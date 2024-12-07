  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Жилина
1:1
Второй тайм: 63'
Слован Братислава
0'
22' Желтая карточка
Барсегян Тигран
22' Желтая карточка
James Ndjeungoue
31' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
37' Желтая карточка
Толич Марко
45' Желтая карточка
Губочан Томаш
1:0
48' Гол
Eric Bille
1:1
55' Гол
Блэкмэн Сезар
62' Желтая карточка
Игнатенко Даниил

Ход матча

22'
 
Барсегян Тигран
22'
James Ndjeungoue
 
31'
 
Саввидис Кириакос
37'
 
Толич Марко
45'
Губочан Томаш
 
46'
 
Пощек Лукаш
Толич Марко
48'
Eric Bille
(Копашек Самуэль)
1:0
55'
1:1
Блэкмэн Сезар
(Стрелец Давид)
62'
 
Игнатенко Даниил
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Жилина
Ничья
Слован Братислава
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Все Коэффициенты
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
19
Копашек
Самуэль
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
71
Такач
Доминик
28
Блэкмэн
Сезар
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
23
Шарани
Зуберу
88
Саввидис
Кириакос
77
Игнатенко
Даниил
10
Толич
Марко
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
18
Марчелли
Нино
Жилина
3-4-3
Слован Братислава
4-2-1-3

История личных встреч

Жилина
Слован Братислава

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.4%
40.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
48.1%
18 побед 13 ничьих 0 побед

40 матчей

22.5%
77.5%
0 побед 9 ничьих 31 победа

Первый тайм

35%
65%
0 побед 14 ничьих 23 победы

Второй тайм

27.5%
72.5%
0 побед 11 ничьих 25 побед

67 матчей

26.9%
26.9%
46.2%
18 побед 18 ничьих 31 победа

Первый тайм

28.4%
37.3%
34.3%
19 побед 25 ничьих 23 победы

Второй тайм

26.9%
35.8%
37.3%
18 побед 24 ничьи 25 побед

История матчей

С
0:5
С
2:3
С
0:3
К
1:0
С
0:4
С
2:0
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:3
С
1:1
С
2:2
К
1:2
С
2:3
С
2:2
С
3:2
С
2:2
С
2:3
К
2:0
С
0:0
С
1:1
С
6:2
С
0:3
С
5:2
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
6:0
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
К
1:1
К
0:0
С
2:1
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
2:0
С
2:1
КС
2:0
КС
1:3
С
2:0
КС
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
CL
3:0
CL
2:1
CL
2:1
CL
0:0
CL
0:1
CL
2:2
С
1:1
CL
2:0
CL
2:0
CL
2:1
CL
0:1
К
0:0
К
1:2
CL
2:0
CL
0:0
CL
3:0

Голы

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.43
1.09

Среднее время на гол

63
82

Всего голов

57
48

Голов в среднем за матч

1.78
1.37

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

107
83

Голов в среднем за матч

1.6
1.24

Тотал матчей

2.5
60
Больше 90%
Меньше 10%
7
53
Больше 79%
Меньше 21%
14
36
Больше 54%
Меньше 46%
31
21
Больше 31%
Меньше 69%
46
13
Больше 19%
Меньше 81%
54
4
Больше 6%
Меньше 94%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
65
1
Больше 1%
Меньше 99%
66

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eric Bille 7 (2) 0.41
Капралик Адриан 6 0.35
Зауэр Марио 5 0.29
Дюриш Давид 5 0.29
Минарик Ян 2 0.12
Алиягич Денис 2 0.12
Timotej Hranica 2 0.12
Качер Мирослав 1 0.06
Бари Кристиан 1 0.06
Илько Патрик 1 0.06
Lukas Prokop 1 0.06
Копашек Самуэль 1 0.06
Samuel Gidi 1 0.06
Пекарик Петер 1 0.06
Яворчек Доминик 1 0.06
James Ndjeungoue 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 14 (3) 0.82
Стрелец Давид 9 0.53
Мак Роберт 4 0.24
Марчелли Нино 3 0.18
Толич Марко 1 0.06
Блэкмэн Сезар 1 0.06
Шарани Зуберу 1 0.06
Метсоко Иджесси 1 0.06
Кашия Гурам 1 0.06
Игнатенко Даниил 1 0.06
Куцка Юрай 0 0
Пощек Лукаш 0 0
Виммер Кевин 0 0
Мустафич Ален 0 0
Вут Симен 0 0
Гайдош Артур 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
James Ndjeungoue 6 0
Копашек Самуэль 4 0
Губочан Томаш 3 0
Samuel Gidi 3 0
Минарик Ян 2 0
Дюриш Давид 2 0
Eric Bille 2 0
Adama Drame 0 1
Пекарик Петер 1 0
Michal Scasny 1 0
Качер Мирослав 1 0
Lukas Prokop 1 0
Бари Кристиан 1 0
Илько Патрик 1 0
Капралик Адриан 1 0
Зауэр Марио 1 0
Timotej Hranica 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толич Марко 4 0
Медведев Юрий II 2 1
Вайсс Владимир 3 0
Байрич Кенан 3 0
Игнатенко Даниил 3 0
Войтко Матуш 3 0
Кашия Гурам 2 0
Виммер Кевин 2 0
Саввидис Кириакос 2 0
Барсегян Тигран 2 0
Мак Роберт 1 0
Такач Доминик 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Шарани Зуберу 1 0
Сёке Юлиус 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Слован Братислава
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

