Тур: 16. Стадион: Лавантталь Арена.
2:1
Конец матча
0'
0:1
43' ГолЭнтруп Максимилиан
1:1
48' Гол в свои воротаТаловеров Максим
2:1
50' ГолErik Kojzek
90'+6
Ход матча
43'
46'
48'
1:1
50'
2:1
86'
97
Яшич
Адис
44
Омич
Эрвин
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
-
20 Зукич ДеянНападающий
-
17 Атанга ДавидНападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
-
-
47 Erik Kojzek
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаНападающий
-
-
Главный тренер: Шопп Маркус
История личных встреч
Вольфсбергер
ЛАСК
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
0.92
1.23
Среднее время на гол
97
73
Всего голов
20
30
Голов в среднем за матч
1.54
2.31
Среднее время на гол
58
39
Всего голов
32
46
Голов в среднем за матч
1.23
1.77
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
73
50
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Kojzek
|5
|0.31
|Зукич Деян
|4
|0.25
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.25
|Angelo Gattermayer
|3
|0.19
|Атанга Давид
|3 (1)
|0.19
|Писингер Симон
|2
|0.13
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.13
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.13
|Emmanuel Agyeman
|1
|0.06
|Chibuike Nwaiwu
|1
|0.06
|Алтунашвили Сандро
|1
|0.06
|Омич Эрвин
|1
|0.06
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
|Boris Matic
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|6
|0.38
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.25
|Жуль Роберт
|3
|0.19
|Бериша Валон
|2
|0.13
|Смолчич Хрвое
|2
|0.13
|Флеккер Флориан
|1
|0.06
|Богард Мелайро
|1
|0.06
|Цирайс Филипп
|1
|0.06
|Тауи Адиль
|1
|0.06
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.06
|Стойкович Филип
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|5
|0
|Chibuike Nwaiwu
|4
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Атанга Давид
|3
|0
|Забитцер Томас
|3
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|1
|Писингер Симон
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Angelo Gattermayer
|2
|0
|Karamoko Sankara
|2
|0
|Пинк Маркус
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Польстер Николас
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Dietmar Kuhbauer
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|4
|0
|Любичич Марин
|3
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Тауи Адиль
|3
|0
|Флеккер Флориан
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Богард Мелайро
|2
|0
|Смолчич Хрвое
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Маркус Шопп
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
ЛАСК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
4
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ЛАСК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
12
9
Вольфсбергер
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
ЛАСК
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
18
Упущенные победы
16
13
Голы по времени матча
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
4
36%
76-90
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
3
23%
4
40%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
5
36%
3
23%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
3
25%
1
6%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
33%
3
19%
76-90
Забито
29
24
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
7%
1
4%
1-15
6
21%
5
21%
16-30
1
3%
2
8%
31-45
5
17%
7
29%
29%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
9
31%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
25
26
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
4
16%
1
4%
1-15
3
12%
8
31%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
4
16%
7
27%
61-75
8
32%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гразер - Вольфсбергер 3:4 Вольфсбергер - Альтах 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛАСК - Аустрия Вена 1:3 Борац Баня-Лука - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Альтах - ЛАСК 1:2
ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 ЛАСК - Хартберг 1:1 Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1
Результаты матчей
Вольфсбергер
ЛАСК
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
5 раз 63%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
6 раз 38%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
54
26
27
26
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
34
44
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
88
610
511
214
412
214
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (4)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Аустрия Вена
|Мэлоун Морис
|6 (3)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|7
|Гразер
|Филипович Петар
|2 3
|Сваровски Тироль
|Устюндаг Джем
|2 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Альтах
|Инголич Сандро
|6