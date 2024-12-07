Тур: 17. Стадион: Жемплин.
0'
9' Желтая карточкаШпирьяк Доминик
12' Желтая карточкаТарадуда Денис
19' Желтая карточкаFilip Dlubac
24' Желтая карточкаЗубайру Абдул
28' Желтая карточкаPolydefkis Volanakis
90'+7
Ход матча
12'
19'
24'
65'
55
Artur
Musak
12
Franck
Bahi
29
Enzo
Arevalo
12
Dominik
Zak
22
Тамаш
Нандор
77
Нади
Герго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Artur MusakПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Franck BahiПолузащитник
- Нападающий
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Икоба ЭдувиНападающий
-
-
23 Ivan Tyurin
-
-
97 Adam Zulevic
-
21 Samuel Ramos
-
19 David Petrik
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Нападающий
-
-
15 David Kmeto
-
10 Томаш Немет
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
История личных встреч
Михаловце
Комарно
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кизиридис Александрос
|6
|0.35
|Matus Marcin
|5 (1)
|0.29
|Issa Adekunle
|4
|0.24
|Stanislav Danko
|2
|0.12
|Enzo Arevalo
|2
|0.12
|Тарадуда Денис
|1
|0.06
|Пачинда Эрик
|1
|0.06
|Polydefkis Volanakis
|1
|0.06
|Жофчак Игор
|0
|0
|Беднар Мартин
|0
|0
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
|Шахинович Мухамед
|0
|0
|Yushi Shimamura
|0
|0
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганбаяр Ганболд
|3
|0.18
|Сильвестр Якуб
|3
|0.18
|Patrik Volesky
|3
|0.18
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.12
|Christian Bayemi
|1
|0.06
|Dominik Zak
|1
|0.06
|Тамаш Нандор
|1
|0.06
|Ondrej Rudzan
|1
|0.06
|Jozef Spyrka
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|8
|0
|Franck Bahi
|5
|0
|Беднар Мартин
|2
|1
|Tornike Dzotsenidze
|2
|1
|Matus Marcin
|3
|0
|Икоба Эдуви
|3
|0
|Кизиридис Александрос
|3
|0
|Enzo Arevalo
|3
|0
|Лукач Патрик
|2
|0
|Зубайру Абдул
|2
|0
|Lukas Simko
|2
|0
|Polydefkis Volanakis
|2
|0
|Yushi Shimamura
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Шахинович Мухамед
|1
|0
|Artur Musak
|1
|0
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|5
|0
|Dominik Zak
|3
|1
|Ганбаяр Ганболд
|4
|0
|Пиларж Роберт
|3
|0
|Simon Smehyl
|3
|0
|Шпирьяк Доминик
|3
|0
|Tobias Divis
|3
|0
|Jozef Spyrka
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Томаш Немет
|2
|0
|Gabor Toth
|1
|0
|Нади Герго
|1
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
|Filip Dlubac
|1
|0
|Mikulas Radvanyi
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Комарно
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
3
Михаловце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Комарно
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
6
3
Михаловце
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Комарно
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
20
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
3
38%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Пропущено
13
21
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
15%
5
24%
31-45
4
31%
1
5%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
7
33%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
14%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
5
36%
7
41%
76-90
Забито
23
15
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
6
40%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
4
27%
76-90
Пропущено
27
38
7 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
11%
6
16%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
4
15%
8
21%
31-45
6
22%
3
8%
46-60
5
19%
4
11%
61-75
9
33%
14
37%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Ружомберок 4:2 ДАК - Михаловце 0:1 Михаловце - Жилина 1:1 Михаловце - Жилина 1:1
Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Михаловце - Скалица 2:1 Михаловце - Кошице 3:2 СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1
Комарно
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Слован Братислава - Комарно 6:0 Комарно - Кошице 1:1 Ружомберок - Комарно 1:3 Ружомберок - Комарно 2:0
Комарно - Спартак Трнава 1:2 Комарно - ДАК 0:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0
Результаты матчей
Михаловце
Комарно
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Комарно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
45
17
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
26
36
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
611
413
314
215
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|14 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|8
|Кошице
|Кривак Ян
|1 6
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|6