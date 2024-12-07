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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Михаловце
0:0
Конец матча
Комарно
0'
9' Желтая карточка
Шпирьяк Доминик
12' Желтая карточка
Тарадуда Денис
19' Желтая карточка
Filip Dlubac
24' Желтая карточка
Зубайру Абдул
28' Желтая карточка
Polydefkis Volanakis
65' Желтая карточка
90'+7
31
Шахинович
Мухамед
26
Tornike
Dzotsenidze
66
Беднар
Мартин
5
Polydefkis
Volanakis
3
Тарадуда
Денис
55
Artur
Musak
51
Stanislav
Danko
12
Franck
Bahi
7
Issa
Adekunle
29
Enzo
Arevalo
89
Кизиридис
Александрос
1
Filip
Dlubac
8
Simon
Smehyl
3
Martin
Simko
5
Шпирьяк
Доминик
24
Ondrej
Rudzan
6
Dan
Ozvolda
12
Dominik
Zak
22
Тамаш
Нандор
77
Нади
Герго
73
Ганбаяр
Ганболд
23
Сильвестр
Якуб
Михаловце
3-4-3
Комарно
4-2-3-1

История личных встреч

Михаловце
Комарно

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кизиридис Александрос 6 0.35
Matus Marcin 5 (1) 0.29
Issa Adekunle 4 0.24
Stanislav Danko 2 0.12
Enzo Arevalo 2 0.12
Тарадуда Денис 1 0.06
Пачинда Эрик 1 0.06
Polydefkis Volanakis 1 0.06
Жофчак Игор 0 0
Беднар Мартин 0 0
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Шахинович Мухамед 0 0
Yushi Shimamura 0 0
Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганбаяр Ганболд 3 0.18
Сильвестр Якуб 3 0.18
Patrik Volesky 3 0.18
Simon Smehyl 2 (1) 0.12
Christian Bayemi 1 0.06
Dominik Zak 1 0.06
Тамаш Нандор 1 0.06
Ondrej Rudzan 1 0.06
Jozef Spyrka 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 8 0
Franck Bahi 5 0
Беднар Мартин 2 1
Tornike Dzotsenidze 2 1
Matus Marcin 3 0
Икоба Эдуви 3 0
Кизиридис Александрос 3 0
Enzo Arevalo 3 0
Лукач Патрик 2 0
Зубайру Абдул 2 0
Lukas Simko 2 0
Polydefkis Volanakis 2 0
Yushi Shimamura 2 0
Жофчак Игор 1 0
Пачинда Эрик 1 0
Stanislav Danko 1 0
Issa Adekunle 1 0
Шахинович Мухамед 1 0
Artur Musak 1 0
Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 5 0
Dominik Zak 3 1
Ганбаяр Ганболд 4 0
Пиларж Роберт 3 0
Simon Smehyl 3 0
Шпирьяк Доминик 3 0
Tobias Divis 3 0
Jozef Spyrka 2 0
Слука Бранислав 2 0
Томаш Немет 2 0
Gabor Toth 1 0
Нади Герго 1 0
Dan Ozvolda 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Сляцки Виктор 1 0
Christian Bayemi 1 0
Filip Dlubac 1 0
Mikulas Radvanyi 1 0

Результаты матчей

Михаловце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Комарно
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
3
Михаловце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Комарно
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

6
3
Михаловце
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Комарно
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
20

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
3
38%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Пропущено

13
21
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
15%
5
24%
31-45
4
31%
1
5%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
7
33%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
14%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
5
36%
7
41%
76-90

Забито

23
15
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
6
40%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
4
27%
76-90

Пропущено

27
38
7 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
11%
6
16%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
4
15%
8
21%
31-45
6
22%
3
8%
46-60
5
19%
4
11%
61-75
9
33%
14
37%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Ружомберок 4:2 ДАК - Михаловце 0:1 Михаловце - Жилина 1:1 Михаловце - Жилина 1:1
Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Михаловце - Скалица 2:1 Михаловце - Кошице 3:2 СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1
Комарно
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Слован Братислава - Комарно 6:0 Комарно - Кошице 1:1 Ружомберок - Комарно 1:3 Ружомберок - Комарно 2:0
Комарно - Спартак Трнава 1:2 Комарно - ДАК 0:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0

Результаты матчей

Михаловце
Комарно

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Комарно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
1
7
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
6
11
1.5
4
13
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 13 2 1 38 - 18 41
2.
Жилина
 16 11 4 1 37 - 14 37
3.
Спартак Трнава
 17 9 6 2 26 - 14 33
4.
ДАК
 16 6 5 5 20 - 14 23
5.
Железярне Подбрезова
 17 5 6 6 22 - 23 21
6.
Михаловце
 17 5 6 6 22 - 28 21
7.
Кошице
 16 4 7 5 20 - 19 19
8.
Дукла Банска-Бистрица
 17 4 5 8 20 - 24 17
9.
Ружомберок
 17 4 5 8 19 - 27 17
10.
Комарно
 17 4 2 11 18 - 35 14
11.
Тренчин
 16 2 7 7 16 - 29 13
12.
Скалица
 16 3 3 10 18 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 18 - 10 19
3.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 1 4 15 - 13 13
5.
Михаловце
 9 3 4 2 13 - 14 13
6.
Ружомберок
 9 3 3 3 9 - 11 12
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 4 2 13 - 10 10
8.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
9.
Тренчин
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 8 1 1 6 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Спартак Трнава
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Жилина
 8 4 3 1 15 - 5 15
4.
ДАК
 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Железярне Подбрезова
 9 3 2 4 9 - 13 11
6.
Комарно
 9 3 1 5 10 - 19 10
7.
Кошице
 8 2 3 3 10 - 11 9
8.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Ружомберок
 8 1 2 5 10 - 16 5
10.
Скалица
 8 1 1 6 9 - 21 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 8 0 4 4 5 - 11 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 14 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (1)
Кошице Медвед Жан 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Михаловце Тарадуда Денис 8
Кошице Кривак Ян 1 6
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 6
Весь список
  • 65'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Issa Adekunle уходит с поля. Икоба Эдуви выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Polydefkis Volanakis получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Зубайру Абдул получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Stanislav Danko уходит с поля. Зубайру Абдул выходит вместо него
  • 19'
    Filip Dlubac получил желтую карточку от судьи
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