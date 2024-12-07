  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Вольфсбергер
2:1
Конец матча
ЛАСК
0'
0:1
43' Гол
Энтруп Максимилиан
1:1
48' Гол в свои ворота
Таловеров Максим
2:1
50' Гол
Erik Kojzek
90'+6
12
Польстер
Николас
22
Баумгартнер
Доминик
27
Chibuike
Nwaiwu
37
Nicolas
Wimmer
97
Яшич
Адис
31
Ульманн
Максимилиан
44
Омич
Эрвин
8
Писингер
Симон
7
Angelo
Gattermayer
10
Забитцер
Томас
34
Emmanuel
Agyeman
36
Юнгвирт
Лукас
29
Флеккер
Флориан
5
Цирайс
Филипп
26
Смолчич
Хрвое
2
Белло
Джордж
6
Богард
Мелайро
18
Йовичич
Бранко
11
Энтруп
Максимилиан
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
9
Любичич
Марин
Вольфсбергер
3-4-1-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
ЛАСК

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:5
Б
0:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:1
К
0:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
3:3
ЭЛ
2:1

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

0.92
1.23

Среднее время на гол

97
73

Всего голов

20
30

Голов в среднем за матч

1.54
2.31

Среднее время на гол

58
39

Всего голов

32
46

Голов в среднем за матч

1.23
1.77

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

73
50

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Kojzek 5 0.31
Зукич Деян 4 0.25
Балло Тьерно 4 (1) 0.25
Angelo Gattermayer 3 0.19
Атанга Давид 3 (1) 0.19
Писингер Симон 2 0.13
Баумгартнер Доминик 2 0.13
Ульманн Максимилиан 2 0.13
Emmanuel Agyeman 1 0.06
Chibuike Nwaiwu 1 0.06
Алтунашвили Сандро 1 0.06
Омич Эрвин 1 0.06
Nicolas Wimmer 0 0
Яшич Адис 0 0
Boris Matic 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 6 0.38
Любичич Марин 4 (2) 0.25
Жуль Роберт 3 0.19
Бериша Валон 2 0.13
Смолчич Хрвое 2 0.13
Флеккер Флориан 1 0.06
Богард Мелайро 1 0.06
Цирайс Филипп 1 0.06
Тауи Адиль 1 0.06
Мустафа Ибрагим 1 0.06
Стойкович Филип 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Пинто Ленни 0 0
Усор Мозес 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 5 0
Chibuike Nwaiwu 4 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Атанга Давид 3 0
Забитцер Томас 3 0
Nicolas Wimmer 1 1
Писингер Симон 2 0
Ульманн Максимилиан 2 0
Яшич Адис 2 0
Angelo Gattermayer 2 0
Karamoko Sankara 2 0
Пинк Маркус 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Польстер Николас 1 0
Зукич Деян 1 0
Dietmar Kuhbauer 1 0
Омич Эрвин 1 0
Erik Kojzek 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 4 0
Любичич Марин 3 0
Цирайс Филипп 3 0
Йовичич Бранко 3 0
Тауи Адиль 3 0
Флеккер Флориан 2 0
Белло Джордж 2 0
Богард Мелайро 2 0
Смолчич Хрвое 2 0
Хорват Саша 0 1
Бериша Валон 1 0
Энтруп Максимилиан 1 0
Таловеров Максим 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Маркус Шопп 1 0
Томас Дараж 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
ЛАСК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
4
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ЛАСК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

12
9
Вольфсбергер
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
ЛАСК
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
18

Упущенные победы

16
13

Голы по времени матча

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
3
23%
4
40%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
5
36%
3
23%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
3
25%
1
6%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
33%
3
19%
76-90

Забито

29
24
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
7%
1
4%
1-15
6
21%
5
21%
16-30
1
3%
2
8%
31-45
5
17%
7
29%
29%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
9
31%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

25
26
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
4
16%
1
4%
1-15
3
12%
8
31%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
4
16%
7
27%
61-75
8
32%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гразер - Вольфсбергер 3:4 Вольфсбергер - Альтах 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛАСК - Аустрия Вена 1:3 Борац Баня-Лука - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Альтах - ЛАСК 1:2
ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 ЛАСК - Хартберг 1:1 Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1

Результаты матчей

Вольфсбергер
ЛАСК

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
5 раз 63%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
6 раз 38%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
2
6
2
7
2.5
2
6
2
7
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
4
4
3
4
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
6
10
5
11
2.5
2
14
4
12
3.5
2
14
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 16 11 3 2 40 - 16 36
2.
Аустрия Вена
 15 9 3 3 23 - 14 30
3.
Рапид Вена
 16 7 7 2 20 - 15 28
4.
Вольфсбергер
 16 8 2 6 31 - 23 26
5.
Ред Булл Зальцбург
 15 6 5 4 23 - 19 23
6.
Блау-Вайсс Линц
 15 6 2 7 18 - 20 20
7.
ЛАСК
 16 6 2 8 24 - 26 20
8.
Хартберг
 15 4 5 6 17 - 22 17
9.
Сваровски Тироль
 16 4 4 8 14 - 21 16
10.
Аустрия Клагенфурт
 14 4 3 7 13 - 30 15
11.
Гразер
 15 2 6 7 21 - 30 12
12.
Альтах
 15 2 4 9 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Рапид Вена
 8 6 1 1 13 - 6 19
4.
Ред Булл Зальцбург
 7 4 2 1 16 - 6 14
5.
Вольфсбергер
 9 4 2 3 16 - 12 14
6.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
7.
Хартберг
 8 3 3 2 10 - 8 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 2 3 8 - 11 8
9.
ЛАСК
 8 2 1 5 13 - 16 7
10.
Сваровски Тироль
 8 1 4 3 3 - 7 7
11.
Гразер
 7 1 3 3 11 - 13 6
12.
Альтах
 8 1 3 4 8 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
2.
ЛАСК
 8 4 1 3 11 - 10 13
3.
Вольфсбергер
 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Аустрия Вена
 8 3 2 3 8 - 8 11
5.
Сваровски Тироль
 8 3 0 5 11 - 14 9
6.
Ред Булл Зальцбург
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Рапид Вена
 8 1 6 1 7 - 9 9
8.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 9 - 15 8
9.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
10.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
11.
Хартберг
 7 1 2 4 7 - 14 5
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (4)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 9 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Аустрия Вена Мэлоун Морис 6 (3)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 7
Гразер Филипович Петар 2 3
Сваровски Тироль Устюндаг Джем 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Альтах Инголич Сандро 6
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  • 66'
    Энтруп Максимилиан уходит с поля. Хорват Саша выходит вместо него
  • 50'
    Emmanuel Agyeman сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Erik Kojzek бьет в цель!
  • 48'
    Г О О О О Л - Максим Таловьеров уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 46'
    Яшич Адис уходит с поля. Boris Matic выходит вместо него
  • 46'
    Забитцер Томас уходит с поля. Erik Kojzek выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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