Тур: 13.
Прерван
Ход матча
8'
0:1
33'
38'
0:2
- Основной состав
-
40 Флорес ЛукасВратарь
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Jalil Saadi
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
93 Баре ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
-
7 БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
-
11 Жажа КоэльоНападающий
-
10 ЖайроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Карседо Хуан Карлос
История личных встреч
Этникос Ахна
Пафос
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
26 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.15
0.92
Среднее время на гол
78
97
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.23
1.62
Среднее время на гол
73
55
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
1.19
1.27
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
75
70
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Andereggen
|7 (1)
|0.58
|Гонсалес Пабло II
|4
|0.33
|Julian Bonetto
|3
|0.25
|Милинчану Николай
|1
|0.08
|Офори Ричард
|1
|0.08
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.08
|Стилиану Мариос
|1
|0.08
|Липски Патрик
|1
|0.08
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.08
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|7
|0.64
|Гольдар Давид
|4
|0.36
|Силва Андерсон
|4
|0.36
|Жажа Коэльо
|2
|0.18
|Танкович Муамер
|2
|0.18
|Коррея Жоау
|2
|0.18
|Шуньич Иван
|2
|0.18
|Драгомир Влад
|2
|0.18
|Родригеш Педру
|1
|0.09
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Ричард
|5
|1
|Де Ириондо Мануэль
|6
|0
|Брено Родригес
|2
|1
|Гонсалес Пабло II
|3
|0
|Баханак Патрик
|3
|0
|Панайоту Панайотис
|1
|1
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Julian Bonetto
|2
|0
|Флорес Лукас
|2
|0
|Богатинов Мартин
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Тетоур Даниэль
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Petros Ioannou
|1
|0
|Эммануэль Ломотей
|1
|0
|Баре Йоан
|1
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|1
|0
|Jalil Saadi
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люккассен Деррик
|4
|0
|Танкович Муамер
|3
|0
|Шуньич Иван
|3
|0
|Жажа Коэльо
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Гольдар Давид
|2
|0
|Жайро
|2
|0
|Коррея Жоау
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Кина Домингуш
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Силва Андерсон
|2
|0
|Бруно V
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пафос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
0
Этникос Ахна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
11
14
Этникос Ахна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Пафос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
23%
2
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
4
31%
3
21%
46-60
3
23%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
14
4
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
5
36%
2
50%
76-90
Забито
22
24
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
7
32%
4
17%
46-60
5
23%
7
29%
29%
61-75
2
9%
5
21%
76-90
Пропущено
22
7
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
5%
2
29%
1-15
2
9%
2
29%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
1
14%
61-75
7
32%
2
29%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 0:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0
Пафос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Пафос - Омония Никосия 0:1 Фиорентина - Пафос 3:2 Пафос - АПОЭЛ 2:1 Аполлон - Пафос 0:1
Пафос - Астана 1:0 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0
Результаты матчей
Этникос Ахна
Пафос
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
42
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
41
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
84
83
210
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|2.
|11
|9
|1
|1
|26 - 7
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 9
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 16
|26
|5.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|26 - 11
|21
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|7.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|20 - 26
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 26
|10
|12.
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|13.
|12
|2
|1
|9
|12 - 26
|7
|14.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|9 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|0:0
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|14.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|15 - 4
|12
|6.
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|14.
|1:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Анортосис
|Артиматас Костакис
|6
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6