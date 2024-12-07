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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Карпаты
2:0
Первый тайм: 29'
Верес
0'
1:0
4' Гол
Чачуа Амбросий
2:0
19' Гол
Yevgen Pidlepenets
25' Желтая карточка
Iago Siqueira
27' Желтая карточка
28' Красная карточка

Ход матча

4'
Чачуа Амбросий
(Невес Игор)
1:0
19'
Yevgen Pidlepenets
(Мирошниченко Денис)
2:0
23'
Очеретько Олег
Костенко Ян
 
25'
 
Iago Siqueira
27'
 
28'
 
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Карпаты
Ничья
Верес
3.10
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Все Коэффициенты
35
Кемкин
Александр
28
Полегенько
Павел
4
Бабогло
Владислав
47
Педросо
Жан
11
Мирошниченко
Денис
18
Клименко
Владислав
8
Чачуа
Амбросий
37
Bruno
Roberto
7
Yevgen
Pidlepenets
10
Невес
Игор
26
Костенко
Ян
23
Кожухарь
Андрей
17
Mykhaylo
Protasevych
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
99
Кампос
Луан
20
Iago
Siqueira
10
Клёц
Дмитрий
11
Дахновский
Виталий
7
Степанюк
Руслан
89
Гайдучик
Николай
Карпаты
Верес

История личных встреч

Карпаты
Верес

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
0:0
ТМК
1:2
ТМК
0:3
ТМК
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.75

Среднее время на гол

135
51

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
2.67

Среднее время на гол

120
33

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

0.71
2.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
42

Бомбардиры внутри турнира

Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 5 0.31
Yevgen Pidlepenets 2 0.13
Artur Shakh 2 0.13
Очеретько Олег 2 (1) 0.13
Bruno Roberto 2 0.13
Полегенько Павел 2 (1) 0.13
Мирошниченко Денис 1 0.06
Сакив Тарас 1 0.06
Педросо Жан 1 0.06
Устименко Денис 0 0
Клименко Владислав 0 0
Невес Игор 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Луан 4 (1) 0.25
Гайдучик Николай 3 (1) 0.19
Мрвалевич Марко 3 (2) 0.19
Шарай Владислав 2 0.13
Клёц Дмитрий 2 0.13
Дахновский Виталий 1 0.06
Степанюк Руслан 1 0.06
Вовченко Семён 1 0.06
Iago Siqueira 0 0
Кучеров Валерий 0 0
Mykhaylo Protasevych 0 0

Карточки

Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 5 0
Альварес Пабло 4 0
Костенко Ян 2 1
Адамюк Владимир 1 1
Бабогло Владислав 2 0
Педросо Жан 2 0
Artur Shakh 2 0
Лупашко Владислав 1 0
Чачуа Амбросий 1 0
Клименко Владислав 1 0
Кемкин Александр 1 0
Очеретько Олег 1 0
Artur Ryabov 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарай Владислав 5 0
Вовченко Семён 4 0
Iago Siqueira 4 0
Evgeny Shevchenko III 3 0
Куция Георгий 3 0
Смиян Максим 1 1
Степанюк Руслан 2 0
Гончаренко Роман 2 0
Мрвалевич Марко 2 0
Дахновский Виталий 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Mykhaylo Protasevych 2 0
Когут Богдан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Dmytro Godya 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

Карпаты
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Верес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Карпаты
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Верес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

2
10
Карпаты
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Верес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
3
27%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
4
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
3
25%
5
36%
76-90

Забито

17
18
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
18%
3
17%
1-15
3
18%
5
28%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
3
18%
4
22%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
4
21%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Карпаты
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Заря - Карпаты 2:1 Карпаты - Колос Ковалёвка 1:0 Карпаты - Буковина 0:1 Александрия - Карпаты 3:0
Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 Рух Львов - Карпаты 1:0 Карпаты - Оболонь 1:0 Рух Львов - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3
Верес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Верес 1:2 Верес - Александрия 1:1 Верес - Рух Львов 2:0 Оболонь - Верес 0:0
Верес - Оболонь 2:1 Верес - Ворскла 2:2 Черноморец Од - Верес 1:1 Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1

Результаты матчей

Карпаты
Верес

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Карпаты
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
2
2
6
1.5
4
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
6
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
5
10
2
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 11 4 0 33 - 11 37
2.
Александрия
 15 11 4 0 25 - 8 37
3.
Шахтёр Донецк
 15 10 3 2 42 - 14 33
4.
Кривбасс
 15 8 4 3 20 - 14 28
5.
Полесье
 15 6 6 3 23 - 15 24
6.
Карпаты
 2:0 16 7 3 6 19 - 19 24
7.
Рух Львов
 15 4 8 3 19 - 11 20
8.
Заря
 15 6 1 8 16 - 19 19
9.
Верес
 0:2 16 4 7 5 17 - 20 19
10.
ЛНЗ Черкасcы
 16 5 3 8 17 - 25 18
11.
Ворскла
 16 4 4 8 15 - 24 16
12.
Колос Ковалёвка
 15 2 8 5 9 - 12 14
13.
ФК Левый Берег
 16 3 4 9 8 - 20 13
14.
Черноморец Од
 16 3 3 10 10 - 23 12
15.
Оболонь
 15 2 4 9 7 - 28 10
16.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 10 8 2 0 19 - 6 26
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 29 - 8 22
3.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
4.
Карпаты
 2:0 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 3 12
8.
Кривбасс
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Верес
 0:2 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 9 3 1 5 6 - 11 10
11.
Заря
 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Колос Ковалёвка
 8 1 5 2 4 - 5 8
13.
ФК Левый Берег
 9 2 2 5 5 - 12 8
14.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
15.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 7 5 2 0 16 - 4 17
2.
Кривбасс
 8 5 1 2 10 - 7 16
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Полесье
 7 3 1 3 11 - 9 10
6.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
7.
Ворскла
 10 2 3 5 11 - 15 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 0:2 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Рух Львов
 8 1 5 2 8 - 8 8
11.
Карпаты
 2:0 7 2 1 4 6 - 12 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 8 1 2 5 7 - 17 5
15.
Оболонь
 7 1 1 5 2 - 13 4
16.
Черноморец Од
 7 0 2 5 4 - 12 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 8 (3)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Кривбасс Yegor Tverdokhlib 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
Рух Львов Дидик Роман 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Полесье Бабенко Руслан 5
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Карпаты
Ничья
Верес
3.10
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4.80
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3.85
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