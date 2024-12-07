Тур: 16. Стадион: Лавантталь Арена.
0:0
Первый тайм: 32'
0'
Ход матча
97
Яшич
Адис
44
Омич
Эрвин
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
-
20 Зукич ДеянНападающий
-
17 Атанга ДавидНападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
-
-
47 Erik Kojzek
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаНападающий
-
-
Главный тренер: Шопп Маркус
История личных встреч
Вольфсбергер
ЛАСК
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
0.92
1.23
Среднее время на гол
97
73
Всего голов
20
30
Голов в среднем за матч
1.54
2.31
Среднее время на гол
58
39
Всего голов
32
46
Голов в среднем за матч
1.23
1.77
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
73
50
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|4
|0.25
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.25
|Erik Kojzek
|4
|0.25
|Angelo Gattermayer
|3
|0.19
|Атанга Давид
|3 (1)
|0.19
|Писингер Симон
|2
|0.13
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.13
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.13
|Chibuike Nwaiwu
|1
|0.06
|Emmanuel Agyeman
|1
|0.06
|Алтунашвили Сандро
|1
|0.06
|Омич Эрвин
|1
|0.06
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
|Boris Matic
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|5
|0.31
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.25
|Жуль Роберт
|3
|0.19
|Бериша Валон
|2
|0.13
|Смолчич Хрвое
|2
|0.13
|Флеккер Флориан
|1
|0.06
|Богард Мелайро
|1
|0.06
|Цирайс Филипп
|1
|0.06
|Тауи Адиль
|1
|0.06
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.06
|Стойкович Филип
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|5
|0
|Chibuike Nwaiwu
|4
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Атанга Давид
|3
|0
|Забитцер Томас
|3
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|1
|Писингер Симон
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Angelo Gattermayer
|2
|0
|Karamoko Sankara
|2
|0
|Пинк Маркус
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Польстер Николас
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Dietmar Kuhbauer
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|4
|0
|Любичич Марин
|3
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Тауи Адиль
|3
|0
|Флеккер Флориан
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Богард Мелайро
|2
|0
|Смолчич Хрвое
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Маркус Шопп
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ЛАСК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
4
2
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ЛАСК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
12
9
Вольфсбергер
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
ЛАСК
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
18
Упущенные победы
16
11
Голы по времени матча
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
4
44%
61-75
4
36%
1
11%
76-90
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
5
36%
3
23%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
3
25%
1
6%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
33%
3
19%
76-90
Забито
28
22
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
7%
1
5%
1-15
6
21%
5
23%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
4
14%
6
27%
46-60
6
21%
2
9%
61-75
9
32%
7
32%
76-90
Пропущено
23
25
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
4
17%
1
4%
1-15
3
13%
8
32%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
4
17%
7
28%
61-75
8
35%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гразер - Вольфсбергер 3:4 Вольфсбергер - Альтах 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛАСК - Аустрия Вена 1:3 Борац Баня-Лука - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Альтах - ЛАСК 1:2
ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 ЛАСК - Хартберг 1:1 Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1
Результаты матчей
Вольфсбергер
ЛАСК
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
5 раз 63%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
6 раз 40%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
26
26
26
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
43
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
78
69
510
213
411
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|11
|3
|2
|38 - 16
|36
|2.
|15
|9
|3
|3
|23 - 14
|30
|3.
|0:0
|16
|7
|7
|2
|18 - 13
|28
|4.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|29 - 22
|24
|5.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|6.
|0:0
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|7.
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|8.
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|9.
|0:1
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|13 - 30
|15
|11.
|15
|2
|6
|7
|21 - 30
|12
|12.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|26 - 9
|19
|3.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 6
|19
|4.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|14 - 4
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|9.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|13 - 16
|7
|10.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|3 - 5
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|11 - 13
|6
|12.
|8
|1
|3
|4
|8 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|2.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|5.
|0:1
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|6.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|7.
|0:0
|8
|1
|6
|1
|5 - 7
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|5 - 19
|7
|10.
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Аустрия Вена
|Мэлоун Морис
|6 (3)
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|6 (2)
|Гразер
|Филипович Петар
|2 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Альтах
|Инголич Сандро
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6