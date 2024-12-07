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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:1
Первый тайм: 31'
Штурм Грац
0'
0:1
15' Гол
Бовинг Виллиам

Ход матча

15'
0:1
Бовинг Виллиам
(Бирет Мика)
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Штурм Грац
7.34
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8.00
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1.50
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Все Коэффициенты
40
Стейскал
Адам
27
Джаунегг
Дэвид
5
Лоуренс
Джеймс
24
Давид
Йонас
14
Alexander
Ranacher
6
Зульцбахер
Лукас
17
Нашбергер
Йоханнес
4
Мюллер
Валентино
20
Устюндаг
Джем
16
Хинтерзеер
Лукас
23
Скрбо
Стефан
53
Худяков
Даниил
5
Вютрих
Грегори
22
Газибегович
Юсуф
35
Гайрхофер
Никлас
24
Лавале
Димитри
21
Чуквуани
Точи
10
Китеишвили
Отар
18
Бирет
Мика
15
Бовинг
Виллиам
8
Ялькуйе
Малик
9
Ярдымджи
Эренджан
Сваровски Тироль
5-3-2
Штурм Грац
4-2-3-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Штурм Грац

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
4:2
Б
0:2
Б
1:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 3 0.19
Устюндаг Джем 2 0.13
Ансельм Тобиас 2 0.13
Диарра Мамаду 1 0.06
Скрбо Стефан 1 0.06
Мюллер Валентино 1 (1) 0.06
Блуме Брор 1 0.06
Лоуренс Джеймс 1 0.06
Тафернер Маттойс 1 0.06
Джаунегг Дэвид 1 0.06
Гугганиг Давид 0 0
Alexander Ranacher 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 11 0.69
Китеишвили Отар 6 (2) 0.38
Бовинг Виллиам 3 0.19
Ятта Сиди 3 0.19
Гргич Леон 3 0.19
Чуквуани Точи 2 0.13
Ярдымджи Эренджан 2 0.13
Хорват Томи 1 0.06
Лавале Димитри 1 0.06
Газибегович Юсуф 1 0.06
Ялькуйе Малик 1 0.06
Айву Эмануэль 1 0.06
Гайрхофер Никлас 1 0.06
Звонарек Ловро 1 0.06
Горенц-Станкович Йон 0 0
Джонстон Макс 0 0
Хирлендер Штефан 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 6 0
Тафернер Маттойс 5 0
Устюндаг Джем 2 1
Лоуренс Джеймс 3 0
Скрбо Стефан 3 0
Диарра Мамаду 2 0
Гугганиг Давид 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Ридер Флориан 2 0
Стейскал Адам 2 0
Philipp Semlic 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Блуме Брор 1 0
Osarenren Okungbowa 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Quincy Butler 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 6 0
Айву Эмануэль 5 0
Ятта Сиди 3 1
Лавале Димитри 4 0
Карич Эмир 2 1
Горенц-Станкович Йон 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Ярдымджи Эренджан 2 0
Бирет Мика 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0
Джонстон Макс 1 0
Ялькуйе Малик 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Штурм Грац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
3
Сваровски Тироль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Штурм Грац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

8
26
Сваровски Тироль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Штурм Грац
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

11
29

Голы по времени матча

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
17%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
17%
7
27%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
5
42%
8
31%
76-90

Пропущено

13
9
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
6
46%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Забито

16
37
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
2
13%
3
8%
1-15
2
13%
3
8%
16-30
3
19%
10
27%
31-45
2
13%
4
11%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
6
38%
10
27%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
7
44%
2
13%
61-75
4
25%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:0 Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 1:0
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Альтах - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Жирона 1:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Хартберг - Штурм Грац 1:2
Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Штурм Грац

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
5
2
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
11
4
2
13
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 1:0 16 11 3 2 38 - 16 36
2.
Аустрия Вена
 15 9 3 3 23 - 14 30
3.
Рапид Вена
 0:0 16 7 7 2 18 - 13 28
4.
Вольфсбергер
 0:0 16 7 3 6 29 - 22 24
5.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 15 6 5 4 21 - 17 23
6.
ЛАСК
 0:0 16 6 3 7 23 - 24 21
7.
Блау-Вайсс Линц
 15 6 2 7 18 - 20 20
8.
Хартберг
 15 4 5 6 17 - 22 17
9.
Сваровски Тироль
 0:1 16 4 4 8 14 - 19 16
10.
Аустрия Клагенфурт
 14 4 3 7 13 - 30 15
11.
Гразер
 15 2 6 7 21 - 30 12
12.
Альтах
 15 2 4 9 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Штурм Грац
 1:0 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Рапид Вена
 0:0 8 6 1 1 13 - 6 19
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 7 4 2 1 14 - 4 14
5.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
6.
Хартберг
 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Вольфсбергер
 0:0 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 2 3 8 - 11 8
9.
ЛАСК
 0:0 8 2 1 5 13 - 16 7
10.
Сваровски Тироль
 0:1 8 1 4 3 3 - 5 7
11.
Гразер
 7 1 3 3 11 - 13 6
12.
Альтах
 8 1 3 4 8 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 1:0 8 5 2 1 12 - 7 17
2.
ЛАСК
 0:0 8 4 2 2 10 - 8 14
3.
Вольфсбергер
 0:0 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Аустрия Вена
 8 3 2 3 8 - 8 11
5.
Сваровски Тироль
 0:1 8 3 0 5 11 - 14 9
6.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Рапид Вена
 0:0 8 1 6 1 5 - 7 9
8.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 9 - 15 8
9.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
10.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
11.
Хартберг
 7 1 2 4 7 - 14 5
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (3)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 9 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Аустрия Вена Мэлоун Морис 6 (3)
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гразер Филипович Петар 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Альтах Инголич Сандро 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
Весь список
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