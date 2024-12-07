  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Ружомберок
0:1
Второй тайм: 50'
Спартак Трнава
0'
19' Желтая карточка
Азанго Филип
0:1
32' Гол
Азанго Филип

Ход матча

19'
 
Азанго Филип
32'
0:1
Азанго Филип
46'
Тучны Адам
Селески Александер
 
46'
Герец Штефан
Мудры Тимотей
 
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Ничья
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1
Тяпай
Доминик
16
Кестль
Даниэль
32
Малы
Матуш
22
Симон
Габриэл
6
Мудры
Тимотей
28
Селески
Александер
11
Лавринчик
Самуэль
4
Лютеран
Оливер
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
9
Хуф
Давид
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
2
Штетина
Лукаш
33
Твардзик
Филип
29
Микович
Мартин
80
Желькович
Адриан
97
Офори
Келвин
14
Кратохвил
Милош
23
Даниэл
Эрик
17
Паур
Якуб
11
Азанго
Филип
Ружомберок
3-4-1-2
Спартак Трнава
4-1-2-3

История личных встреч

Ружомберок
Спартак Трнава

30 матчей

70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.3%
43.3%
13.4%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.7%
53.3%
17 побед 16 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 15 побед

55 матчей

38.2%
27.3%
34.5%
21 победа 15 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.6%
47.3%
29.1%
13 побед 26 ничьих 16 побед

Второй тайм

30.9%
41.8%
27.3%
17 побед 23 ничьи 15 побед

История матчей

С
2:2
С
1:0
К
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:2
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
0:2
КС
1:2
С
1:4
КС
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
3:0
CL
0:0
CL
0:2
CL
0:0
CL
0:0
К
3:0
К
0:3
CL
2:0
CL
2:1
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:4
CL
1:0
CL
2:0
CL
4:0

Голы

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.11
1.07

Среднее время на гол

81
83

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.3
0.82

Среднее время на гол

69
109

Всего голов

66
52

Голов в среднем за матч

1.2
0.95

Тотал матчей

2.5
45
Больше 82%
Меньше 18%
10
34
Больше 62%
Меньше 38%
21
23
Больше 42%
Меньше 58%
32
13
Больше 24%
Меньше 76%
42
3
Больше 5%
Меньше 95%
52

Среднее время на гол

75
95

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладик Ян 4 0.24
Хриен Мартин 4 (1) 0.24
Лавринчик Самуэль 2 (2) 0.12
Хуф Давид 2 0.12
Бодя Мартин 2 (1) 0.12
Келемен Марко 1 (1) 0.06
Хобот Марьян 1 0.06
Малы Матуш 1 0.06
Симон Габриэл 1 0.06
Мудры Тимотей 1 (1) 0.06
Домонкос Кристоф 0 0
Селески Александер 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офори Келвин 7 0.41
Даниэл Эрик 4 0.24
Азанго Филип 3 0.18
Дюриш Михал 2 0.12
Прохазка Роман 2 (1) 0.12
Кратохвил Милош 2 0.12
Микович Мартин 1 0.06
Пих Роберт 1 0.06
Штетина Лукаш 1 0.06
Паур Якуб 1 0.06
Голик Либор 0 0
Желькович Адриан 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавринчик Самуэль 5 0
Ondrej Smetana 3 1
Кестль Даниэль 4 0
Лютеран Оливер 4 0
Селески Александер 2 1
Гладик Ян 3 0
Симон Габриэл 3 0
Домонкос Кристоф 3 0
Тучны Адам 3 0
Малы Матуш 1 1
Хриен Мартин 1 0
Хуф Давид 1 0
Келемен Марко 1 0
Гомола Мартин 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохазка Роман 6 0
Дюриш Михал 5 0
Кратохвил Милош 5 0
Желькович Адриан 5 0
Уйлаки Марек 2 0
Микович Мартин 2 0
Сабо Эрик 2 0
Пих Роберт 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Кубиста Войтех 1 0
Шулек Мартин 1 0
Голик Либор 1 0
Азанго Филип 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Спартак Трнава
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
3
Ружомберок
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Спартак Трнава
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

5
11
Ружомберок
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Спартак Трнава
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
9%
3
23%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
5
38%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
29%
1
17%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

23
24
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
3
13%
5
21%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
7
30%
3
13%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
4
17%
8
33%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
5
24%
3
21%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
3
14%
5
36%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
6
29%
3
21%
61-75
1
5%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Михаловце - Ружомберок 4:2 Ружомберок - Комарно 1:3 Ружомберок - Комарно 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:0
Ружомберок - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1 Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Скалица 2:0 Жилина - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Комарно - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0

Результаты матчей

Ружомберок
Спартак Трнава

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
8
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 13 2 1 38 - 18 41
2.
Жилина
 16 11 4 1 37 - 14 37
3.
Спартак Трнава
 1:0 17 9 6 2 25 - 14 33
4.
ДАК
 16 6 5 5 20 - 14 23
5.
Михаловце
 0:0 17 5 6 6 22 - 28 21
6.
Кошице
 16 4 7 5 20 - 19 19
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 17 4 7 6 20 - 23 19
8.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 17 4 6 7 20 - 22 18
9.
Ружомберок
 0:1 17 4 5 8 19 - 26 17
10.
Комарно
 0:0 17 4 2 11 18 - 35 14
11.
Тренчин
 16 2 7 7 16 - 29 13
12.
Скалица
 16 3 3 10 18 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 18 - 10 19
3.
Спартак Трнава
 1:0 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 9 4 2 3 15 - 11 14
5.
Михаловце
 0:0 9 3 4 2 13 - 14 13
6.
Ружомберок
 0:1 9 3 3 3 9 - 10 12
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 8 2 4 2 13 - 10 10
8.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
9.
Тренчин
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 0:0 8 1 1 6 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Спартак Трнава
 1:0 9 5 3 1 14 - 8 18
3.
Жилина
 8 4 3 1 15 - 5 15
4.
ДАК
 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Комарно
 0:0 9 3 1 5 10 - 19 10
6.
Кошице
 8 2 3 3 10 - 11 9
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 9 2 3 4 7 - 13 9
8.
Михаловце
 0:0 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Ружомберок
 0:1 8 1 2 5 10 - 16 5
10.
Скалица
 8 1 1 6 9 - 21 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 8 0 4 4 5 - 11 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 14 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (1)
Кошице Медвед Жан 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Михаловце Тарадуда Денис 8
Кошице Кривак Ян 1 6
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Г О О О О Л - Азанго Филип бьет в цель!
  • 19'
    Азанго Филип получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Спартак Трнава
9.00
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5.30
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