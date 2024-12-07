Тур: 17. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
0:2
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаIvan Mensah
65' Желтая карточкаСлавик Адриан
67' Желтая карточкаVincent Chyla
0:1
76' ГолDaniel Smekal
85' Желтая карточкаБренкус Адам
0:2
89' ГолPeter Juritka
90'+6
Ход матча
48'
65'
67'
76'
85'
89'
0:2
25
Ivan
Mensah
88
Глинка
Марек
28
Пишоя
Марьян
28
Данко
Адам
15
Rene
Paraj
25
Simon
Fasko
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
88 Глинка МарекЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Малец ТомашНападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Марек Бажик
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
-
15 Rene ParajЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
11 Samuel Datko
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.63
Среднее время на гол
60
55
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
2
Среднее время на гол
55
45
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.57
1.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
50
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|0.53
|Малец Томаш
|4
|0.24
|Слебодник Тибор
|2
|0.12
|Загуменски Тимотей
|1
|0.06
|Веселовски Доминик
|1
|0.06
|Годал Борис
|1
|0.06
|Глинка Марек
|1
|0.06
|Lubomir Willweber
|1
|0.06
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alasana Yirajang
|5
|0.29
|Галчик Роланд
|4
|0.24
|Daniel Smekal
|3
|0.18
|Sanusi Ridwan
|3
|0.18
|Peter Juritka
|3
|0.18
|Депетрис Давид
|2 (1)
|0.12
|Samuel Datko
|1
|0.06
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Rene Paraj
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренкус Адам
|5
|0
|Загуменски Тимотей
|3
|1
|Branislav Luptak
|4
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Рымаренко Мартин
|3
|0
|Ivan Mensah
|3
|0
|Marek Bazik
|1
|1
|Малец Томаш
|2
|0
|Lukas Migala
|2
|0
|Шикула Николас
|2
|0
|Годал Борис
|0
|1
|Глинка Марек
|1
|0
|Поважанец Якуб
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|5
|1
|Rene Paraj
|5
|0
|Славик Адриан
|4
|0
|Simon Fasko
|4
|0
|Галчик Роланд
|3
|0
|Vincent Chyla
|3
|0
|Мрва Марио
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Данко Адам
|2
|0
|Filip Mielke
|2
|0
|Peter Juritka
|2
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
3
Дукла Банска-Бистрица
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
5
11
Дукла Банска-Бистрица
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Железярне Подбрезова
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
3
19%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
43%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
22
19
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
4
18%
2
11%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
4
18%
4
21%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
4
18%
6
32%
76-90
Пропущено
20
24
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 6:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Скалица - Железярне Подбрезова 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
6
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
26
17
26
17
26
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
88
511
511
115
214
115
214
115
115
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|14 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|8
|Кошице
|Кривак Ян
|1 6
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|6