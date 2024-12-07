Тур: 16. Стадион: Украина.
0'
1:0
4' ГолЧачуа Амбросий
2:0
19' ГолYevgen Pidlepenets
25' Желтая карточкаIago Siqueira
27' Вторая желтая карточкаIago Siqueira
31' Желтая карточкаБабогло Владислав
3:0
54' ГолЧачуа Амбросий
4:0
67' ГолBruno Roberto
4:0
73' Не забитый пенальтиНевес Игор
5:0
90' ГолУстименко Денис
90'+5
Ход матча
4'
1:0
19'
25'
27'
54'
67'
4:0
73'
4:0
90'
47
Педросо
Жан
10
Невес
Игор
26
Костенко
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Невес ИгорНападающий
-
26 Костенко ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Artur Shakh
-
16 Artur Ryabov
-
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
Карпаты
Верес
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.75
Среднее время на гол
135
51
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
2.67
Среднее время на гол
120
33
Всего голов
5
15
Голов в среднем за матч
0.71
2.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
42
Бомбардиры внутри турнира
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|6
|0.38
|Yevgen Pidlepenets
|3
|0.19
|Bruno Roberto
|3
|0.19
|Artur Shakh
|2
|0.13
|Очеретько Олег
|2 (1)
|0.13
|Полегенько Павел
|2 (1)
|0.13
|Мирошниченко Денис
|1
|0.06
|Устименко Денис
|1
|0.06
|Сакив Тарас
|1
|0.06
|Педросо Жан
|1
|0.06
|Клименко Владислав
|0
|0
|Невес Игор
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Луан
|4 (1)
|0.25
|Гайдучик Николай
|3 (1)
|0.19
|Мрвалевич Марко
|3 (2)
|0.19
|Шарай Владислав
|2
|0.13
|Клёц Дмитрий
|2
|0.13
|Дахновский Виталий
|1
|0.06
|Степанюк Руслан
|1
|0.06
|Вовченко Семён
|1
|0.06
|Iago Siqueira
|0
|0
|Кучеров Валерий
|0
|0
|Mykhaylo Protasevych
|0
|0
Карточки
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|5
|0
|Альварес Пабло
|4
|0
|Костенко Ян
|2
|1
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Адамюк Владимир
|1
|1
|Педросо Жан
|2
|0
|Artur Shakh
|2
|0
|Лупашко Владислав
|1
|0
|Чачуа Амбросий
|1
|0
|Клименко Владислав
|1
|0
|Кемкин Александр
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Artur Ryabov
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Iago Siqueira
|5
|1
|Шарай Владислав
|5
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Evgeny Shevchenko III
|3
|0
|Куция Георгий
|3
|0
|Смиян Максим
|1
|1
|Степанюк Руслан
|2
|0
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Мрвалевич Марко
|2
|0
|Дахновский Виталий
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Mykhaylo Protasevych
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Dmytro Godya
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
Карпаты
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Верес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Карпаты
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Верес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
2
10
Карпаты
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Верес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
4
25%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
4
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
3
25%
5
36%
76-90
Забито
22
18
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
4
18%
3
17%
1-15
4
18%
5
28%
16-30
5
23%
1
6%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
4
18%
4
22%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
4
18%
1-15
4
21%
2
9%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
4
21%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Карпаты
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Заря - Карпаты 2:1 Карпаты - Колос Ковалёвка 1:0 Карпаты - Буковина 0:1 Александрия - Карпаты 3:0
Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 Рух Львов - Карпаты 1:0 Карпаты - Оболонь 1:0 Рух Львов - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3
Верес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Верес 1:2 Верес - Александрия 1:1 Верес - Рух Львов 2:0 Оболонь - Верес 0:0
Верес - Оболонь 2:1 Верес - Ворскла 2:2 Черноморец Од - Верес 1:1 Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1
Результаты матчей
Карпаты
Верес
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Карпаты
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
36
46
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
412
511
313
115
115
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|8 (3)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Кривбасс
|Yegor Tverdokhlib
|7 (2)
|Верес
|Iago Siqueira
|1 5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|6
|Рух Львов
|Дидик Роман
|6
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4