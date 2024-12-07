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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
0:2
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
48' Желтая карточка
Ivan Mensah
65' Желтая карточка
Славик Адриан
67' Желтая карточка
Vincent Chyla
0:1
76' Гол
Daniel Smekal
85' Желтая карточка
Бренкус Адам
0:2
89' Гол
Peter Juritka
90'+6
36
Трновски
Михал
25
Ivan
Mensah
88
Глинка
Марек
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
7
Поважанец
Якуб
6
Рихтарех
Давид
13
Шикула
Николас
20
Веселовски
Доминик
9
Слебодник
Тибор
11
Рымаренко
Мартин
28
Данко
Адам
15
Rene
Paraj
24
Коштрна
Кристиан
18
Маркович
Алекс
23
Славик
Адриан
25
Simon
Fasko
13
Vincent
Chyla
27
Sanusi
Ridwan
9
Daniel
Smekal
26
Стефаник
Самуэль
10
Alasana
Yirajang
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
1:4
С
1:2
С
3:1
С
0:2
С
3:1
ВЛ
2:0
ВЛ
2:3
ВЛ
1:0
ВЛ
3:4
ВЛПВК
2:2
ВЛ
0:2
С
1:1

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
2

Среднее время на гол

55
45

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.57
1.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
50

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рымаренко Мартин 9 (2) 0.53
Малец Томаш 4 0.24
Слебодник Тибор 2 0.12
Загуменски Тимотей 1 0.06
Веселовски Доминик 1 0.06
Годал Борис 1 0.06
Глинка Марек 1 0.06
Lubomir Willweber 1 0.06
Пишоя Марьян 0 0
Бренкус Адам 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alasana Yirajang 5 0.29
Галчик Роланд 4 0.24
Daniel Smekal 3 0.18
Sanusi Ridwan 3 0.18
Peter Juritka 3 0.18
Депетрис Давид 2 (1) 0.12
Samuel Datko 1 0.06
Стефаник Самуэль 0 0
Оравец Матей 0 0
Rene Paraj 0 0
Славик Адриан 0 0
Simon Fasko 0 0
Демл Ондржей 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренкус Адам 5 0
Загуменски Тимотей 3 1
Branislav Luptak 4 0
Lubomir Willweber 3 0
Рымаренко Мартин 3 0
Ivan Mensah 3 0
Marek Bazik 1 1
Малец Томаш 2 0
Lukas Migala 2 0
Шикула Николас 2 0
Годал Борис 0 1
Глинка Марек 1 0
Поважанец Якуб 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Веселовски Доминик 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Oliver Klimpl 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 5 1
Rene Paraj 5 0
Славик Адриан 4 0
Simon Fasko 4 0
Галчик Роланд 3 0
Vincent Chyla 3 0
Мрва Марио 2 0
Samuel Datko 2 0
Данко Адам 2 0
Filip Mielke 2 0
Peter Juritka 2 0
Депетрис Давид 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Kayode Saliman 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
3
Дукла Банска-Бистрица
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

5
11
Дукла Банска-Бистрица
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Железярне Подбрезова
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
3
19%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
43%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

22
19
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
4
18%
2
11%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
4
18%
4
21%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
4
18%
6
32%
76-90

Пропущено

20
24
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 6:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Скалица - Железярне Подбрезова 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
6
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
2
6
1
7
4.5
1
7
1
7
5.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
8
5
11
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
1
15
5.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 13 2 1 38 - 18 41
2.
Жилина
 16 11 4 1 37 - 14 37
3.
Спартак Трнава
 17 9 6 2 26 - 14 33
4.
ДАК
 16 6 5 5 20 - 14 23
5.
Железярне Подбрезова
 17 5 6 6 22 - 23 21
6.
Михаловце
 17 5 6 6 22 - 28 21
7.
Кошице
 16 4 7 5 20 - 19 19
8.
Дукла Банска-Бистрица
 17 4 5 8 20 - 24 17
9.
Ружомберок
 17 4 5 8 19 - 27 17
10.
Комарно
 17 4 2 11 18 - 35 14
11.
Тренчин
 16 2 7 7 16 - 29 13
12.
Скалица
 16 3 3 10 18 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 18 - 10 19
3.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 1 4 15 - 13 13
5.
Михаловце
 9 3 4 2 13 - 14 13
6.
Ружомберок
 9 3 3 3 9 - 11 12
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 4 2 13 - 10 10
8.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
9.
Тренчин
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 8 1 1 6 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Спартак Трнава
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Жилина
 8 4 3 1 15 - 5 15
4.
ДАК
 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Железярне Подбрезова
 9 3 2 4 9 - 13 11
6.
Комарно
 9 3 1 5 10 - 19 10
7.
Кошице
 8 2 3 3 10 - 11 9
8.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Ружомберок
 8 1 2 5 10 - 16 5
10.
Скалица
 8 1 1 6 9 - 21 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 8 0 4 4 5 - 11 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 14 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (1)
Кошице Медвед Жан 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Михаловце Тарадуда Денис 8
Кошице Кривак Ян 1 6
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 6
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      Иван Менса получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О Л - Ridwan Sanusi бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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