2
1
Жилина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Слован Братислава
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

15
15
Жилина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Слован Братислава
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
14%
2
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
7
32%
6
29%
61-75
2
9%
7
33%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
13%
3
20%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
5
33%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
5
38%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

37
36
14 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
5
14%
5
14%
1-15
2
5%
1
3%
16-30
7
19%
6
17%
31-45
6
16%
6
17%
46-60
10
27%
6
17%
61-75
7
19%
12
33%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
29%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
21%
6
30%
31-45
4
29%
5
25%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
1
7%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Тренчин - Жилина 2:4 Жилина - Спартак Трнава 3:1 Михаловце - Жилина 1:1 Михаловце - Жилина 1:1
Ружомберок - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 3:1 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Комарно 6:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Слован Братислава - Милан 2:3 Кошице - Слован Братислава 1:1
Слован Братислава - Скалица 3:1 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2

Результаты матчей

Жилина
Слован Братислава

Точный счет

3:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Жилина
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
2.5
Больше Меньше
3
5
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
6
2
3
5
2.5
4
4
2
6
3.5
2
6
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
12
4
1.5
11
5
8
8
2.5
7
9
3
13
3.5
3
13
1
15
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:1 17 13 3 1 39 - 19 42
2.
Жилина
 1:1 17 11 5 1 38 - 15 38
3.
Спартак Трнава
 17 9 6 2 26 - 14 33
4.
ДАК
 16 6 5 5 20 - 14 23
5.
Железярне Подбрезова
 17 5 6 6 22 - 23 21
6.
Михаловце
 17 5 6 6 22 - 28 21
7.
Кошице
 16 4 7 5 20 - 19 19
8.
Дукла Банска-Бистрица
 17 4 5 8 20 - 24 17
9.
Ружомберок
 17 4 5 8 19 - 27 17
10.
Комарно
 17 4 2 11 18 - 35 14
11.
Тренчин
 16 2 7 7 16 - 29 13
12.
Скалица
 16 3 3 10 18 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1:1 9 7 2 0 23 - 10 23
2.
Слован Братислава
 1:1 8 6 1 1 18 - 10 19
3.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 1 4 15 - 13 13
5.
Михаловце
 9 3 4 2 13 - 14 13
6.
Ружомберок
 9 3 3 3 9 - 11 12
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 4 2 13 - 10 10
8.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
9.
Тренчин
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 8 1 1 6 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:1 9 7 2 0 21 - 9 23
2.
Спартак Трнава
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Жилина
 1:1 8 4 3 1 15 - 5 15
4.
ДАК
 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Железярне Подбрезова
 9 3 2 4 9 - 13 11
6.
Комарно
 9 3 1 5 10 - 19 10
7.
Кошице
 8 2 3 3 10 - 11 9
8.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Ружомберок
 8 1 2 5 10 - 16 5
10.
Скалица
 8 1 1 6 9 - 21 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 8 0 4 4 5 - 11 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 14 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (2)
Кошице Медвед Жан 8 (1)
Жилина Eric Bille 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Михаловце Тарадуда Денис 8
Кошице Кривак Ян 1 6
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Губочан Томаш получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Толич Марко получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    УДАЛЕНИЕ! - Толич Марко увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 31'
    Саввидис Кириакос получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    James Ndjeungoue получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Барсегян Тигран получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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