1 Динамо Загреб - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:1
Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0

Результаты матчей

Боруссия М
Боруссия Д

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
4
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
6
1
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 10 3 0 41 - 10 33
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
3.
Байер Л
 Заявка 13 7 5 1 30 - 20 26
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 7 3 3 21 - 14 24
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 3 4 24 - 20 21
6.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
7.
Штутгарт
 Заявка 13 5 5 3 26 - 23 20
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
9.
Вердер
 Заявка 13 5 4 4 20 - 24 19
10.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
11.
Боруссия М
 Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 14 16
13.
Аугсбург
 Заявка 13 4 4 5 16 - 25 16
14.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 13 3 2 8 11 - 17 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 1 9 17 - 28 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 13 1 2 10 13 - 33 5
18.
Бохум
 Заявка 13 0 2 11 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 17 - 3 16
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 4 2 0 18 - 8 14
4.
Штутгарт
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
5.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 17 - 12 14
6.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
7.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
8.
Боруссия М
 Заявка 7 4 1 2 14 - 10 13
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 7 1 0 6 4 - 19 3
18.
Бохум
 Заявка 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Вердер
 Заявка 7 4 1 2 14 - 13 13
6.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
7.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
10.
Санкт-Паули
 Заявка 7 2 0 5 8 - 10 6
11.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
12.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
17.
Аугсбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 13 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 9
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Бавария Мусиала Джамал 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 4
Айнтрахт Фр Теате Артур 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Весь список
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 117
    Боруссия М 8.5% (10)
    X 21.4% (25)
    Боруссия Д 70.1% (82)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Боруссия Д

    Исход игры
    Боруссия М
    8.5% (10)
    Ничья
    21.4% (25)
    Боруссия Д
    70.1% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.87% (93)
    Меньше
    19.13% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    93.04% (107)
    Нет
    6.96% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    54.7% (64)
    1:1 Ничья
    12% (14)
    2:2 Ничья
    9.4% (11)
    2:1 Боруссия М
    5.1% (6)
    1:3 Боруссия Д
    3.4% (4)
    0:1 Боруссия Д
    3.4% (4)
    2:3 Боруссия Д
    2.6% (3)
    0:2 Боруссия Д
    1.7% (2)
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