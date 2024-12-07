Тур: 16. Стадион: Тиволи Ной.
0:3
Конец матча
0'
0:1
15' ГолБовинг Виллиам
33' Желтая карточкаУстюндаг Джем
40' Желтая карточкаЧуквуани Точи
41' Вторая желтая карточкаЧуквуани Точи
51' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
68' Желтая карточкаСкрбо Стефан
72' Вторая желтая карточкаУстюндаг Джем
73' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
79' Желтая карточкаХудяков Даниил
0:2
80' ГолЯтта Сиди
0:3
85' ГолЯлькуйе Малик
90'+4
Ход матча
15'
0:1
33'
40'
41'
51'
68'
72'
79'
80'
0:2
85'
0:3
24
Давид
Йонас
23
Скрбо
Стефан
18
Бирет
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Запасные игроки
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Thomas Geris
-
Главный тренер: Philipp Semlic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бирет МикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малич АрьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
20 Ятта СидиНападающий
-
Главный тренер: Юрген Зоймель
История личных встреч
Сваровски Тироль
Штурм Грац
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|3
|0.19
|Устюндаг Джем
|2
|0.13
|Ансельм Тобиас
|2
|0.13
|Диарра Мамаду
|1
|0.06
|Скрбо Стефан
|1
|0.06
|Мюллер Валентино
|1 (1)
|0.06
|Блуме Брор
|1
|0.06
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.06
|Тафернер Маттойс
|1
|0.06
|Джаунегг Дэвид
|1
|0.06
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Alexander Ranacher
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|11
|0.69
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|0.38
|Бовинг Виллиам
|4
|0.25
|Ятта Сиди
|4
|0.25
|Гргич Леон
|3
|0.19
|Чуквуани Точи
|2
|0.13
|Ялькуйе Малик
|2
|0.13
|Ярдымджи Эренджан
|2
|0.13
|Хорват Томи
|1
|0.06
|Лавале Димитри
|1
|0.06
|Газибегович Юсуф
|1
|0.06
|Айву Эмануэль
|1
|0.06
|Гайрхофер Никлас
|1
|0.06
|Звонарек Ловро
|1
|0.06
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
|Хирлендер Штефан
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|7
|0
|Устюндаг Джем
|3
|2
|Тафернер Маттойс
|5
|0
|Скрбо Стефан
|4
|0
|Лоуренс Джеймс
|3
|0
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Philipp Semlic
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Quincy Butler
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Чуквуани Точи
|4
|1
|Айву Эмануэль
|5
|0
|Ятта Сиди
|3
|1
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Лавале Димитри
|4
|0
|Карич Эмир
|2
|1
|Ярдымджи Эренджан
|2
|0
|Бирет Мика
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
|Худяков Даниил
|1
|0
|Ялькуйе Малик
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Штурм Грац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
3
Сваровски Тироль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Штурм Грац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
8
26
Сваровски Тироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Штурм Грац
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
11
29
Голы по времени матча
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
2
50%
2
14%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Забито
12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
17%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
17%
7
27%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
5
42%
8
31%
76-90
Пропущено
13
9
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
6
46%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Забито
16
40
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 2
2
13%
4
10%
1-15
2
13%
3
8%
16-30
3
19%
10
25%
31-45
2
13%
4
10%
46-60
1
6%
7
18%
61-75
6
38%
12
30%
76-90
Пропущено
19
16
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
7
37%
2
13%
61-75
6
32%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:0 Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 1:0
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Альтах - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Жирона 1:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Хартберг - Штурм Грац 1:2
Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Штурм Грац
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
62
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
142
412
124
214
511
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (4)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Аустрия Вена
|Мэлоун Морис
|6 (3)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|7
|Гразер
|Филипович Петар
|2 3
|Сваровски Тироль
|Устюндаг Джем
|2 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Альтах
|Инголич Сандро
|6