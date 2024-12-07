Тур: 16. Стадион: Черноморец.
1:2
Перерыв
0'
1:0
34' ГолYevgeniy Skyba
39' Желтая карточкаХобленко Алексей
1:1
40' ПенальтиHrvoje Ilic
1:2
45' ГолМикитишин Артур
Ход матча
34'
39'
40'
1:1
45'
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Попов КириллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Черноморец Од
Кривбасс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yevgeniy Skyba
|2
|0.13
|Янаков Денис
|2
|0.13
|Бутко Богдан
|1
|0.06
|Хобленко Алексей
|1
|0.06
|Габелок Артём
|1
|0.06
|Шевцов Илья
|1
|0.06
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0.06
|Ермаков Виталий
|0
|0
|Петряк Иван
|0
|0
|Попов Кирилл I
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|6
|0.4
|Созах Даниэль
|2
|0.13
|Hrvoje Ilic
|2 (1)
|0.13
|Задерака Максим
|2
|0.13
|Микитишин Артур
|1
|0.07
|Кожушко Олег
|1
|0.07
|Понедельник Андрей
|1
|0.07
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.07
|Аду Принс
|1
|0.07
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.07
|Кузык Денис
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
|Yaroslav Shevchenko
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бутко Богдан
|3
|1
|Удод Данило
|4
|0
|Петряк Иван
|2
|1
|Хобленко Алексей
|3
|0
|Кисель Ярослав
|3
|0
|Джарджу Мозес
|3
|0
|Белошевский Богдан
|2
|0
|Рудько Артур
|1
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
|Янаков Денис
|1
|0
|Шевцов Илья
|1
|0
|Kyrylo Sigeev
|1
|0
|Yevgeniy Skyba
|1
|0
|Oleksandr Babych
|1
|0
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0
|Caio Gomes
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|5
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Bandeira
|3
|0
|Романчук Александр II
|1
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Созах Даниэль
|2
|0
|_Matteo Amoroso
|2
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Yaroslav Shevchenko
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Кривбасс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Черноморец Од
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кривбасс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
2
10
Черноморец Од
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Кривбасс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
75%
2
20%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
17%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
3
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
0
0%
3
19%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
63%
4
25%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
14%
2
15%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
3
14%
6
46%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
5
24%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Александрия - Черноморец Од 3:0 Динамо Киев - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1
Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Верес 1:1 Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2
Кривбасс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кривбасс - Полесье 3:1 Оболонь - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Рух Львов 1:1
Полесье - Кривбасс 2:1 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 Заря - Кривбасс 0:1 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4
Результаты матчей
Черноморец Од
Кривбасс
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
6 раз 40%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|4
|0
|33 - 11
|37
|2.
|15
|11
|4
|0
|25 - 8
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|42 - 14
|33
|4.
|2:1
|15
|8
|4
|3
|19 - 14
|28
|5.
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|6.
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|7.
|15
|4
|8
|3
|19 - 11
|20
|8.
|15
|6
|1
|8
|16 - 19
|19
|9.
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|10.
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|11.
|16
|4
|4
|8
|15 - 24
|16
|12.
|15
|2
|8
|5
|9 - 12
|14
|13.
|16
|3
|4
|9
|8 - 20
|13
|14.
|1:2
|16
|3
|3
|10
|10 - 22
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|7 - 28
|10
|16.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|19 - 6
|26
|2.
|9
|7
|1
|1
|29 - 8
|22
|3.
|8
|6
|2
|0
|17 - 7
|20
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|8
|3
|5
|0
|12 - 6
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|8.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|10.
|1:2
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|11.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|12.
|8
|1
|5
|2
|4 - 5
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|2.
|2:1
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|7.
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|8.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|2 - 13
|4
|16.
|1:2
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|8 (3)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|6
|Рух Львов
|Дидик Роман
|6
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|Полесье
|Бабенко Руслан
|5