Тур: 17. Стадион: Стадион под Дубном.
1:1
Второй тайм: 63'
0'
22' Желтая карточкаБарсегян Тигран
22' Желтая карточкаJames Ndjeungoue
31' Желтая карточкаСаввидис Кириакос
37' Желтая карточкаТолич Марко
45' Желтая карточкаГубочан Томаш
1:0
48' ГолEric Bille
1:1
55' ГолБлэкмэн Сезар
62' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
Ход матча
22'
22'
37'
45'
48'
1:0
55'
1:1
62'
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
12
Байрич
Кенан
10
Толич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Eric BilleНападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Adama Drame
-
34 Lukas Prokop
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
21 Мак РобертНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Жилина
Слован Братислава
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.4%
40.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
48.1%
18 побед 13 ничьих 0 побед
40 матчей
22.5%
77.5%
0 побед 9 ничьих 31 победа
Первый тайм
35%
65%
0 побед 14 ничьих 23 победы
Второй тайм
27.5%
72.5%
0 побед 11 ничьих 25 побед
67 матчей
26.9%
26.9%
46.2%
18 побед 18 ничьих 31 победа
Первый тайм
28.4%
37.3%
34.3%
19 побед 25 ничьих 23 победы
Второй тайм
26.9%
35.8%
37.3%
18 побед 24 ничьи 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
1.43
1.09
Среднее время на гол
63
82
Всего голов
57
48
Голов в среднем за матч
1.78
1.37
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
107
83
Голов в среднем за матч
1.6
1.24
Тотал матчей
2.5
60
Больше 90%
Меньше 10%
7
53
Больше 79%
Меньше 21%
14
36
Больше 54%
Меньше 46%
31
21
Больше 31%
Меньше 69%
46
13
Больше 19%
Меньше 81%
54
4
Больше 6%
Меньше 94%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
65
1
Больше 1%
Меньше 99%
66
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eric Bille
|7 (2)
|0.41
|Капралик Адриан
|6
|0.35
|Зауэр Марио
|5
|0.29
|Дюриш Давид
|5
|0.29
|Минарик Ян
|2
|0.12
|Алиягич Денис
|2
|0.12
|Timotej Hranica
|2
|0.12
|Качер Мирослав
|1
|0.06
|Бари Кристиан
|1
|0.06
|Илько Патрик
|1
|0.06
|Lukas Prokop
|1
|0.06
|Копашек Самуэль
|1
|0.06
|Samuel Gidi
|1
|0.06
|Пекарик Петер
|1
|0.06
|Яворчек Доминик
|1
|0.06
|James Ndjeungoue
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|14 (3)
|0.82
|Стрелец Давид
|9
|0.53
|Мак Роберт
|4
|0.24
|Марчелли Нино
|3
|0.18
|Толич Марко
|1
|0.06
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.06
|Шарани Зуберу
|1
|0.06
|Метсоко Иджесси
|1
|0.06
|Кашия Гурам
|1
|0.06
|Игнатенко Даниил
|1
|0.06
|Куцка Юрай
|0
|0
|Пощек Лукаш
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|James Ndjeungoue
|6
|0
|Копашек Самуэль
|4
|0
|Губочан Томаш
|3
|0
|Samuel Gidi
|3
|0
|Минарик Ян
|2
|0
|Дюриш Давид
|2
|0
|Eric Bille
|2
|0
|Adama Drame
|0
|1
|Пекарик Петер
|1
|0
|Michal Scasny
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Lukas Prokop
|1
|0
|Бари Кристиан
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толич Марко
|4
|0
|Медведев Юрий II
|2
|1
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Байрич Кенан
|3
|0
|Игнатенко Даниил
|3
|0
|Войтко Матуш
|3
|0
|Кашия Гурам
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|2
|0
|Барсегян Тигран
|2
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Слован Братислава
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
2
1
Жилина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Слован Братислава
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
15
15
Жилина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Слован Братислава
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
14%
2
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
7
32%
6
29%
61-75
2
9%
7
33%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
13%
3
20%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
5
33%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
5
38%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
37
36
14 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
5
14%
5
14%
1-15
2
5%
1
3%
16-30
7
19%
6
17%
31-45
6
16%
6
17%
46-60
10
27%
6
17%
61-75
7
19%
12
33%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
29%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
21%
6
30%
31-45
4
29%
5
25%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
1
7%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Тренчин - Жилина 2:4 Жилина - Спартак Трнава 3:1 Михаловце - Жилина 1:1 Михаловце - Жилина 1:1
Ружомберок - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 3:1 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Комарно 6:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Слован Братислава - Милан 2:3 Кошице - Слован Братислава 1:1
Слован Братислава - Скалица 3:1 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2
Результаты матчей
Жилина
Слован Братислава
Точный счет
3:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Жилина
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
62
35
44
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
151
124
115
88
79
313
313
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|13
|3
|1
|39 - 19
|42
|2.
|1:1
|17
|11
|5
|1
|38 - 15
|38
|3.
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|4.
|16
|6
|5
|5
|20 - 14
|23
|5.
|17
|5
|6
|6
|22 - 23
|21
|6.
|17
|5
|6
|6
|22 - 28
|21
|7.
|16
|4
|7
|5
|20 - 19
|19
|8.
|17
|4
|5
|8
|20 - 24
|17
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 27
|17
|10.
|17
|4
|2
|11
|18 - 35
|14
|11.
|16
|2
|7
|7
|16 - 29
|13
|12.
|16
|3
|3
|10
|18 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|7
|2
|0
|23 - 10
|23
|2.
|1:1
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|5.
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|7.
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|8.
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|8
|1
|1
|6
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|7
|2
|0
|21 - 9
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|6.
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|7.
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|10.
|8
|1
|1
|6
|9 - 21
|4
|11.
|8
|0
|4
|4
|5 - 11
|4
|12.
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|14 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|8 (1)
|Жилина
|Eric Bille
|7 (4)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|8
|Кошице
|Кривак Ян
|1 6
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|6