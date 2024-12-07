  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Черноморец Од
1:2
Перерыв
Кривбасс
0'
1:0
34' Гол
Yevgeniy Skyba
39' Желтая карточка
Хобленко Алексей
1:1
40' Пенальти
Hrvoje Ilic
1:2
45' Гол
Микитишин Артур

Ход матча

34'
Yevgeniy Skyba
(Ермаков Виталий)
1:0
39'
Хобленко Алексей
 
40'
1:1
Hrvoje Ilic
45'
1:2
Микитишин Артур
(Yegor Tverdokhlib)
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Кривбасс
7.10
Реклама, bettery.ru
3.92
Реклама, melbet.ru
1.90
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Рудько
Артур
77
Кисель
Ярослав
39
Yevgeniy
Skyba
34
Luka
Latsabidze
3
Ермаков
Виталий
16
Белошевский
Богдан
6
Caio
Gomes
14
Kyrylo
Sigeev
8
Шпорн
Йон
9
Хобленко
Алексей
11
Попов
Кирилл
I
30
Маханьков
Владимир
25
Bandeira
7
Понедельник
Андрей
15
Драмбаев
Aлександр
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
11
Yegor
Tverdokhlib
64
Yaroslav
Shevchenko
20
Микитишин
Артур
9
Созах
Даниэль
Черноморец Од
Кривбасс

История личных встреч

Черноморец Од
Кривбасс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yevgeniy Skyba 2 0.13
Янаков Денис 2 0.13
Бутко Богдан 1 0.06
Хобленко Алексей 1 0.06
Габелок Артём 1 0.06
Шевцов Илья 1 0.06
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0.06
Ермаков Виталий 0 0
Петряк Иван 0 0
Попов Кирилл I 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 6 0.4
Созах Даниэль 2 0.13
Hrvoje Ilic 2 (1) 0.13
Задерака Максим 2 0.13
Микитишин Артур 1 0.07
Кожушко Олег 1 0.07
Понедельник Андрей 1 0.07
Драмбаев Aлександр 1 0.07
Аду Принс 1 0.07
Стецков Тимур 1 (1) 0.07
Кузык Денис 0 0
Лунёв Максим 0 0
Yaroslav Shevchenko 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бутко Богдан 3 1
Удод Данило 4 0
Петряк Иван 2 1
Хобленко Алексей 3 0
Кисель Ярослав 3 0
Джарджу Мозес 3 0
Белошевский Богдан 2 0
Рудько Артур 1 0
Шпорн Йон 1 0
Вечный Ян 1 0
Янаков Денис 1 0
Шевцов Илья 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Yevgeniy Skyba 1 0
Oleksandr Babych 1 0
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0
Caio Gomes 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 5 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Bandeira 3 0
Романчук Александр II 1 1
Понедельник Андрей 2 0
Созах Даниэль 2 0
_Matteo Amoroso 2 0
Задерака Максим 1 0
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
По Жан-Морель 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Микитишин Артур 1 0
Дибанго Иван 1 0
Yaroslav Shevchenko 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Кривбасс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Черноморец Од
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кривбасс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

2
10
Черноморец Од
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Кривбасс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
75%
2
20%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
17%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
3
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
0
0%
3
19%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
63%
4
25%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
14%
2
15%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
3
14%
6
46%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
5
24%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Александрия - Черноморец Од 3:0 Динамо Киев - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1
Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Верес 1:1 Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2
Кривбасс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кривбасс - Полесье 3:1 Оболонь - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Рух Львов 1:1
Полесье - Кривбасс 2:1 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 Заря - Кривбасс 0:1 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4

Результаты матчей

Черноморец Од
Кривбасс

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
6 раз 40%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 11 4 0 33 - 11 37
2.
Александрия
 15 11 4 0 25 - 8 37
3.
Шахтёр Донецк
 15 10 3 2 42 - 14 33
4.
Кривбасс
 2:1 15 8 4 3 19 - 14 28
5.
Полесье
 15 6 6 3 23 - 15 24
6.
Карпаты
 15 6 3 6 17 - 19 21
7.
Рух Львов
 15 4 8 3 19 - 11 20
8.
Заря
 15 6 1 8 16 - 19 19
9.
Верес
 15 4 7 4 17 - 18 19
10.
ЛНЗ Черкасcы
 16 5 3 8 17 - 25 18
11.
Ворскла
 16 4 4 8 15 - 24 16
12.
Колос Ковалёвка
 15 2 8 5 9 - 12 14
13.
ФК Левый Берег
 16 3 4 9 8 - 20 13
14.
Черноморец Од
 1:2 16 3 3 10 10 - 22 12
15.
Оболонь
 15 2 4 9 7 - 28 10
16.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 10 8 2 0 19 - 6 26
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 29 - 8 22
3.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 3 12
8.
Кривбасс
 2:1 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 1:2 9 3 1 5 6 - 10 10
11.
Заря
 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Колос Ковалёвка
 8 1 5 2 4 - 5 8
13.
ФК Левый Берег
 9 2 2 5 5 - 12 8
14.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
15.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 7 5 2 0 16 - 4 17
2.
Кривбасс
 2:1 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Полесье
 7 3 1 3 11 - 9 10
6.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
7.
Ворскла
 10 2 3 5 11 - 15 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Рух Львов
 8 1 5 2 8 - 8 8
11.
Карпаты
 7 2 1 4 6 - 12 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 8 1 2 5 7 - 17 5
15.
Оболонь
 7 1 1 5 2 - 13 4
16.
Черноморец Од
 1:2 7 0 2 5 4 - 12 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 8 (3)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
Рух Львов Дидик Роман 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Полесье Бабенко Руслан 5
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • 34'
    Г О О О О Л - Yevgeniy Skyba бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Кривбасс
7.10
Реклама, bettery.ru
3.92
Реклама, melbet.ru
1.90
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черноморец Од 1:2 Кривбасс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Черноморец Од
Кривбасс
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный