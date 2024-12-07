Тур: 16. Стадион: Тиволи Ной.
0:1
Первый тайм: 31'
Ход матча
15'
0:1
24
Давид
Йонас
23
Скрбо
Стефан
18
Бирет
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Запасные игроки
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Thomas Geris
-
Главный тренер: Philipp Semlic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бирет МикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малич АрьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
20 Ятта СидиНападающий
-
Главный тренер: Юрген Зоймель
История личных встреч
Сваровски Тироль
Штурм Грац
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|3
|0.19
|Устюндаг Джем
|2
|0.13
|Ансельм Тобиас
|2
|0.13
|Диарра Мамаду
|1
|0.06
|Скрбо Стефан
|1
|0.06
|Мюллер Валентино
|1 (1)
|0.06
|Блуме Брор
|1
|0.06
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.06
|Тафернер Маттойс
|1
|0.06
|Джаунегг Дэвид
|1
|0.06
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Alexander Ranacher
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|11
|0.69
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|0.38
|Бовинг Виллиам
|3
|0.19
|Ятта Сиди
|3
|0.19
|Гргич Леон
|3
|0.19
|Чуквуани Точи
|2
|0.13
|Ярдымджи Эренджан
|2
|0.13
|Хорват Томи
|1
|0.06
|Лавале Димитри
|1
|0.06
|Газибегович Юсуф
|1
|0.06
|Ялькуйе Малик
|1
|0.06
|Айву Эмануэль
|1
|0.06
|Гайрхофер Никлас
|1
|0.06
|Звонарек Ловро
|1
|0.06
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
|Хирлендер Штефан
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|6
|0
|Тафернер Маттойс
|5
|0
|Устюндаг Джем
|2
|1
|Лоуренс Джеймс
|3
|0
|Скрбо Стефан
|3
|0
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Philipp Semlic
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Quincy Butler
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Айву Эмануэль
|5
|0
|Ятта Сиди
|3
|1
|Лавале Димитри
|4
|0
|Карич Эмир
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Ярдымджи Эренджан
|2
|0
|Бирет Мика
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
|Ялькуйе Малик
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Штурм Грац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
3
Сваровски Тироль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Штурм Грац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
8
26
Сваровски Тироль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Штурм Грац
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
11
29
Голы по времени матча
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
17%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
17%
7
27%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
5
42%
8
31%
76-90
Пропущено
13
9
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
6
46%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Забито
16
37
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
2
13%
3
8%
1-15
2
13%
3
8%
16-30
3
19%
10
27%
31-45
2
13%
4
11%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
6
38%
10
27%
76-90
Пропущено
16
16
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
7
44%
2
13%
61-75
4
25%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:0 Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 1:0
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Альтах - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Жирона 1:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Хартберг - Штурм Грац 1:2
Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Штурм Грац
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
44
52
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
132
411
114
213
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|11
|3
|2
|38 - 16
|36
|2.
|15
|9
|3
|3
|23 - 14
|30
|3.
|0:0
|16
|7
|7
|2
|18 - 13
|28
|4.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|29 - 22
|24
|5.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|6.
|0:0
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|7.
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|8.
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|9.
|0:1
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|13 - 30
|15
|11.
|15
|2
|6
|7
|21 - 30
|12
|12.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|26 - 9
|19
|3.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 6
|19
|4.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|14 - 4
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|9.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|13 - 16
|7
|10.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|3 - 5
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|11 - 13
|6
|12.
|8
|1
|3
|4
|8 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|2.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|5.
|0:1
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|6.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|7.
|0:0
|8
|1
|6
|1
|5 - 7
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|5 - 19
|7
|10.
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Аустрия Вена
|Мэлоун Морис
|6 (3)
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|6 (2)
|Гразер
|Филипович Петар
|2 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Альтах
|Инголич Сандро
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6