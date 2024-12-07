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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 13.
Этникос Ахна
 
Прерван
Пафос

Ход матча

8'
0:1
Жайро
33'
 
Шуньич Иван
38'
0:2
Гольдар Давид
46'
 
Кина Домингуш
Жажа Коэльо
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Этникос Ахна
Ничья
Пафос
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Этникос Ахна
Пафос

История личных встреч

Этникос Ахна
Пафос

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
4:3
ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
0:0
К
1:0
К
1:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.15
0.92

Среднее время на гол

78
97

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.23
1.62

Среднее время на гол

73
55

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

1.19
1.27

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

75
70

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 7 (1) 0.58
Гонсалес Пабло II 4 0.33
Julian Bonetto 3 0.25
Милинчану Николай 1 0.08
Офори Ричард 1 0.08
Де Ириондо Мануэль 1 0.08
Стилиану Мариос 1 0.08
Липски Патрик 1 0.08
Эммануэль Ломотей 1 0.08
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 7 0.64
Гольдар Давид 4 0.36
Силва Андерсон 4 0.36
Жажа Коэльо 2 0.18
Танкович Муамер 2 0.18
Коррея Жоау 2 0.18
Шуньич Иван 2 0.18
Драгомир Влад 2 0.18
Родригеш Педру 1 0.09

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Ричард 5 1
Де Ириондо Мануэль 6 0
Брено Родригес 2 1
Гонсалес Пабло II 3 0
Баханак Патрик 3 0
Панайоту Панайотис 1 1
Стилиану Мариос 2 0
Julian Bonetto 2 0
Флорес Лукас 2 0
Богатинов Мартин 1 0
Липски Патрик 1 0
Тетоур Даниэль 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Petros Ioannou 1 0
Эммануэль Ломотей 1 0
Баре Йоан 1 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 1 0
Jalil Saadi 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люккассен Деррик 4 0
Танкович Муамер 3 0
Шуньич Иван 3 0
Жажа Коэльо 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Гольдар Давид 2 0
Жайро 2 0
Коррея Жоау 2 0
Нател Лео 2 0
Драгомир Влад 2 0
Кина Домингуш 2 0
Наме Мустафа 2 0
Силва Андерсон 2 0
Бруно V 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пафос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
0
Этникос Ахна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

11
14
Этникос Ахна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Пафос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
23%
2
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
4
31%
3
21%
46-60
3
23%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

14
4
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
5
36%
2
50%
76-90

Забито

22
24
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
7
32%
4
17%
46-60
5
23%
7
29%
29%
61-75
2
9%
5
21%
76-90

Пропущено

22
7
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
5%
2
29%
1-15
2
9%
2
29%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
1
14%
61-75
7
32%
2
29%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 0:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0
Пафос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Пафос - Омония Никосия 0:1 Фиорентина - Пафос 3:2 Пафос - АПОЭЛ 2:1 Аполлон - Пафос 0:1
Пафос - Астана 1:0 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0

Результаты матчей

Этникос Ахна
Пафос

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
4
2
1
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
4
1
1
6
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
8
4
1.5
8
3
2
10
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 13 10 2 1 24 - 8 32
2.
Пафос
 11 9 1 1 26 - 7 28
3.
АЕК Ларнака
 13 8 3 2 20 - 9 27
4.
Омония Никосия
 13 8 2 3 28 - 16 26
5.
АПОЭЛ
 0:0 13 6 3 4 26 - 11 21
6.
Анортосис
 1:0 13 5 3 5 14 - 17 18
7.
Аполлон
 0:0 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
АЕЛ Лимасол
 11 4 2 5 15 - 19 14
9.
Этникос Ахна
 12 3 5 4 20 - 26 14
10.
Омония Арадиппу
 12 3 3 6 9 - 18 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 13 - 26 10
12.
Эносис
 13 2 3 8 8 - 19 9
13.
Неа Саламина
 12 2 1 9 12 - 26 7
14.
Омония 29-го Мая
 0:1 13 1 3 9 9 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 6 5 1 0 10 - 2 16
2.
Анортосис
 1:0 6 5 0 1 10 - 5 15
3.
Омония Никосия
 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Пафос
 6 4 1 1 14 - 4 13
5.
АЕК Ларнака
 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 0 3 11 - 7 9
7.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
8.
АЕЛ Лимасол
 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Кармиотисса
 7 1 3 3 9 - 16 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Омония Арадиппу
 7 1 2 4 5 - 15 5
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
13.
Эносис
 7 0 3 4 2 - 10 3
14.
Омония 29-го Мая
 0:1 7 0 1 6 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 14 - 6 16
2.
Пафос
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Омония Никосия
 6 4 0 2 15 - 10 12
5.
АПОЭЛ
 0:0 7 3 3 1 15 - 4 12
6.
Этникос Ахна
 7 2 3 2 12 - 15 9
7.
Омония Арадиппу
 5 2 1 2 4 - 3 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Омония 29-го Мая
 0:1 6 1 2 3 3 - 6 5
12.
Кармиотисса
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Неа Саламина
 7 1 1 5 8 - 17 4
14.
Анортосис
 1:0 7 0 3 4 4 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Офори Ричард 1 5
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Анортосис Артиматас Костакис 6
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Жажа Коэльо уходит с поля. Кина Домингуш выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О Л - Гольдар Давид бьет в цель!
  • 33'
    Шуньич Иван получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Г О О О О Л - Жайро бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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