Тур: 17. Стадион: Ружомберок.
0:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаАзанго Филип
0:1
32' ГолАзанго Филип
72' Желтая карточкаТучны Адам
0:2
90' ГолДюриш Михал
90'+7
Ход матча
18'
32'
0:1
59'
67'
72'
90'
0:2
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
97
Офори
Келвин
23
Даниэл
Эрик
17
Паур
Якуб
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
-
34 Matej Luksch
-
Главный тренер: Radim Kucera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
18 Шулек МартинЗащитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
-
41 Patrik Vasil
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Ружомберок
Спартак Трнава
30 матчей
70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.3%
43.3%
13.4%
13 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.7%
53.3%
17 побед 16 ничьих 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 15 побед
55 матчей
38.2%
27.3%
34.5%
21 победа 15 ничьих 19 побед
Первый тайм
23.6%
47.3%
29.1%
13 побед 26 ничьих 16 побед
Второй тайм
30.9%
41.8%
27.3%
17 побед 23 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.11
1.07
Среднее время на гол
81
83
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.3
0.82
Среднее время на гол
69
109
Всего голов
66
52
Голов в среднем за матч
1.2
0.95
Тотал матчей
2.5
45
Больше 82%
Меньше 18%
10
34
Больше 62%
Меньше 38%
21
23
Больше 42%
Меньше 58%
32
13
Больше 24%
Меньше 76%
42
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
Среднее время на гол
75
95
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|4
|0.24
|Хриен Мартин
|4 (1)
|0.24
|Лавринчик Самуэль
|2 (2)
|0.12
|Хуф Давид
|2
|0.12
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.12
|Келемен Марко
|1 (1)
|0.06
|Хобот Марьян
|1
|0.06
|Малы Матуш
|1
|0.06
|Симон Габриэл
|1
|0.06
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.06
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офори Келвин
|7
|0.41
|Даниэл Эрик
|4
|0.24
|Дюриш Михал
|3
|0.18
|Азанго Филип
|3
|0.18
|Прохазка Роман
|2 (1)
|0.12
|Кратохвил Милош
|2
|0.12
|Микович Мартин
|1
|0.06
|Пих Роберт
|1
|0.06
|Штетина Лукаш
|1
|0.06
|Паур Якуб
|1
|0.06
|Шулек Мартин
|0
|0
|Голик Либор
|0
|0
|Желькович Адриан
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Ondrej Smetana
|3
|1
|Кестль Даниэль
|4
|0
|Тучны Адам
|4
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Селески Александер
|2
|1
|Гладик Ян
|3
|0
|Симон Габриэл
|3
|0
|Домонкос Кристоф
|3
|0
|Малы Матуш
|1
|1
|Хриен Мартин
|1
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Келемен Марко
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохазка Роман
|6
|0
|Дюриш Михал
|5
|0
|Кратохвил Милош
|5
|0
|Желькович Адриан
|5
|0
|Уйлаки Марек
|2
|0
|Микович Мартин
|2
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Кубиста Войтех
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Азанго Филип
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Спартак Трнава
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
8
3
Ружомберок
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Спартак Трнава
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
5
11
Ружомберок
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Спартак Трнава
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
11
15
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
9%
3
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
6
40%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
29%
1
17%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
23
26
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
3
13%
5
19%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
7
30%
4
15%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
4
17%
9
35%
76-90
Пропущено
23
14
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
22%
3
21%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
6
26%
3
21%
61-75
2
9%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Михаловце - Ружомберок 4:2 Ружомберок - Комарно 1:3 Ружомберок - Комарно 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:0
Ружомберок - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1 Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Скалица 2:0 Жилина - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Комарно - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0
Результаты матчей
Ружомберок
Спартак Трнава
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
35
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
413
98
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|13
|3
|1
|39 - 19
|42
|2.
|1:1
|17
|11
|5
|1
|38 - 15
|38
|3.
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|4.
|16
|6
|5
|5
|20 - 14
|23
|5.
|17
|5
|6
|6
|22 - 23
|21
|6.
|17
|5
|6
|6
|22 - 28
|21
|7.
|16
|4
|7
|5
|20 - 19
|19
|8.
|17
|4
|5
|8
|20 - 24
|17
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 27
|17
|10.
|17
|4
|2
|11
|18 - 35
|14
|11.
|16
|2
|7
|7
|16 - 29
|13
|12.
|16
|3
|3
|10
|18 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|7
|2
|0
|23 - 10
|23
|2.
|1:1
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|5.
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|7.
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|8.
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|8
|1
|1
|6
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|7
|2
|0
|21 - 9
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|6.
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|7.
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|10.
|8
|1
|1
|6
|9 - 21
|4
|11.
|8
|0
|4
|4
|5 - 11
|4
|12.
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|14 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|8 (1)
|Жилина
|Eric Bille
|7 (4)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|8
|Кошице
|Кривак Ян
|1 6
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|6