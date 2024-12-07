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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:3
Конец матча
Штурм Грац
0'
0:1
15' Гол
Бовинг Виллиам
33' Желтая карточка
Устюндаг Джем
40' Желтая карточка
Чуквуани Точи
41' Вторая желтая карточка
Чуквуани Точи
51' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас
68' Желтая карточка
Скрбо Стефан
72' Вторая желтая карточка
Устюндаг Джем
73' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
79' Желтая карточка
Худяков Даниил
0:2
80' Гол
Ятта Сиди
0:3
85' Гол
Ялькуйе Малик
90'+4
40
Стейскал
Адам
27
Джаунегг
Дэвид
5
Лоуренс
Джеймс
24
Давид
Йонас
14
Alexander
Ranacher
6
Зульцбахер
Лукас
17
Нашбергер
Йоханнес
4
Мюллер
Валентино
20
Устюндаг
Джем
16
Хинтерзеер
Лукас
23
Скрбо
Стефан
53
Худяков
Даниил
5
Вютрих
Грегори
22
Газибегович
Юсуф
35
Гайрхофер
Никлас
24
Лавале
Димитри
21
Чуквуани
Точи
10
Китеишвили
Отар
18
Бирет
Мика
15
Бовинг
Виллиам
8
Ялькуйе
Малик
9
Ярдымджи
Эренджан
Сваровски Тироль
5-3-2
Штурм Грац
4-2-3-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Штурм Грац

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
4:2
Б
0:2
Б
1:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 3 0.19
Устюндаг Джем 2 0.13
Ансельм Тобиас 2 0.13
Диарра Мамаду 1 0.06
Скрбо Стефан 1 0.06
Мюллер Валентино 1 (1) 0.06
Блуме Брор 1 0.06
Лоуренс Джеймс 1 0.06
Тафернер Маттойс 1 0.06
Джаунегг Дэвид 1 0.06
Гугганиг Давид 0 0
Alexander Ranacher 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 11 0.69
Китеишвили Отар 6 (2) 0.38
Бовинг Виллиам 4 0.25
Ятта Сиди 4 0.25
Гргич Леон 3 0.19
Чуквуани Точи 2 0.13
Ялькуйе Малик 2 0.13
Ярдымджи Эренджан 2 0.13
Хорват Томи 1 0.06
Лавале Димитри 1 0.06
Газибегович Юсуф 1 0.06
Айву Эмануэль 1 0.06
Гайрхофер Никлас 1 0.06
Звонарек Ловро 1 0.06
Горенц-Станкович Йон 0 0
Джонстон Макс 0 0
Хирлендер Штефан 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 7 0
Устюндаг Джем 3 2
Тафернер Маттойс 5 0
Скрбо Стефан 4 0
Лоуренс Джеймс 3 0
Диарра Мамаду 2 0
Гугганиг Давид 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Ридер Флориан 2 0
Стейскал Адам 2 0
Philipp Semlic 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Блуме Брор 1 0
Osarenren Okungbowa 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Quincy Butler 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 6 0
Чуквуани Точи 4 1
Айву Эмануэль 5 0
Ятта Сиди 3 1
Горенц-Станкович Йон 4 0
Лавале Димитри 4 0
Карич Эмир 2 1
Ярдымджи Эренджан 2 0
Бирет Мика 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0
Джонстон Макс 1 0
Худяков Даниил 1 0
Ялькуйе Малик 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Штурм Грац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
3
Сваровски Тироль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Штурм Грац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

8
26
Сваровски Тироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Штурм Грац
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

11
29

Голы по времени матча

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
2
50%
2
14%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
17%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
17%
7
27%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
5
42%
8
31%
76-90

Пропущено

13
9
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
6
46%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Забито

16
40
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 2
2
13%
4
10%
1-15
2
13%
3
8%
16-30
3
19%
10
25%
31-45
2
13%
4
10%
46-60
1
6%
7
18%
61-75
6
38%
12
30%
76-90

Пропущено

19
16
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
7
37%
2
13%
61-75
6
32%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:0 Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 1:0
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Альтах - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Жирона 1:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Хартберг - Штурм Грац 1:2
Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Штурм Грац

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
6
2
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
14
2
4
12
1.5
12
4
2
14
2.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 16 11 3 2 40 - 16 36
2.
Аустрия Вена
 15 9 3 3 23 - 14 30
3.
Рапид Вена
 16 7 7 2 20 - 15 28
4.
Вольфсбергер
 16 8 2 6 31 - 23 26
5.
Ред Булл Зальцбург
 15 6 5 4 23 - 19 23
6.
Блау-Вайсс Линц
 15 6 2 7 18 - 20 20
7.
ЛАСК
 16 6 2 8 24 - 26 20
8.
Хартберг
 15 4 5 6 17 - 22 17
9.
Сваровски Тироль
 16 4 4 8 14 - 21 16
10.
Аустрия Клагенфурт
 14 4 3 7 13 - 30 15
11.
Гразер
 15 2 6 7 21 - 30 12
12.
Альтах
 15 2 4 9 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Рапид Вена
 8 6 1 1 13 - 6 19
4.
Ред Булл Зальцбург
 7 4 2 1 16 - 6 14
5.
Вольфсбергер
 9 4 2 3 16 - 12 14
6.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
7.
Хартберг
 8 3 3 2 10 - 8 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 2 3 8 - 11 8
9.
ЛАСК
 8 2 1 5 13 - 16 7
10.
Сваровски Тироль
 8 1 4 3 3 - 7 7
11.
Гразер
 7 1 3 3 11 - 13 6
12.
Альтах
 8 1 3 4 8 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
2.
ЛАСК
 8 4 1 3 11 - 10 13
3.
Вольфсбергер
 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Аустрия Вена
 8 3 2 3 8 - 8 11
5.
Сваровски Тироль
 8 3 0 5 11 - 14 9
6.
Ред Булл Зальцбург
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Рапид Вена
 8 1 6 1 7 - 9 9
8.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 9 - 15 8
9.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
10.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
11.
Хартберг
 7 1 2 4 7 - 14 5
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (4)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 9 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Аустрия Вена Мэлоун Морис 6 (3)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 7
Гразер Филипович Петар 2 3
Сваровски Тироль Устюндаг Джем 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Альтах Инголич Сандро 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Чуквуани Точи получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 40'
      Эренкан Ярдымчи уходит с поля. Ятта Сиди выходит вместо него
    • 40'
      Чуквуани Точи получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Устюндаг Джем получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Бирет Мика сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Бовинг Виллиам бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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